30 chaînes offertes ! Bouygues Telecom gâte ses clients avant Noël

Dès à présent, et jusqu'au 11 janvier 2023, Bouygues Telecom offre à ses abonnés l'accès au Bouquet TV Bbox Divertissement. Ce dernier (habituellement commercialisé à 9,99 euros par mois) propose donc plus de 30 chaînes en clair pour une durée limitée. On retrouve notamment AB1, Crime District, TCM Cinéma, Paramount Channel, Animaux, Toonami, Adult Swim, RFM TV, Mezzo Live, Clubbing TV, Mangas, Fight Sports, My Zen, Science & Vie TV, sans oublier l'indispensable Chasse & Pêche.