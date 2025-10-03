Si vous êtes abonné à Disney+, attendez-vous à un gros changement sur votre application dès la semaine prochaine. Il marquera une nouvelle étape dans la stratégie de la plateforme.
Au mois d'août, la direction de Disney+ révélait que la plateforme de streaming Hulu serait prochainement intégrée à son application à l'international, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. La firme nous communique désormais une date pour ce changement notable, qui se produira le 8 octobre prochain.
Star devient Hulu
Concrètement, Hulu viendra remplacer l'onglet Star, qui regroupe actuellement tout le contenu adulte des studios du groupe : les séries FX, les films du catalogue 20th Century Studios, mais aussi des productions originales conçues spécifiquement pour la plateforme. Cela ne va pas changer grand chose du côté de l'expérience utilisateur, si ce n'est l'apparition d'un nouveau logo.
En revanche, le service en profite aussi pour lancer de nouvelles fonctionnalités. Sur téléviseur et appareils connectés, les abonnés découvriront un nouveau menu de navigation, un espace « Pour vous » qui deviendra la page d’accueil personnalisée grâce à un algorithme amélioré, ainsi qu'une section « Direct » donnant accès aux informations, événements et compétitions sportives en temps réel.
Disney ajoute aussi des étiquettes visuelles et une interface plus moderne, avec un carrousel vidéo repensé et des affiches au style cinématographique. À noter que l'entreprise ne précise pas si ces changements seront tout de suite effectifs en dehors des États-Unis également.
Une expérience unifiée dès 2026
Côté mobile, Disney met aussi le paquet pour moderniser l'expérience. Sur iPhone, les utilisateurs pourront bientôt ajouter des raccourcis interactifs directement sur leur écran d'accueil, permettant d'accéder en un clic à un film ou une série. Et ce n'est qu’un début : l'entreprise promet de déployer en 2026 des expériences conçues spécialement pour le mobile, exclusives à ce support, afin de séduire une nouvelle génération d'abonnés habitués à consommer leurs contenus sur smartphone.
L'ensemble de ces nouveautés converge vers le grand basculement prévu en 2026, avec une application unifiée rassemblant Disney+, Hulu et ESPN sous un même toit aux États-Unis. Une évolution qui sera aussi visible chez nous, bien que toute la partie destinée au sport sera destinée à son pays d'origine.
Ces annonces tombent à un moment charnière pour la plateforme, qui aurait perdu 2 millions d'abonnés ces dernières semaines. En cause, l'affaire très controversée de l'éviction temporaire de Jimmy Kimmel, ainsi qu'une nouvelle hausse de ses prix. Saura-t-elle inverser la tendance ?