Dans le même temps, Disney+ confirmait une énième hausse de tarifs aux Etats-Unis, avec notamment une offre Premium sera prochainement (le 21 octobre) affichée à 18,99 dollars sur le territoire américain. Autant d'éléments susceptibles de générer la colère de nombreux abonnés.

Rappelons qu'en France, l’abonnement avec publicités passera, en octobre, de 5,99€ à 6,99€ par mois, tandis que l'abonnement Standard (sans pub, 2 écrans) augmentera à 10,99€ par mois. Enfin la formule Premium atteindra de son côté la somme de 15,99€ par mois.