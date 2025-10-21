Gaby22200

Certes mais en l’occurrence c’est le 2e article que je lis sur le sujet qui affirme que TF1 (par exemple) est compris dans l’offre, ce qui est faux.

En fait, l’application en version gratuite, n’a aucun intérêt si elle n’intègre que les chaînes déjà présentent dans l’offre gratuite de Molotov.

Je cite : « Regarder la télé, en 2025, c’est une galère : faut télécharger une app pour chaque chaîne, se créer un compte sur chaque app », déplore Xavier Niel.

De ce point de vue la promesse n’est pas tenue puisqu’on a pas accès aux chaînes de base de la TNT et qu’il faut donc toujours une app dédiée avec un compte pour regarder gratuitement TF1 ou M6 (qui ne sont pas d’obscures chaînes de télé que personne ne regarde)…