Préparez-vous. Disney+ va une nouvelle fois augmenter ses tarifs au sein de l'Hexagone. Une pratique aujourd'hui devenue monnaie courante dans le domaine du streaming.
L'exemple le plus marquant : Netflix. Le numéro 1 de la filière a augmenté le prix de ses abonnements à plusieurs reprises ces dernières années, mais cela ne l'a pas empêché de réaliser des performances records. De quoi motiver la concurrence à l'imiter, au grand dam des utilisateurs…
Tous les abonnements concernés
Ainsi, la formule avec publicité de Disney+ va passer de 5,99 à 6,99 euros, alors que l'abonnement Standard grimpera à 10,99 euros, soit une hausse, là aussi, d'1 euro. L'offre Premium, qui propose la 4K et quatre écrans simultanés, atteindra les 15,99 euros contre 13,99 euros actuellement.
Pour l'heure, seuls les nouveaux inscrits sont concernés, mais Disney compense cette hausse avec une promotion temporaire très alléchante : jusqu’au 27 septembre, la formule avec publicité est proposée à 2,99 euros pendant trois mois, la souscription Standard est à 5,99 euros, et la Premium à 9,99 euros !
Fait important, les abonnements annuels, eux, restent inchangés à 99,90 euros pour la Standard et 139,90 euros pour la Premium. De même, si les clients déjà abonnés ne vont pas voir leur facture évoluer immédiatement, ils seront malgré tout affectés dans les prochaines semaines, selon des informations de Tech&CO.
Tendance globale
Plus globalement, toutes les grandes plateformes de streaming renchérissent progressivement leurs forfaits. Après avoir longtemps attiré de nouveaux utilisateurs grâce à des tarifs compétitifs, elles cherchent aujourd'hui à augmenter leurs revenus par abonné, afin de compenser le coût férocement élevé de la production et de l'acquisition de contenus.
Une stratégie d'autant plus cruciale pour Disney+, la croissance de sa base d’utilisateurs ralentissant grandement. À tel point que la société a même choisi de ne plus partager son nombre d'abonnés pour mettre la priorité sur la rentabilité.
La plateforme mise désormais sur son contenu à venir pour reprendre du poil de la bête, avec notamment un reboot de Malcolm, série phare des années 90. Par ailleurs, les films signés Disney qui sortent au cinéma devraient arriver bien plus rapidement sur Disney+ après leur sortie ; reste malgré tout à voir si ces arguments suffiront à attirer les téléspectateurs.