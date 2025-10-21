Si Disney+ a augmenté ses tarifs au début du mois, Free, qui propose la plateforme sans surcoût avec l'une de ses Freebox, ne compte pas s'aligner sur la politique de Mickey.
Celles et ceux qui craignaient devoir subir les conséquences de la hausse des prix de Disney+ peuvent dormir tranquille, en tout cas ceux qui sont abonnés à l'offre Freebox Ultra. Ces abonnés Free, qui détiennent l'option Disney+ Standard avec pub sans surcoût, ne verront pas de changement. « Rien ne change pour vous », confirme l'opérateur de Xavier Niel ces dernières heures.
Pas de surcoût pour les abonnés Freebox Ultra
Disney+ est évidemment accessible avec toutes les offres Freebox. Mais le service fait partie des plateformes de streaming incluses dans l'offre tentaculaire Freebox Ultra, de loin considérée comme la plus complète en France en termes de services et divertissement. Autrement dit, si vous validez l'option Standard avec pub de Disney+, vous ne payez rien.
Si jusqu'à maintenant, Disney+ Standard avec pub coûtait 5,99 euros par mois, les choses ont changé depuis le début du mois d'octobre, avec un tarif qui est passé à 6,99 euros. Sans conséquence pour les abonnés Freebox Ultra.
« Nous avons le plaisir de vous informer que malgré l’augmentation des tarifs de Disney+, rien ne change pour vous ! Le forfait Disney+ Standard avec pub reste inclus dans votre offre Freebox Ultra sans surcoût », écrit Free dans un courrier électronique adressé ce mardi aux abonnés concernés.
Il est toujours possible de choisir une version sans publicité de Disney+
Si, en revanche, vous être abonné Freebox Ultra et avez décidé d'élever votre option Disney+ en version Standard, sans publicité cette fois, vous paierez 5 euros, sans engagement comme toujours. Les abonnés à une autre offre Freebox paieront Disney+ Standard avec pub 6,99 euros par mois, et Disney+ Standard 10,99 euros par mois, exactement comme s'ils passaient par la plateforme américaine.
Et si vous voulez l'offre Disney+ Premium qui permet notamment de regarder les contenus en 4K avec 4 écrans en simultané, vous devrez payer un peu plus encore. Pour les abonnés Freebox Ultra, le surcoût atteint 10 euros. Pour les autres, le service coûte 15,99 euros par mois, tout comme sur Disney+ directement.
Ce n'est en tout cas pas la première fois que l'opérateur, qui vient de remodeler son offre de télévision OQEE en Free TV, préserve ses abonnés Freebox de la hausse des prix d'un service de streaming vidéo. Et c'est tant mieux !