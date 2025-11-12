Le 14 novembre 2025, Captain America : Brave New World débarque en exclusivité sur Disney+. Le nouveau chapitre du MCU promet une aventure explosive, portée par Sam Wilson dans son premier film solo en tant que Captain America.
Le nouveau Marvel arrive, et Disney+ casse les prix
L’attente touche à sa fin pour les fans de super-héros : Captain America : Brave New World, 35e film du MCU et 5e opus de la Phase V, sortira le 14 novembre 2025 sur Disney+. Dans cette nouvelle aventure, Sam Wilson endosse définitivement le bouclier de Captain America et se retrouve au cœur d’un complot mondial aux côtés du Président Thaddeus Ross.
Pour ne rien rater de cette sortie événement, Disney+ propose trois offres attractives :
Trois bonnes raisons de choisir Disney+
- 💰 Un abonnement accessible dès 6,99 €/mois avec la formule Standard avec pub
- 🎥 Des milliers de contenus exclusifs issus des univers Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic et Hulu
- 📱 Compatible avec tous vos appareils : télévisions connectées, ordinateurs, tablettes, smartphones et consoles
Une offre complète pensée pour tous les profils
Disney+ propose une expérience de streaming fluide et personnalisée.
- L’offre Premium (15,99 €/mois ou 159,90 €/an) permet de regarder vos contenus en 4K Ultra HD HDR, sur 4 écrans simultanément, avec téléchargements et Dolby Atmos.
- L’offre Standard (10,99 €/mois ou 109,90 €/an) diffuse vos films et séries en Full HD 1080p, avec 2 écrans simultanés et téléchargement possible.
- Enfin, l’offre Standard avec pub, à seulement 6,99 €/mois, conserve une qualité Full HD et 2 lectures simultanées : parfaite pour les petits budgets.
Quel que soit votre abonnement, profitez de mises à jour régulières, d’un contrôle parental simple et de la possibilité de créer plusieurs profils pour toute la famille.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Un prix malin pour un divertissement sans fin
En optant pour l’offre annuelle, vous bénéficiez de 12 mois pour le prix de 10, soit près de 30 € d’économie par an. Une aubaine à quelques jours de la sortie du prochain Captain America, qui s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs de 2025 pour les fans du MCU.
Avec Disney+, retrouvez vos univers préférés en illimité : Marvel, Star Wars, Pixar, Disney, National Geographic, Hulu… le tout accessible partout, à tout moment.
✅ Notre avis sur Disney+
À l’approche de la sortie de Captain America : Brave New World, Disney+ s’impose plus que jamais comme la plateforme de référence pour les fans de pop culture. Entre la richesse de son catalogue, ses offres flexibles et ses nouveaux tarifs à partir de 6,99 €/mois, il serait dommage de passer à côté.
Rejoignez dès aujourd’hui Disney+ et plongez dans l’univers Marvel, Disney et Star Wars avant tout le monde.