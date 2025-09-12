Envie de replonger dans l’univers Marvel, Pixar, Star Wars ou de binge-watcher vos séries préférées à petit prix pour vos soirées ?
Bonne nouvelle : Disney+ casse ses prix jusqu’au 27 septembre 2025. Pendant trois mois, vous pouvez vous abonner dès 2,99 €/mois, soit l’une des offres les plus agressives jamais proposées par la plateforme de streaming.
Les trois formules en promo jusqu’au 27 septembre
- Standard avec pub : 2,99 €/mois (au lieu de 5,99 €)
- Standard sans pub : 5,99 €/mois (au lieu de 8,99 €)
- Premium : 9,99 €/mois (au lieu de 11,99 €)
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Pourquoi craquer pour Disney+ à la rentrée ?
Noté 7,/10 dans son avis, Disney+ est incontestablement un bon choic pour les amateurs de films à grand spectacle et de séries réconpensées :
- Un catalogue riche et varié : films Pixar, classiques Disney, blockbusters Marvel, univers Star Wars, documentaires National Geographic, mais aussi des séries exclusives comme The Bear ou Only Murders in the Building.
- Un divertissement familial : que vous soyez fan de super-héros, de dessins animés ou de séries originales, chacun y trouve son compte.
- Flexibilité : possibilité de visionner sur TV connectée, tablette, smartphone ou console, avec jusqu’à 4 écrans simultanés pour la formule Premium.
Un bon plan limité dans le temps…
Cette promotion prend fin le 27 septembre 2025. Après trois mois à prix réduit, l’abonnement basculera automatiquement sur son tarif standard. Mais pour tester Disney+ à petit prix, c’est le moment ou jamais !