Le géant du streaming Disney+ modifie la structure de son offre mondiale : Hulu fera prochainement son entrée sur Disney+ hors des États-Unis, en lieu et place de Star.
- Disney+ remplace Star par Hulu pour le divertissement général à l'international dès l'automne prochain.
- Suite à l'acquisition complète de Hulu, Disney+ promet des améliorations technologiques et une interface plus personnalisée.
- Hulu reste autonome aux États-Unis jusqu'en 2026, permettant une flexibilité pour les abonnés non groupés avec Disney+.
Il y a eu du changement du côté des plateformes de streaming ces dernières années. Entre la fin du partage de compte, les augmentations de tarifs ou encore l'émergence des offres d'abonnement avec publicités, les services les plus populaires ont considérablement évolué. C'est notamment le cas de Disney+ qui vient d'annoncer que Hulu remplacera Star comme rubrique de divertissement général sur Disney+ à l’international dès l’automne prochain.
L'empire Disney contre-attaque : Hulu s'invite à l'international sur Disney+
Lors de la publication des résultats du troisième trimestre mercredi dernier, la direction de Disney+ a révélé que Hulu deviendrait une « marque mondiale de divertissement général » qui « remplacera la tuile Star sur Disney+ à l'échelle internationale » dès l'automne prochain. Cette restructuration intervient peu après le rachat complet de Hulu par Disney, qui a finalisé l'acquisition de la participation de Comcast quelques semaines auparavant.
Le service de streaming, initialement lancé comme une coentreprise impliquant plusieurs géants des médias, était déjà sous contrôle opérationnel de Disney depuis 2019, à la suite de l'acquisition de 71,3 milliards de dollars de la majeure partie de 21st Century Fox. Le géant de l'animation consolide ainsi son contrôle total sur la plateforme. Actuellement, Disney+ regroupe les univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, avec en plus ESPN et Star dans certains territoires.
Hulu : le service autonome disponible jusqu'en 2026
Dans son communiqué, Disney précise : « Le travail est déjà en cours pour continuer à améliorer notre technologie et, durant les prochains mois, nous mettrons en place de nombreuses améliorations au sein de l’application Disney+, y compris de nouvelles fonctionnalités passionnantes et une page d’accueil plus personnalisée. » L’entreprise prévoit que « tout ce travail culminera avec l’expérience unifiée de l’application Disney+ et Hulu qui sera disponible pour les consommateurs l’année prochaine ».
Contrairement aux spéculations sur un éventuel abandon du service autonome américain, Hulu continuera d'exister indépendamment aux États-Unis. Une source proche de la stratégie streaming de Disney confirme à Deadline que le service autonome demeurera accessible au moins jusqu'en 2026 aux abonnés qui ne souhaitent pas de formule groupée avec Disney+.
Une chose est sûre : Disney semble avoir de grandes ambitions avec Hulu, même si la plateforme demeure finalement assez peu connue en dehors des États-Unis et du Japon. Reste à voir si son intégration au sein de Disney+ à l'international lui permettra de conquérir un nouveau public.