Streaming : Disney finalise le rachat de Hulu

Il aura fallu plus de quatre ans pour enfin arriver à la conclusion de l'opération de rachat de Hulu par Disney+. En effet, les premières opérations avaient eu lieu au printemps 2019, alors que Hulu était à cette époque une coentreprise de Disney+, de la The 21st Century Fox, de Comcast et d'AT&T.

En reprenant les parts de la Fox et de AT&T, Disney+ avait vu sa part dans le capital passer de 30 à 66%, ce qui en faisait alors le propriétaire exclusif. Cette fois, c'est Comcast qui accepte de vendre les dernières parts qui échappaient encore au groupe californien, moyennant le paiement d'une somme de 8,6 milliards de dollars (6,1 milliards d'euros).