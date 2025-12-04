Créer un site web était encore récemment synonyme de budget conséquent, de contraintes techniques et d’abonnements complexes. Aujourd’hui, Hostinger promet l’inverse : une création de site à partir de 1,76 € par mois, avec trois mois offerts, un nom de domaine inclus, et une réduction de 86 % grâce au code CLUBIC. Une offre qui intrigue autant qu’elle séduit.
Créer un site web n’a jamais été aussi simple… ni aussi abordable
Pendant longtemps, lancer son site était un projet à part entière. Il fallait choisir un hébergeur, acheter un nom de domaine, comprendre les bases techniques, comparer les formules… et surtout accepter un budget souvent supérieur à ce que beaucoup imaginaient.
Avec l’offre Hostinger à partir de 1,76 € par mois, le décor change radicalement. À ce niveau de prix, on ne parle plus d’un investissement lourd, mais d’une solution accessible à presque tous. Étudiants, créateurs, indépendants, petites entreprises, porteurs de projets… le site web devient enfin un outil à la portée de tous.
Quand une simple idée peut enfin devenir un vrai site
Ce qui frappe le plus avec ce type d’offre, ce n’est pas seulement le prix. C’est ce qu’il permet concrètement. Beaucoup de projets restent à l’état d’idée faute de solution simple pour se lancer. Un blog repoussé, une boutique jamais ouverte, un portfolio jamais publié.
Hostinger vient s’insérer exactement à cet endroit-là. L’endroit où l’envie existe, mais où le passage à l’action bloque encore. Avec un hébergement, un constructeur de site, et même un nom de domaine inclus, la barrière d’entrée disparaît presque complètement.
On n’est plus dans la théorie, mais dans le concret : celui d’un site qui peut réellement voir le jour en quelques heures.
1,76 € par mois : un prix qui relève presque de l’anomalie
À froid, 1,76 € par mois pour créer un site web semble presque irréel. Et pourtant, avec la réduction de 86 % et le code CLUBIC, c’est bien le tarif proposé par Hostinger. À cela s’ajoutent trois mois supplémentaires offerts, ainsi qu’un nom de domaine inclus.
Autrement dit, tout ce qu’il faut pour se lancer sans avoir à multiplier les achats.
À titre de comparaison, beaucoup de services concurrents dépassent rapidement les 8 à 10 € par mois, parfois sans domaine, parfois avec des fonctionnalités limitées. Ici, Hostinger joue clairement la carte du prix choc, sans pour autant rogner sur l’essentiel.
À qui s’adresse vraiment cette offre Hostinger ?
Cette offre ne vise pas un profil unique. Elle s’adresse à tous ceux qui, justement, n’ont pas envie de se compliquer la vie.
- Ceux qui lancent un premier site
- Ceux qui veulent tester une idée sans prendre de risque
- Ceux qui souhaitent créer un blog, un site vitrine, une boutique en ligne
- Ceux qui veulent un portfolio professionnel
- Ceux qui veulent simplement exister en ligne
Hostinger ne promet pas une solution réservée aux experts. Il promet une solution accessible, rapide et guidée. C’est précisément ce qui explique le succès de ce type d’offre auprès des débutants… mais aussi auprès de nombreux utilisateurs plus expérimentés.
✅ L'avis Clubic sur Hostinger
Hostinger à partir de 1,76 € par mois, avec trois mois offerts et un nom de domaine inclus grâce au code CLUBIC, ce n’est pas une offre “premium dans l’absolu”. C’est une offre ultra accessible, pensée pour celles et ceux qui veulent créer sans se ruiner, tester sans s’engager lourdement, et surtout exister en ligne sans attendre.
Pour un premier site, pour un projet en gestation, pour un besoin simple mais sérieux, c’est aujourd’hui l’une des portes d’entrée les plus abordables du marché.
