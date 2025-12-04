Pendant longtemps, lancer son site était un projet à part entière. Il fallait choisir un hébergeur, acheter un nom de domaine, comprendre les bases techniques, comparer les formules… et surtout accepter un budget souvent supérieur à ce que beaucoup imaginaient.

Avec l’offre Hostinger à partir de 1,76 € par mois, le décor change radicalement. À ce niveau de prix, on ne parle plus d’un investissement lourd, mais d’une solution accessible à presque tous. Étudiants, créateurs, indépendants, petites entreprises, porteurs de projets… le site web devient enfin un outil à la portée de tous.