L'info va rassurer les passionnés de sport : Free vient de garantir, ce lundi 23 décembre 2024, la continuité d'Eurosport 1 pour l'ensemble de ses abonnés actuels, qu'ils soient équipés d'une Freebox Révolution, Pop, Delta et, petite nouveauté, Ultra et Ultra Essentiel. Cette décision est le fruit d'une négociation directe avec Warner Bros Discovery, qui permet de maintenir l'accès à la chaîne sportive via les offres Freebox TV et OQEE, sans interruption de service.