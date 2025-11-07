Orange lance pour une semaine une offre d'essai de Disney+ qui permet à ses abonnés, mais aussi aux clients Sosh, de profiter de trois mois gratuits pour tester le service.
Ça devient une habitude, Orange aime gâter ses abonnés avec Disney+. Après la remise tarifaire de 5 euros par mois pour les clients Livebox Max, d'ailleurs toujours valable, ou les quelques mois d'abonnement offerts plus récemment, l'opérateur historique remet le couvert alors que les fêtes de fin d'année se profilent. Cette fois, c'est la gratuité pendant plusieurs mois qui fait son retour, avec une vente flash.
Trois mois offerts sur Orange et Sosh pour profiter de Disney+
Si vous êtes abonné Orange ou Sosh internet ou envisagez de le devenir, une vente flash propose de profiter de Disney+ gratuitement, pendant trois mois. Cette vente flash est déjà en cours, et se terminera le mercredi 12 novembre 2025 au soir. Vous n'avez donc que quelques jours pour vous décider.
Cette offrande d'Orange vaut pour la version Disney+ Standard avec pub de la plateforme. Celle-ci est habituellement proposée, chez l'opérateur ou depuis Disney+ directement, au tarif de 6,99 euros par mois. En échange de ce prix, vous bénéficiez d'une qualité full HD et de deux écrans simultanés.
Chose intéressante à savoir, les abonnés internet Sosh peuvent aussi profiter de ces trois mois d'offerts. Que ce soit pour les abonnés Orange ou ceux de sa filiale, le principe est le même : à l'issue des trois mois offerts, l'abonnement Disney+ Standard avec pub bascule à 6,99 euros chaque mois.
Pas de piège, l'offre est résiliable à tout moment
N'ayez pas le sentiment qu'Orange essaie d'attirer avec les trois mois gratuits pour ensuite piéger ses clients. L'opérateur le précise bien, et Sosh également, que l'abonnement à Disney+ est résiliable à tout moment, sans condition particulière. Voilà qui peut être intéressant, surtout si vous avez des enfants ou petits-enfants à la maison. Les fêtes de fin d'année ne sont pas loin.
On rappelle qu'il est possible de s'abonner à Disney+ depuis son espace client Orange. Une fois cela fait, vous pouvez profiter des programmes en streaming depuis la chaîne 68 de la TV d'Orange. Mais il est évidemment possible d'accéder à Disney+ depuis le site internet du service, ou l'application Disney+.
« Une fois la souscription réalisée chez Orange, vous recevrez par mail et SMS un lien pour activer votre compte Disney+. Après avoir cliqué sur ce lien, vous saisirez l'adresse mail de votre compte Disney+ actuel et le mot de passe associé, vous garderez ainsi vos préférences et vos profils et retrouverez votre abonnement à Disney+ sur votre facture Orange », explique l'opérateur.
Que ce soit sur Orange ou Sosh, vous pouvez choisir un abonnement plus coûteux mais aussi plus garni. Disney+ Standard vous donnera accès à de la full HD, à deux écrans simultanés, aux téléchargements et à contenu sas publicité pour 10,99 euros par mois. L'offre Disney+ Premium reprend ces derniers avantages, mais avec quatre écrans simultanés, le tout pour 15,99 euros/mois.