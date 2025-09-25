MisterDams

Hanandano: Hanandano: La corrélation est évidente en tout cas.

Non, Disney n’a pas décidé dans une réunion d’une semaine de faire prendre +30% à sa plateforme pour un appel au boycott suite à l’affaire Kimmel. Déjà de base, il fait 1M d’audience (mais 6M sur son come back !). En France, on a eu les mêmes tendances sur des marques de produits de consommation suite à des scandales, c’est pas pour ça qu’elles ont coulées dans la semaine.

Hanandano: Hanandano: Ce qui n’est pas normal c’est que ces services puissent se lancer en étant sous perfusion d’investisseur le temps de tuer la concurrence parce que le cash est infini et une fois que la terre est brûlée (tout les vidéos club sont fermés) ils peuvent monter les prix comme des débiles (on parle de 100% d’augmentation) et tout le monde savait que ces prix de départ n’était pas viable.

On est d’accord que la mécanique du dumping est un vrai problème d’éthique du monde moderne. En revanche, Disney a une position différente là dedans, car ils ont pas besoin d’investisseurs comme une start up. Ils ont pris leur propre argent, c’est un peu plus louable.

Hanandano: Hanandano: La presse a une grande responsabilité de ne pas avoir avertit suffisamment les consommateurs de ce qui allait se produire. C’est à ça que devrait servir des bidules comme clubic. Au lieu de payer des vacances sans fin à leur red chef.

Le problème c’est que tout le monde s’en fout, perso je suis abonné à un site concurrent qui se pose beaucoup plus de questions sur ces sujets (Suivant.encre pour ne pas le nommer), mais ils galèrent à survivre car ça fait pas de clics ce type de sujet.

ovancantfort: ovancantfort: J’ai résilié Disney + il y a quelques mois car ma fille de 10 ans pour qui je l’avais souscrit ne le regardait plus. Donc oui, offre assez pauvre et peu variée.

Il y a un truc que j’ai jamais compris, c’est pourquoi le business de la SVoD a migré les séries depuis une stratégie d’épisodes hebdomadaires des networks vers du binge watching.

Sur un modèle à abonnement mensuel, c’est assez absurde et ça crée cet « effet pauvreté » parce que tu passes 8h sur ta série et t’as bouclé, puis t’attends 2 ans pour avoir une suite. Alors que le compte goutte, ça peux t’apportes 1h de nouveauté pendant 8 semaines, en perception c’est bien mieux pour le spectateur, ça créer un peu de frustration mais c’est ce qui a rendu si captivantes les premières séries à narration longue dans les 2000’s, qui remplaçaient celles dont on pouvait se permettre de louper un épisode.

D’ailleurs Netflix se met de plus en plus au déploiement par morceaux, ils ont dû se rendre compte que c’était contre-productif.