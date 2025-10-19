La Freebox Révolution Light, pensée par Philippe Starck, conserve son design emblématique et ses performances reconnues. Compatible fibre optique comme ADSL2+/VDSL2, elle assure un confort d’utilisation stable, même sur plusieurs appareils connectés simultanément grâce à son Wi-Fi efficace.

Le disque dur intégré de 250 Go permet d’enregistrer ses émissions ou de stocker ses fichiers personnels sans effort. Avec OQEE Ciné, Free ajoute un atout de taille : plus de 600 films et séries accessibles en illimité, sans surcoût. La box inclut aussi un lecteur Blu-Ray™, idéal pour les amateurs de films ou de musique.

La téléphonie illimitée vers les fixes de plus de 110 destinations, dont les DOM, complète un ensemble déjà très généreux. En option, les utilisateurs peuvent souscrire à Netflix, Prime Video, Disney+ ou Canal+, sans engagement.