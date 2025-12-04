Même après le Black Friday, PC Componentes maintient 5 promos solides sur des produits très demandés. Écran, smartphone, PS5 Slim, laptop et RTX : des achats malins avant les fêtes.
Le Black Friday touche déjà à sa fin, mais PC Componentes continue de prolonger la fête avec plusieurs remises encore actives. Pour ceux qui n’ont pas pu profiter des meilleures offres, cinq deals restent disponibles : composants, PC portable, écran gaming, smartphone ou console. À l’approche de Noël, ces prix maintenus sont une aubaine… mais les stocks fondent rapidement. Une excellente fenêtre pour s’équiper ou trouver le bon cadeau high-tech.
Top 5 des promos encore actives chez PC Componentes
- Écran PC AOC C27G4ZXE à 99,99 € au lieu de 119,99 €
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G à 259,84 € au lieu de 309,42 €
- Châssis numérique Sony PlayStation 5 Slim à 346,12 € au lieu de 492,89 €
- PC portable HP 15 à 419 € au lieu de 509 €
- Carte graphique Palit GeForce RTX 5060 Ti à 439,90 € au lieu de 482,03 €
Comment trouver les meilleures promos post-Black Friday sur PC Componentes ?
La fin du Black Friday ne signifie pas la fin des bonnes affaires chez PC Componentes, bien au contraire. En décembre, les prix bougent énormément, entre restocks, fins de stock et promos de dernière minute.
- Surveillez les promos : c’est ici que PC Componentes prolonge le plus souvent ses baisses sur l’informatique et le gaming.
- Activez vos alertes et listes de souhaits : à l’approche de Noël, les micro-baisses surprise sont fréquentes, parfois seulement pendant quelques heures.
- Vérifiez les remises chaque matin : décembre est un mois où les prix changent très vite, notamment sur les cartes graphiques, écrans et laptops.
En résumé, la période post-Black Friday chez PC Componentes est une excellente seconde chance. On y retrouve des prix quasi identiques à ceux de l’évènement, mais avec des stocks plus limités. Pour les cadeaux tech de fin d’année, c’est un terrain de jeux idéal… à condition d’être réactif.
Promos PC Componentes : le détail des offres
AOC C27G4ZXE : l’écran 165 Hz imbattable pour upgrader à petit prix
Cet écran AOC 27” offre une immersion confortable avec sa dalle incurvée et son taux de rafraîchissement 165 Hz, parfait pour les jeux rapides ou compétitifs. Sa réactivité assure une image fluide, tandis que son design sobre s’intègre à tous les setups. Le voir encore remisé après le Black Friday est une vraie bonne surprise : à moins de 100 €, difficile de trouver un écran aussi fluide pour jouer en 1080p. Un excellent cadeau gaming accessible pour les fêtes.
- Taux de rafraîchissement ultra-élevé de 280Hz
- Temps de réponse ultra rapide de 0,3ms
- Technologie Adaptive Sync pour des visuels sans déchirement
- Support du HDR10 pour des couleurs éclatantes
- Interface AOC G-Menu pour contrôle personnalisé
- Courbure de l'écran peut ne pas convenir à tous les utilisateurs
- Résolution FHD limitée pour un écran de 27 pouces
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G : un rapport qualité/prix irréprochable
Le Redmi Note 14 Pro 5G concentre tout ce qui fait la force de Xiaomi : écran AMOLED lumineux, bonne autonomie, performances solides et module photo très correct. À ce prix prolongé après le Black Friday, c’est un smartphone extrêmement compétitif en milieu de gamme. Il conviendra parfaitement à un usage polyvalent : vidéos, réseaux, navigation, photo du quotidien. Un choix malin pour un cadeau de Noël utile, durable et abordable.
- Indice de réparabilité supérieur ou égal à 8/10
- 8 Go de RAM pour une fluidité optimale
- 256 Go de stockage pour tous vos besoins
- Connectivité 5G pour une navigation rapide
- Absence de certification d'étanchéité
- Pas d'extension de stockage via microSD
PS5 Slim : la console la plus recherchée de fin d’année
La PlayStation 5 Slim n’a rien perdu de sa puissance mais gagne en compacité, ce qui en fait une version bien plus pratique pour les salons modernes. Son tarif réduit chez PC Componentes est exceptionnel, surtout après la vague Black Friday. Avec un catalogue désormais très riche, c’est l’un des cadeaux les plus désirés pour Noël. La réduction actuelle est clairement une chance à saisir avant que les stocks ne disparaissent.
- SSD intégré 1 To pour chargements rapides
- Ray Tracing pour graphismes réalistes
- Gameplay jusqu'à 120 FPS, sortie 120 Hz
- Technologie sonore Tempest 3D Audio
- Pas de lecteur de disques physiques
- Nécessite internet pour jeux digitaux
HP 15 : un PC portable fiable et parfait pour la bureautique
Ce HP 15 se distingue par son équilibre entre simplicité, efficacité et confort. Son SSD rapide, son processeur fluide et sa légèreté en font un compagnon idéal pour les études, le télétravail ou la navigation quotidienne. Proposé encore en promo après le Black Friday, il devient une belle opportunité pour équiper un foyer ou offrir un PC fiable sans dépasser 500 €. Une machine polyvalente qui couvre parfaitement les besoins essentiels.
- Écran 15,6 pouces Full HD antireflet
- Processeur AMD Ryzen 5 rapide avec 16 Go de RAM
- Stockage SSD de 512 Go
- Connectivité complète : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, HDMI
- Webcam HD avec double micro
- Pas de carte graphique dédiée pour jeux intensifs
- Autonomie de la batterie limitée pour usage prolongé
Palit GeForce RTX 5060 Ti : une carte graphique taillée pour le 1080p ultra
La RTX 5060 Ti offre une excellente performance en 1080p et 1440p, tout en consommant peu d’énergie. Compatible DLSS et parfaitement optimisée pour les jeux récents, elle modernise instantanément un setup gaming. Le maintien de son prix remisé chez PC Componentes en décembre est particulièrement intéressant : c’est une rare occasion d’upgrader sa config juste avant les fêtes. Un cadeau premium pour les joueurs qui veulent plus de fluidité et de détails graphiques.
- 16 Go de mémoire GDDR7
- Fréquence processeur de 2407 MHz
- Résolution maximale de 7680 x 4320 pixels
- Compatibilité DirectX 12 Ultimate
- Interface PCI Express 5.0
- Bus mémoire limité à 128 bits
- Peut nécessiter un boîtier spacieux pour refroidissement optimal
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)