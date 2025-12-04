La fin du Black Friday ne signifie pas la fin des bonnes affaires chez PC Componentes, bien au contraire. En décembre, les prix bougent énormément, entre restocks, fins de stock et promos de dernière minute.

Activez vos alertes et listes de souhaits : à l'approche de Noël, les micro-baisses surprise sont fréquentes, parfois seulement pendant quelques heures.

Vérifiez les remises chaque matin : décembre est un mois où les prix changent très vite, notamment sur les cartes graphiques, écrans et laptops.

En résumé, la période post-Black Friday chez PC Componentes est une excellente seconde chance. On y retrouve des prix quasi identiques à ceux de l’évènement, mais avec des stocks plus limités. Pour les cadeaux tech de fin d’année, c’est un terrain de jeux idéal… à condition d’être réactif.