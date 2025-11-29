Cdiscount crée la surprise ce week-end Black Friday avec 7 promos hallucinantes : Mini-PC, MacBook, AirPods… et une offre totalement inattendue que personne n’avait vu venir !
Ce week-end de Black Friday réserve son lot de surprises chez Cdiscount, avec une série de remises massives sur le high-tech… mais aussi une promo totalement inattendue, qui change clairement la donne. Entre un MacBook Air M4 en forte baisse, un PC gamer boosté et surtout un téléviseur QLED géant à prix cassé, l’enseigne dévoile 7 offres qui comptent parmi les plus marquantes de l'évènement. Sans plus attendre, voici le détail des promotions.
Les 7 deals en or à saisir chez Cdiscount
- Friteuse sans huile NINJA Foodi AF200EU à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Apple AirPods 4 à 109 € au lieu de 137 €
- Aspirateur robot iRobot Roomba 105 à 149 € au lieu de 299 €
- Mini-PC NiPoGi 16 Go DDR4 à 278,90 € au lieu de 319,90 €
- Téléviseur QLED Samsung 75Q7F2 à 699 € au lieu de 849 €
- PC Portable Gamer ACER Nitro V 15 à 899 € au lieu de 1049 €
- MacBook Air M4 13,6" à 899 € au lieu de 1099 € la promo totalement inattendue du week-end !
Comment trouver les meilleures promos Black Friday chez Cdiscount ?
Pendant le Black Friday, les offres pleuvent chez Cdiscount, mais certaines pépites, comme la remise totalement inattendue sur le téléviseur QLED 77 pouces de Samsung, surgissent sans prévenir. Pour ne plus laisser filer ces opportunités, quelques réflexes simples changent tout, surtout lors d’un week-end aussi chargé en nouveautés.
- Activez les alertes Cdiscount pour être notifié instantanément
- Surveillez les variations de prix : certains deals chutent encore le soir
- Constituez une wishlist pour suivre vos produits ciblés
- Consultez les ventes flash qui ne durent que quelques heures
- Triez par pourcentage de réduction pour isoler les vraies remises
- Favorisez les produits bien notés pour éviter les mauvaises surprises
- Comparez les bundles week-end (PC + accessoires, TV + barre de son)
- Repasser plusieurs fois par jour : Cdiscount renouvelle ses deals sans prévenir
- Vérifiez l’historique de prix pour éviter les fausses promos
- Suivez les bons plans Clubic pour détecter les pépites invisibles au premier coup d’œil
Cdiscount, un pilier essentiel du Black Friday en France
Weekend après weekend, Cdiscount reste l’un des points névralgiques du Black Friday en France. L’enseigne multiplie les opérations massives, les ristournes anticipées et les ventes flash imprévisibles, avec souvent des exclusivités indisponibles chez les concurrents. Ce week-end en est la preuve : entre remises agressives sur le high-tech et une promo Samsung totalement inattendue, Cdiscount confirme son statut de plateforme incontournable. Pour ceux qui veulent éviter la cohue, c’est même l’un des meilleurs endroits pour tomber sur des deals rares, parfois éphémères, qui ne disparaissent pas systématiquement en quelques minutes.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.