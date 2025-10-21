Free a décidé, mardi, de chambouler son offre TV, puisque son service historique OQEE devient « Free TV ». Et l'opérateur le propose aussi désormais aux non abonnés, sous forme d'application gratuite ou payante.
Xavier Niel passe à la vitesse supérieure sur son offre de télévision. L'opérateur Free vient de dévoiler, mardi 21 octobre, l'offre Free TV, une application qui centralise plus de 170 chaînes gratuitement, sans engagement ni abonnement. En gros, tout le monde peut en profiter depuis son téléviseur, son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Une offre payante baptisée Free TV+ fait aussi son apparition. Pour les abonnés Freebox, il ne s'agit que d'une bascule, sans conséquence, d'OQEE by Free, qui devient donc Free TV. On vous explique.
Free TV, la télévision de Free accessible aux abonnés, et aux autres aussi
Le service Free TV rassemble plus de 170 chaînes, dont les 16 principales de la TNT, de TF1 à Franceinfo, en passant par BFM TV, LCI et L'Équipe. Le tout accessible à tous les Français, qu'ils soient clients de l'opérateur ou non, moyennant simplement la création d'un compte, ou leur habituelle connexion s'ils disposent d'une Freebox.
Au-delà du direct, l'application dans sa version gratuite intègre 25 000 programmes en replay et Free Ciné, un service de vidéo à la demande, financé par la publicité. D'ailleurs, si vous avez un bloqueur de publicités, vous devrez le désactiver pour y accéder. Ce dernier propose plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries. Des fonctionnalités intelligentes complètent le tableau, avec le contrôle du direct pour mettre en pause, start-over pour reprendre depuis le début. En revanche, pas d'enregistrement, nous en reparlons plus bas.
« Regarder la télé, en 2025, c'est une galère : faut télécharger une app pour chaque chaîne, se créer un compte sur chaque app », déplore Xavier Niel dans son communiqué. Le fondateur de Free voit en la naissance (pour les uns) et la transformation (pour les autres) de Free TV une opportunité d'imposer sa plateforme comme le guichet unique de la télévision, face aux acteurs historiques comme Molotov par exemple, et aux nouveaux entrants.
Le détail des deux offres Free TV
Vous avez donc la version gratuite de Free TV, et à côté de ça, ceux qui ne sont pas abonnés à l'opérateur peuvent s'ils le souhaitent profiter aussi d'une offre payante, aux fonctionnalités élargies. Cette version payante, qui inclut l'enregistrement, compte plus de 300 chaînes, soit le catalogue le plus fourni du marché français. « Free TV+ », c'est son nom, intègre l'intégralité des 25 chaînes TNT et déverrouille l'accès à des bouquets habituellement payants, comme MTV, Disney Channel, Nickelodeon, CNN International, National Geographic ou encore Bloomberg TV. Le replay grimpe à 45 000 programmes disponibles. Tout cela a un prix.
Comptez 0,99 euro par mois pendant la première année pour Free TV+, puis 5,99 euros. Précisons que l'opérateur réserve un traitement de faveur à ses clients existants. Free TV+ s'active automatiquement et gratuitement pour les abonnés Freebox qui disposent du service télévision et les détenteurs des forfaits mobiles Free 5G et Série Free. Autrement dit, tous les abonnés qui utilisaient l'application OQEE ne verront pas de changement, le service ayant déjà basculé, ce mardi matin, sous sa nouvelle bannière, à savoir Free TV.
Ces abonnés privilégiés bénéficient d'ailleurs d'un enrichissement substantiel, avec 27 nouvelles chaînes thématiques qui couvrent tous les genres, plus de 250 films et plus de 700 épisodes de séries supplémentaires dans Free Ciné. Les possesseurs de Freebox et abonnés payants au service décrochent en prime la fonction d'enregistrement, avec des quotas généreux allant de 100 heures (Freebox Pop) à 320 heures (Freebox Ultra). L'application fonctionne sur tous les écrans imaginables, du Player Free TV 4K aux téléviseurs connectés Samsung et LG, en passant par les smartphones iOS et Android, ou encore via le site tv.free.fr.