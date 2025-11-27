Le Roomba 105 permet de conserver un intérieur propre sans effort quotidien. Grâce à ses capteurs intelligents, il navigue efficacement dans toutes les pièces et aspire poussières, poils et saletés avec constance. Son format compact lui permet de passer sous les meubles, et son fonctionnement autonome simplifie vraiment la routine. Avec cette remise massive, il devient le choix idéal pour ceux qui veulent un robot fiable et simple sans payer le prix fort des modèles premium.