Celles et ceux qui craignaient devoir subir les conséquences de la hausse des prix de Disney+ peuvent dormir tranquille, en tout cas ceux qui sont abonnés à l'offre Freebox Ultra. Ces abonnés Free, qui détiennent l'option Disney+ Standard avec pub sans surcoût, ne verront pas de changement. « Rien ne change pour vous », confirme l'opérateur de Xavier Niel ces dernières heures.