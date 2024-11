Du 14 au 20 novembre 2024, les abonnés Livebox auront gratuitement accès à un catalogue de chaînes plus riche, aussi bien sur leur décodeur que depuis l'application TV d'Orange, disponible sur tablette et smartphone. Au programme, des chaînes de divertissement comme Téva, Paris Première ou encre AB1, des chaînes cinéma comme Paramount, sans oublier une sélection de chaînes jeunesse, découverte et pop culture.