Free frappe fort cet automne avec une offre fibre complète à prix mini. La Freebox Révolution Light est proposée à 19,99 €/mois pendant 1 an, puis 29,99 €/mois, sans engagement.

À l’approche des vacances de la Toussaint, Free relance sa série spéciale Freebox Révolution Light, l’une des box Internet les plus complètes du marché à moins de 20 € par mois. Compatible fibre et ADSL, elle combine débits rapides (jusqu’à 1 Gbit/s), Wi-Fi performant, lecteur Blu-Ray™ intégré, stockage 250 Go et appels illimités vers plus de 110 destinations. C’est une offre rare pour ce niveau de service, idéale pour les foyers qui veulent à la fois économiser et rester connectés à très haut débit.

Trois raisons de choisir la Freebox Révolution Light

  • Connexion fibre ultra rapide jusqu’à 1 Gbit/s
  • TV et cinéma inclus avec plus de 260 chaînes et OQEE Ciné
  • Prix mini et sans engagement pendant un an

Une box complète et fiable pour toute la famille

La Freebox Révolution Light, pensée par Philippe Starck, conserve son design emblématique et ses performances reconnues. Compatible fibre optique comme ADSL2+/VDSL2, elle assure un confort d’utilisation stable, même sur plusieurs appareils connectés simultanément grâce à son Wi-Fi efficace.

Le disque dur intégré de 250 Go permet d’enregistrer ses émissions ou de stocker ses fichiers personnels sans effort. Avec OQEE Ciné, Free ajoute un atout de taille : plus de 600 films et séries accessibles en illimité, sans surcoût. La box inclut aussi un lecteur Blu-Ray™, idéal pour les amateurs de films ou de musique.

La téléphonie illimitée vers les fixes de plus de 110 destinations, dont les DOM, complète un ensemble déjà très généreux. En option, les utilisateurs peuvent souscrire à Netflix, Prime Video, Disney+ ou Canal+, sans engagement.

Un tarif imbattable pour une offre triple play complète

Proposée à 19,99 €/mois pendant 1 an (puis 29,99 €/mois), la Freebox Révolution Light reste l’une des box les plus compétitives du marché.
L’abonnement inclut Internet, TV et téléphonie fixe, sans engagement et avec les frais de mise en service offerts (49 € remboursés sur demande).

Free prend aussi en charge jusqu’à 100 € de frais de résiliation si vous quittez un autre opérateur. En prime, les abonnés peuvent profiter de l’avantage Free Family : jusqu’à 4 forfaits Free 5G à 9,99 €/mois pendant 1 an, soit jusqu’à 480 € d’économies la première année.

C’est donc une excellente occasion de réduire sa facture Internet et mobile avant les fêtes, tout en profitant d’un équipement fiable et complet.

✅ Notre avis sur la Freebox Révolution Light

Cette série spéciale reprend tout ce qui a fait le succès de la Freebox Révolution : design mythique, services complets, fiabilité et qualité TV. Le tout, à un tarif ultra compétitif sans engagement.
Une opportunité à saisir pour ceux qui veulent profiter de la fibre à prix mini sans sacrifier la qualité.

