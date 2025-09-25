Aux États-Unis, les abonnés au service de streaming Disney+ vont devoir accepter de payer (encore) plus cher pour continuer à profiter de la plateforme.
Au début de l'année 2020, en pleine pandémie, Disney+ débarquait en France avec une promesse séduisante : un tarif unique et agressif, pensé pour conquérir massivement les foyers. Une stratégie d’appel efficace, mais vite rattrapée par la réalité économique. Depuis, la plateforme a multiplié les hausses de prix et les offres, suscitant interrogations et frustrations parmi ses abonnés, malgré un catalogue toujours plus riche.
Disney+ augmente (encore) ses tarifs
À compter du 21 octobre prochain, la plateforme aux grandes oreilles va donc à nouveau gonfler ses tarifs, aux Etats-Unis dans un premier temps.
Au pays de l'Oncle Donald, pour continuer à profiter de Disney+, il faudra donc accepter de débourser au minimum la somme de 11,99 dollars, pour une offre intégrant des publicités.
En France, cette même offre avec publicité est toujours affichée au prix de 5,99€/mois. À l'instar des autres acteurs du marché du streaming, Disney+ fait lui aussi la chasse aux partages de comptes, et propose une option « abonné supplémentaire », à 4,99€/mois pour l'offre avec pub, et 5,99€/mois pour les offres Standard et Premium.
Vers une augmentation chaque année chez Disney+ (et les autres) ?
En ce qui concerne la formule dénuée de contenus publicitaires (Premium), celle-ci sera prochainement affichée à 18,99 dollars sur le territoire américain.
Une formule dont le tarif aura presque triplé au cours des six années d'existence du service, puisque Disney+ fut lancé originellement avec une formule unique, affichée alors au tarif de 6,99 dollars seulement.
C'est la quatrième hausse de tarif pour Disney+, qui avait déjà revu ses prix en décembre 2022, puis en octobre 2023 et en octobre 2024. Divers experts annoncent d'ailleurs que nos plateformes de streaming préférées (musique, vidéo…) devraient adopter ce rythme d'une augmentation de tarif chaque année.
Rappelons que Disney+ a annoncé récemment que Hulu viendra remplacer Star comme rubrique de divertissement général sur la plateforme à l’international dès l’automne prochain.
