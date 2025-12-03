Même après le Black Friday, Cdiscount continue d’affoler les prix avec 10 promos explosives encore disponibles. Consoles, PC, MacBook… des occasions à saisir avant la fin totale des stocks, pour un joyeux Noël.
Le Black Friday est derrière nous, mais Cdiscount ne semble pas décidé à remonter ses prix. La plateforme maintient encore 10 remises impressionnantes sur des produits ultra-demandés : consoles PlayStation, Switch 2, MacBook Air M4, accessoires Apple, PC et mini-PC. Des offres prolongées qui pourraient disparaître à tout moment, tant les stocks post-évènement sont déjà sous tension.
Top 10 des promos encore disponibles chez Cdiscount
- Casque Gamer Filaire - HyperX Cloud III à 59,99 € au lieu de 99,99 €
- Friteuse sans huile NINJA Foodi à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- APPLE AirPods 4 à 114 € au lieu de 149 €
- Nettoyeur Multifonctions BISSELL 3-en-1 CrossWave à 169,99 € au lieu de 349,99 €
- Mini PC Bureau NiPoGi 16 Go DDR4 à 169 € au lieu de 499,90 €
- Console PlayStation 5 – Edition Digitale à 349 € au lieu de 499 €
- PC Portable ASUS VivoBook 15 à 499,99 € au lieu de 649,99 €
- Console Nintendo Switch 2 à 434,90 € au lieu de 454,90 € avec le code NINTENDO20
- Console PlayStation 5 Pro + FC26 à 699 € au lieu de 799 €
- MacBook Air M4 13,6" à 899 € au lieu de 1099 €
Black Friday Amazon : le détail des offres
HyperX Cloud III : un casque gamer confortable et précis
- Haut-parleurs inclinés 53 mm pour un son dynamique
- Microphone avec réduction de bruit intégré
- Compatible avec plusieurs plateformes
- Confort grâce aux coussinets à mémoire de forme
- Contrôles facilement accessibles sur le casque
- Filaire, limite la mobilité
- Pas de connectivité Bluetooth
Le HyperX Cloud III s’impose comme un excellent choix pour les joueurs en quête de confort et de précision sonore sans exploser leur budget. Sa conception robuste et son arceau moelleux permettent de longues sessions sans fatigue, tandis que ses transducteurs offrent un son puissant et détaillé, parfait pour le gaming compétitif. À ce prix prolongé après le Black Friday, il devient l’un des casques les plus intéressants pour équiper un setup sans sacrifier la qualité en période de fêtes.
Friteuse sans huile NINJA Foodi : la star de la cuisine légère
- Deux zones de cuisson indépendantes
- Fonction SYNC pour cuisson synchronisée
- Fonction MATCH pour doubler les quantités
- Cuisson rapide jusqu'à 75% plus rapide que les fours à convection
- Compatible lave-vaisselle
- Encombrement sur le plan de travail
- Nécessite une compréhension des fonctions avancées
La NINJA Foodi s’est imposée comme l’un des appareils les plus demandés du Black Friday, et son maintien en promo tombe à pic pour les fêtes. Elle permet de cuisiner des plats croustillants avec très peu d’huile, idéale pour rééquilibrer les repas entre deux grandes tablées. Puissante, rapide et simple à nettoyer, elle remplace plusieurs appareils à elle seule. Une valeur sûre pour ceux qui veulent offrir — ou s’offrir — un allié malin pour le quotidien.
Apple AirPods 4 : le cadeau parfait qui fait mouche
- Audio spatial à 360°
- Puce H2 pour une clarté inégalée
- Réduction du bruit de fond pour des appels clairs
- Architecture acoustique avancée pour des détails sonores riches
- Égalisation adaptative pour un son personnalisé
- Fonctionnalités limitées sans appareils Apple
- Autonomie réduite en mode audio spatial
Encore en réduction après le Black Friday, les AirPods 4 représentent une occasion rare pour mettre la main sur les derniers écouteurs Apple à un tarif très adouci. Leur confort, leur qualité d’appel et leur spatialisation améliorée en font un compagnon idéal pour musique, vidéos et visios. Que ce soit pour un usage quotidien ou en cadeau de Noël, difficile de se tromper : ils sont compatibles instantanément avec tous les appareils Apple et bénéficient d’une excellente autonomie.
BISSELL CrossWave 3-en-1 : l’arme ultime pour un ménage express
- Fonction 3 en 1 pour aspirer, laver et sécher
- Réservoir d'eau double pour une hygiène optimale
- Facilement manœuvrable avec un design compact
- Économise du temps en combinant plusieurs tâches
- Adapté à divers types de sols
- Peut nécessiter un entretien régulier pour maintenir l'efficacité
- Performance limitée sur des moquettes épaisses
Le BISSELL CrossWave 3-en-1 combine aspiration, lavage et séchage, permettant de nettoyer une maison entière en un seul passage. Après le Black Friday, le voir encore à ce prix est une aubaine, surtout à l’approche des fêtes où les sols sont souvent mis à rude épreuve. Son efficacité sur carrelage, parquet et tapis impressionne, et son système de bacs séparés garantit une hygiène optimale. Un gain de temps immense pour ceux qui veulent préparer leur intérieur rapidement.
Mini PC NiPoGi : compact, puissant et parfait pour le télétravail
- Processeur AMD Ryzen 7 5700U, jusqu'à 4.3 GHz
- 32 Go de mémoire DDR4 pour une multitâche fluide
- Stockage SSD 512 Go pour un accès rapide aux données
- Supporte la 4K UHD pour des visuels époustouflants
- Connectivité avancée avec WIFI6 et BT5.2
- Convient moins aux jeux vidéo intensifs
- Options de mise à niveau limitées
Ce mini PC NiPoGi séduit par son rapport puissance/encombrement, idéal pour les bureaux compacts ou les setups polyvalents. Avec 16 Go de RAM, il assure une fluidité parfaite pour la bureautique, la navigation poussée, le multimédia et même du multitâche avancé. À ce prix encore actif après le Black Friday, c’est une solution économique pour équiper un foyer ou offrir un PC compact pour Noël. Silencieux, discret et très simple à installer, il coche toutes les cases essentielles.
PlayStation 5 Digitale : toujours une valeur sûre pour Noël
- SSD intégré de 1 To pour des jeux rapides
- Ray Tracing pour des graphismes réalistes
- Jusqu'à 120 FPS pour un gameplay fluide
- Audio 3D pour une immersion sonore totale
- Gâchettes adaptatives pour une expérience tactile
- Absence de lecteur de disques physiques
- Dépendance à une connexion internet rapide
La PS5 Édition Digitale à ce tarif prolongé est un véritable cadeau tombé du ciel pour les retardataires du Black Friday. Performante, silencieuse et pensée pour le jeu 4K fluide, elle bénéficie désormais d’un catalogue très solide pour les fêtes. Que ce soit pour découvrir les exclusivités Sony ou profiter des sorties de fin d’année, ce prix réduit reste exceptionnel. Une excellente opportunité pour offrir un cadeau mémorable sans attendre une nouvelle rupture.
ASUS VivoBook 15 : un PC polyvalent pour travailler et se divertir
- Indice de réparabilité de 8/10
- RAM de 16 Go pour multitâche fluide
- Stockage SSD de 512 Go rapide
- Écran FHD 15.6 pouces pour clarté visuelle
- Processeur Intel Core i5, performant
- Fréquence d'affichage de 60Hz limitée
- Usage gaming limité
Le VivoBook 15 reste l’un des PC portables les plus prisés grâce à son équilibre entre performances, finesse et autonomie. Son processeur réactif et son SSD rapide en font un compagnon idéal pour le télétravail, les cours ou les loisirs numériques. Voir son prix maintenu après Black Friday, surtout avant les fêtes, est une excellente surprise. Léger, agréable à utiliser et complet en connectique, il conviendra à la majorité des utilisateurs sans compromis.
Nintendo Switch 2 : la console la plus attendue de l’année
- Écran 7,9 pouces, 120 Hz pour fluidité
- Stockage de 256 Go extensible via micro SD
- Compatibilité totale avec jeux Switch 1
- Connexion Wifi 6 pour stabilité accrue
- Audio 3D et micro intégré pour immersion
- Affichage 4K uniquement via dock
- Manettes magnétiques non incluses
La Switch 2 fait déjà partie des cadeaux incontournables de Noël, et cette réduction avec code est un vrai coup de pouce pour s’en procurer une avant la rupture. Plus puissante, plus fluide et plus moderne que la première génération, elle s’accompagne d’un line-up généreux. Parfaite pour jouer en famille pendant les fêtes, elle devrait rester très demandée dans les prochaines semaines. Profiter d’un rabais maintenant évite la cohue des derniers jours.
PlayStation 5 Pro + FC26 : le pack puissant et irrésistible
- Résolution 4K exceptionnelle grâce à PSSR
- Performances optimisées jusqu'à 120 Hz
- Lancer de rayons avancé pour un réalisme accru
- Stockage de 2 To pour plus de jeux
- Immersion accrue avec retour haptique et gâchettes adaptatives
- Fonctionnalités optimisées uniquement sur certains jeux
- Peut nécessiter un téléviseur 4K pour profiter pleinement
La PS5 Pro représente le haut de gamme du catalogue Sony, et ce bundle avec FC26 s’inscrit parfaitement dans la tendance des cadeaux premium de fin d’année. La console offre un gain net en performances, en fluidité et en affichage, idéale pour les écrans 4K récents. Le voir encore remisé est une belle surprise : le pack devient l’un des meilleurs rapports performance/plaisir encore disponibles après le Black Friday. Un très beau cadeau de Noël pour gamers exigeants.
MacBook Air M4 : finesse, puissance et autonomie record
- Écran 13 pouces offrant une qualité visuelle exceptionnelle
- Puce M4 pour des performances accrues
- Stockage de 256 Go pour conserver facilement vos données
- Design élégant en finition Minuit
- Connectivité limitée pour certains accessoires
- Utilisation intensive peut réduire l'autonomie de la batterie
Le MacBook Air M4 profite d’un maintien de prix étonnamment bas pour un produit Apple aussi récent. Avec la puce M4 ultra-efficace, il combine silence absolu, autonomie massive et puissance largement suffisante pour la créativité et le travail intensif. Léger, élégant et parfait pour les déplacements, il coche toutes les cases du cadeau premium idéal. Une promo prolongée comme celle-ci en décembre est rarement vue : c’est le moment de foncer avant le retour au prix fort.
Comment trouver les meilleures promos après le Black Friday sur Cdiscount ?
Même après le Black Friday, Cdiscount continue de proposer des remises costaudes — et avec l’approche des fêtes, la chasse aux bonnes affaires ne fait que commencer. Voici les trois réflexes essentiels pour repérer les meilleurs deals avant qu’ils ne disparaissent définitivement.
- Utilisez les pages “Prolongations” et “Dernières promos” : Cdiscount conserve souvent plusieurs jours des offres déjà très agressives, notamment sur les univers les plus demandés (consoles, Apple, PC).
- Activez alertes & wishlist pour profiter des baisses de fin d’année : Les prix évoluent rapidement en décembre, entre réajustements, restocks et ventes éclairs. Ces outils permettent de repérer en premier les optimisations tardives.
- Comparez quotidiennement les remises des catégories cadeaux : Jeux vidéo, high-tech, casques audio, petits électroménagers… Ce sont les segments les plus susceptibles d’être bradés juste avant Noël, souvent dans les dernières heures.
En résumé : la période post-Black Friday est un véritable second souffle pour les bonnes affaires, et Cdiscount en fait son terrain de jeu. Avec les fêtes qui approchent, les prix peuvent encore bouger — parfois dans le bon sens — mais les stocks, eux, ne tiendront pas éternellement. C’est maintenant qu’il faut rester attentif.
