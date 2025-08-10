Dans son communiqué, Disney précise : « Le travail est déjà en cours pour continuer à améliorer notre technologie et, durant les prochains mois, nous mettrons en place de nombreuses améliorations au sein de l’application Disney+, y compris de nouvelles fonctionnalités passionnantes et une page d’accueil plus personnalisée. » L’entreprise prévoit que « tout ce travail culminera avec l’expérience unifiée de l’application Disney+ et Hulu qui sera disponible pour les consommateurs l’année prochaine ».

Contrairement aux spéculations sur un éventuel abandon du service autonome américain, Hulu continuera d'exister indépendamment aux États-Unis. Une source proche de la stratégie streaming de Disney confirme à Deadline que le service autonome demeurera accessible au moins jusqu'en 2026 aux abonnés qui ne souhaitent pas de formule groupée avec Disney+.

Une chose est sûre : Disney semble avoir de grandes ambitions avec Hulu, même si la plateforme demeure finalement assez peu connue en dehors des États-Unis et du Japon. Reste à voir si son intégration au sein de Disney+ à l'international lui permettra de conquérir un nouveau public.