L'offre Standard avec pub, l'offre accessible du catalogue Disney+, voit donc son prix augmenter d'un euro, et passe de 5,99€ à 6,99€ par mois. Celle-ci vous permet toujours de bénéficier du catalogue complet, avec des interruptions avant et dans les programmes pour vous afficher de la publicité. Les contenus sont diffusés en 1080p, avec deux accès simultanés dans le même foyer.

L'offre Standard prend également un euro d'augmentation, avec un tarif de 10,99€ par mois, contre 9,99€ précédemment. Celle-ci offre les mêmes avantages que la précédente, la publicité en moins et les téléchargements en plus pour une lecture hors connexion.

La plus forte hausse concerne l'offre Premium, désormais à 15,99€/mois. C'est deux euros de plus qu'auparavant. Celle-ci propose la lecture en 4K, le son Dolby Atmos et quatre lectures en simultané.

On récapitule les nouvelles offres Disney+ :