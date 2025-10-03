Côté mobile, Disney met aussi le paquet pour moderniser l'expérience. Sur iPhone, les utilisateurs pourront bientôt ajouter des raccourcis interactifs directement sur leur écran d'accueil, permettant d'accéder en un clic à un film ou une série. Et ce n'est qu’un début : l'entreprise promet de déployer en 2026 des expériences conçues spécialement pour le mobile, exclusives à ce support, afin de séduire une nouvelle génération d'abonnés habitués à consommer leurs contenus sur smartphone.