Orange n'en finit pas d'annoncer et de pousser des nouveautés, comme annoncé sur son compte X.com. Derrière le Start-Over, il y a aussi la possibilité de mettre en pause un direct ou de reprendre la lecture plus tard. Pour ceux qui zappent souvent ou qui regardent la télé en décalé, c’est un confort de plus.

Cette fonction s’ajoute aux services déjà présents : le replay étendu, un accès à plus de 200 chaînes en direct, et, si l’option est activée, l’enregistrement dans le cloud. Il devient possible de conserver ses émissions préférées et de les regarder sur différents écrans.

Tout ça, sans changement de tarif. Les offres Livebox Fibre, Up ou Max ne bougent pas. Orange intègre simplement ces fonctions à ses services existants, sans distinction entre nouveaux et anciens clients.