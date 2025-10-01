Selon certains analystes, la plateforme de streaming Disney+ aurait vu ses abonnés s'expatrier de manière massive entre le 17 et le 23 septembre. On évoque près de 2 millions de résiliations.
Le 17 septembre dernier, la chaîne ABC (propriété de Disney) suspendait le célèbre talk-show Jimmy Kimmel Live après que le président Donald Trump et des membres de son administration aient accusé l'animateur d'avoir tenu des propos inappropriés concernant l'assassinat de Charlie Kirk. Le show a finalement signé son retour le mardi 23 septembre, réunissant pour l'occasion plus de 6 millions de téléspectateurs.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Des abonnés en chute libre aux Etats-Unis
Dans le même temps, Disney+ confirmait une énième hausse de tarifs aux Etats-Unis, avec notamment une offre Premium sera prochainement (le 21 octobre) affichée à 18,99 dollars sur le territoire américain. Autant d'éléments susceptibles de générer la colère de nombreux abonnés.
Rappelons qu'en France, l’abonnement avec publicités passera, en octobre, de 5,99€ à 6,99€ par mois, tandis que l'abonnement Standard (sans pub, 2 écrans) augmentera à 10,99€ par mois. Enfin la formule Premium atteindra de son côté la somme de 15,99€ par mois.
Selon la fondatrice de The Handbasket, Marisa Kabas, ce sont plus de 1,7 million d'abonnés à Disney+ qui auraient procédé à la résiliation de leur contrat entre le 17 septembre le 23 septembre, soit le jour du retour de Jimmy Kimmel.
Une campagne de boycott largement relayée sur les réseaux sociaux
Une campagne de désabonnements massive qui comprendrait les abonnements à Disney+, Hulu et ESPN. Cette baisse représenterait une augmentation de 436% par rapport au taux de désabonnement habituellement rencontré par le service américain.
Sur les réseaux sociaux, face à la suspension de Jimmy Kimmel, de nombreuses personnalités de l'industrie du cinéma et de la télévision ont appelé à se désabonner de la plateforme Disney+. Ce fut le cas de Wajahat Ali, de Marisa Tomei, Pedro Pascal, Mark Ruffalo, mais aussi du créateur de Lost, Damon Lindelof, ou encore de l'animateur radio Howard Stern.
Selon Marisa Kabas, Disney aurait d'ailleurs précipité le retour à l’antenne de Jimmy Kimmel. La raison ? Le groupe devait annoncer dès le mardi suivant la nouvelle hausse de ses tarifs sur le territoire américain. Deux mauvaises nouvelles qui, arrivant coup sur coup, n’avaient clairement rien d'une quelconque « magie Disney », et encore moins d'une bonne affaire pour l’image du géant du divertissement.