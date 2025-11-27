Cdiscount sort l’artillerie lourde pour le Black Friday avec des offres de folie sur tous les produits stars : TV, PS5, PC, MacBook… des prix écrasés qui ne resteront pas longtemps. Voici les 10 deals à saisir avant la rupture de stock.
Cdiscount donne clairement le ton pour ce Black Friday : une rafale de promotions massives sur des produits stars, du petit équipement malin aux machines les plus puissantes. TV 55 pouces, PS5 Slim, MacBook Air M4, PC gamer, aspirateurs robots… les meilleures offres du jour combinent bon prix, marques fiables et remises spectaculaires. On vous présente les 10 deals à saisir pour s’équiper en high tech à moindre coût… avant que tout ne disparaisse !
Top 10 des promos Black Friday chez Cdiscount
- Souris Logitech MX Vertical (sans fil) à 48,95 € au lieu de 65,34 €
- Manette sans fil DualSense™ PS5 à 54 € au lieu de 69,99 €
- Apple AirPods 4 à 109 € au lieu de 137 €
- Écran PC Gamer incurvé Samsung 27" à 134,99 € au lieu de 179,99 €
- Aspirateur iRobot Roomba 105 à 149 € au lieu de 299 €
- Smart TV 4K 55" STRONG à 299,99 € au lieu de 399,99 €
- Aspirateur laveur Roborock F25 XT à 329 € au lieu de 499 €
- Pack PS5 Slim à 459 € au lieu de 628 €
- PC Portable Gamer HP Victus 15 à 799,99 € au lieu de 999,99 €
- Apple MacBook Air M4 à 899 € au lieu de 1099 €
Comment saisir les meilleures promos Cdiscount pendant le Black Friday ?
Cdiscount enchaîne les offres à un rythme impressionnant en ce jour de Black Friday : entre ventes flash, remises instantanées et ruptures qui arrivent plus vite les unes que les autres, il va falloir être particulièrement réactif pour attraper les meilleurs deals Black Friday de la journée. Voici quelques conseils :
- Surveillez les meilleurs créneaux de la journée : Passez tôt le matin pour repérer les nouvelles baisses, revenez en début d’après-midi pour les ventes flash, puis jetez un œil en soirée : Cdiscount ajuste régulièrement ses prix quand les stocks bougent. Les meilleures remises apparaissent souvent à ces trois moments clés, et certaines ne restent en ligne que quelques minutes.
- Filtrez, comparez et débusquez les vraies remises : Utilisez les filtres “plus forte réduction” ou “meilleures ventes” pour isoler immédiatement les deals les plus sérieux. Comparez aussi les versions d’un même produit : coloris, bundle, référence voisine… un modèle quasi identique peut être nettement moins cher. Sur certaines catégories (TV, PC, gaming), les bundles du jour permettent même de gagner encore plus.
- Restez réactifs et suivez les bons plans actualisés : Gardez un onglet Cdiscount ouvert, rafraîchissez régulièrement et surveillez les alertes de stock : un “moins de X articles restants” est presque toujours signe d'un deal exceptionnel. Et pour repérer en quelques secondes les vraies pépites sans éplucher des dizaines de pages, les sélections mises à jour par Clubic tout au long de la journée restent votre meilleure boussole.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Logitech MX Vertical, le confort ergonomique pensé pour vos longues journées
- Position naturelle de la main réduisant les contraintes musculaires de 10%
- Capteur haute précision 4 000 PPP pour moins de mouvements
- Angle vertical unique à 57° optimisé pour l'ergonomie
- Longue autonomie jusqu'à 4 mois sur une charge complète
- Texture douce et forme confortable s'adaptant bien à la main
- Peut ne pas convenir aux petites mains
- Requiert un temps d'adaptation pour les utilisateurs non habitués
La Logitech MX Vertical est conçue pour réduire la fatigue musculaire et soulager les tensions liées à un usage prolongé de la souris. Son design vertical encourage une posture naturelle, limitant les douleurs du poignet et de l’avant-bras. Elle offre une précision remarquable, une batterie durable et une compatibilité multi-appareils très pratique. À ce prix réduit, c’est une opportunité rare d’adopter une souris ergonomique premium, parfaite pour travailler confortablement des heures sans inconfort.
DualSense, la manette next-gen qui transforme chaque jeu en expérience immersive
- Retour haptique immersif
- Gâchettes adaptatives dynamiques
- Microphone intégré avec sortie casque
- Connectivité multi-appareils via USB-C et Bluetooth
- Touche de création pour capturer le gameplay
- Autonomie limitée en usage intensif
- Compatibilité variable avec certains jeux PC
La manette sans fil DualSense™ de la PS5 reste l’une des meilleures du marché grâce à son retour haptique ultra précis et ses gâchettes adaptatives capables de simuler tension, résistance et sensations physiques inédites. Son design ergonomique offre une prise en main confortable, même lors de longues sessions, tandis que son micro intégré et son haut-parleur améliorent l’immersion. Idéale pour les jeux narratifs, compétitifs ou immersifs, la DualSense™ apporte un vrai plus à chaque séance de jeu sur PS5.
Apple AirPods 4, l’expérience audio Apple moderne et intuitive
- Audio spatial à 360° pour une expérience immersive
- Puce H2 pour un son cristallin
- Égalisation adaptative pour un son personnalisé
- Appels clairs avec réduction du bruit
- Architecture acoustique avancée
- Sans réduction active du bruit
- Autonomie limitée en écoute continue
Les AirPods 4 apportent une amélioration notable en matière de confort, de qualité sonore et de fonctionnalités intelligentes. Ils s’intègrent parfaitement à l’écosystème Apple avec un appairage instantané, une gestion fluide entre appareils et un son équilibré, idéal pour les playlists, podcasts et appels. Leur design revisité assure un maintien stable et agréable au quotidien. En promo chez Cdiscount, ils deviennent l’un des meilleurs choix pour profiter de l’expérience Apple à prix réduit.
Samsung Odyssey G5, l'immersion gaming à petit prix
- Résolution QHD 2560x1440
- Taux de rafraîchissement de 165 Hz
- Temps de réponse de 1 ms
- Technologie AMD FreeSync
- Mode Eye Saver pour la protection oculaire
- Portée limitée de réglage ergonomique
- Peut être trop grand pour des espaces restreints
Cet écran Samsung 27’’ incurvé offre une image fluide et immersive, parfaite pour le gaming comme pour le travail. La courbure accentue la sensation d’enveloppement, tandis que sa dalle rapide offre un rendu réactif sur les jeux d’action. Les couleurs sont vives, le contraste solide, et le design reste élégant avec des bordures fines. À un tarif aussi bas en Black Friday, c’est un excellent moyen d’améliorer son setup sans exploser son budget.
iRobot Roomba 105, le robot qui gère le ménage pour vous
- Aspirateur et laveur 2en1
- Navigation LiDAR avancée
- Détection automatique des tapis
- Contrôle facile via application
- Design compact et élégant
- Ne passe pas sur les tapis épais
- Autonomie limitée pour grands espaces
Le Roomba 105 permet de conserver un intérieur propre sans effort quotidien. Grâce à ses capteurs intelligents, il navigue efficacement dans toutes les pièces et aspire poussières, poils et saletés avec constance. Son format compact lui permet de passer sous les meubles, et son fonctionnement autonome simplifie vraiment la routine. Avec cette remise massive, il devient le choix idéal pour ceux qui veulent un robot fiable et simple sans payer le prix fort des modèles premium.
Strong 55" 4K UHD, une grande TV 4K connectée à prix mini
- Très bon rapport équipement/prix pour une 55’’ 4K complète
- Dolby Vision + Dolby Atmos, rare dans cette gamme
- Connectique généreuse : 4 HDMI + 2 USB
- Luminosité correcte mais pas au niveau des modèles premium
- Pas de HDMI 2.1
- Design simple
La STRONG 55’’ 4K UHD coche un nombre impressionnant de cases pour son tarif : image ultra détaillée, compatibilité Dolby Vision et Atmos, Google TV fluide, Chromecast intégré et connectivité complète avec 4 HDMI + 2 USB. Idéale pour le streaming, les films et les sessions console, elle propose une expérience moderne sans exploser le budget. Une option parfaite pour équiper un salon ou une chambre avec une grande diagonale vraiment accessible.
Roborock F25 XT, l’aspirateur laveur double action
- Puissance d'aspiration de 20,000 Pa
- Roues JawScrapers™ à double assistance
- Capteur intelligent DirTect® pour une détection précise
- Distributeur automatique de lessive
- Personnalisation avancée via application
- Nécessite une configuration initiale détaillée
- Maintenance régulière de certains composants
Le Roborock F25 XT combine aspiration et lavage pour offrir un nettoyage complet en un seul passage. Sa puissance d’aspiration élimine efficacement les débris, tandis que son mode lavage rafraîchit les sols durs sans effort. Il se manie facilement, propose un écran de contrôle pratique et ajuste automatiquement sa puissance selon le type de surface. Avec une réduction aussi importante, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour un appareil 2-en-1 vraiment performant.
Pack PS5 Slim, la console nouvelle génération enfin abordable
- 1 To de stockage pour un large choix de jeux
- Temps de chargement quasi instantané grâce au SSD ultra rapide
- Expérience visuelle réaliste avec Ray Tracing
- Gameplay fluide jusqu'à 120 FPS avec sortie 120 Hz
- Immersion sonore avec Tempest 3D Audio Tech
- Pas de lecteur de disque
- Nécessite un téléviseur 4K pour bénéficier des meilleures performances
- Certains jeux ne supportent pas le mode 120 FPS
La PS5 Slim offre toute la puissance de la PlayStation 5 dans un format plus compact et plus moderne. Chargements ultra rapides, graphismes magnifiques, fluidité exemplaire : elle ouvre la porte aux plus grands jeux du moment dans leur meilleure version. Ce pack permet de se lancer immédiatement, sans accessoires supplémentaires. Avec une baisse de prix aussi forte chez Cdiscount, c’est le moment parfait d’entrer dans la nouvelle génération de console à moindre coût.
HP Victus 15, le PC gamer polyvalent et accessible
- Écran FHD antireflet 144Hz
- Processeur AMD puissant
- Carte graphique RTX 5060, 8Go
- Technologie AMD FreeSync Premium
- Conception thermique avancée
- Couverture sRGB limitée à 62,5%
- Sans système d'exploitation préinstallé
Le HP Victus 15 propose un excellent équilibre entre performance, refroidissement et confort d’utilisation. Grâce à sa carte graphique dédiée et son processeur puissant, il fait tourner la plupart des jeux modernes dans de bonnes conditions. Son clavier agréable, son écran réactif et son design discret conviennent autant au gaming qu’à un usage étudiant ou professionnel. Avec 200 € de remise, c’est un très bon deal pour entrer dans le gaming portable sans se ruiner.
MacBook Air M4, la finesse et la puissance selon Apple
- Écran 13 pouces pour une qualité visuelle exceptionnelle
- Stockage SSD de 256 Go
- Puce M4 avec CPU 10 cœurs
- 16 Go de RAM pour multitâche fluide
- Design élégant en coloris Minuit
- Connectivité limitée à certain ports
- Grande consommation d'énergie sous forte charge
Le MacBook Air M4 repousse encore plus loin le concept de laptop ultraléger. Son nouveau processeur offre une fluidité remarquable, un silence total et une autonomie impressionnante pour travailler toute la journée. Son écran lumineux, son design soigné et son intégration parfaite avec l’écosystème Apple en font un outil de travail premium, polyvalent et durable. Avec cette promotion Black Friday, il devient l’un des meilleurs investissements pour ceux qui cherchent performance et élégance.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.