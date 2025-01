Warner TV (canal 57) et Warner TV Next (canal 82) sont, dira-t-on, les « piliers » de ce pack avec leurs séries et films plus ou moins récents. TCM Cinéma (canal 123) complète l'offre cinématographique avec une sélection de grands classiques et de films cultes. Et pour les amateurs d'émissions plus matures, Adult Swim partage l'antenne avec Warner TV Next sur le canal 82.