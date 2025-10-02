Le géant du divertissement augmente encore ses prix en France. Voici les nouveaux prix des abonnements Disney+, et on vous prévient, ça pique un peu.
Les plateformes de streaming ont maintenant pris l'habitude de gonfler leurs prix tous les ans, et Disney+ ne fait pas exception. À l'instar de Netflix, Spotify, ou même le Xbox Game Pass pas plus tard qu'hier, le service de SVOD du géant américain a modifié discrètement sa grille tarifaire ce jeudi 2 octobre. Contrairement à d'habitude, toutes les offres sont concernées, même l'offre Standard, la moins chère, qui inclut des publicités. Si vous êtes fans des contenus des Disney, Marvel ou Star Wars, il va falloir remettre la main au portefeuille pour en profiter.
Même l'offre avec publicités augmente
L'offre Standard avec pub, l'offre accessible du catalogue Disney+, voit donc son prix augmenter d'un euro, et passe de 5,99€ à 6,99€ par mois. Celle-ci vous permet toujours de bénéficier du catalogue complet, avec des interruptions avant et dans les programmes pour vous afficher de la publicité. Les contenus sont diffusés en 1080p, avec deux accès simultanés dans le même foyer.
L'offre Standard prend également un euro d'augmentation, avec un tarif de 10,99€ par mois, contre 9,99€ précédemment. Celle-ci offre les mêmes avantages que la précédente, la publicité en moins et les téléchargements en plus pour une lecture hors connexion.
La plus forte hausse concerne l'offre Premium, désormais à 15,99€/mois. C'est deux euros de plus qu'auparavant. Celle-ci propose la lecture en 4K, le son Dolby Atmos et quatre lectures en simultané.
On récapitule les nouvelles offres Disney+ :
- Offre Standard avec pub : 6,99€/mois (+1€)
- Offre Standard : 10,99€/mois (+1€)
- Offre Premium : 15,99€/mois (+2€)
Des augmentations qui lassent, jusqu'à la rupture ?
Il est possible de vous abonner à l'année aux formules Standard et Premium, respectivement à un prix de 109,90€ et 159,90€, soit deux mois de remise par rapport à une offre mensuelle.
Disney n'a pas communiqué sur cette hausse, mais les plateformes de streaming justifient régulièrement ces augmentations par les investissements consentis pour proposer des contenus de qualité, des séries ou des films à gros budget.
Il n'empêche, les consommateurs pourraient être de plus en plus lassés par ces abonnements, souscrits au départ à des prix très attractifs et qui ne cessent chaque année d'augmenter. Rendez-vous compte : l'abonnement Disney+, incluant la 4K et le Dolby Atmos coutait 6,99€/mois. C'est plus de 140% d'augmentation en cinq ans. Tout un symbole.