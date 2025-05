La touche locale n'est pas oubliée avec l'arrivée de Brionnais TV (canal 905). Cette chaîne du Charolais-Brionnais, du Pays de Charlieu et du Haut-Beaujolais valorise le terroir avec des reportages locaux et de nombreux directs. Parfait pour découvrir cette région pittoresque. On rappelle que les chaînes de Freebox TV sont disponibles sur l'application OQEE by Free, que vous pouvez emmener partout avec vous.