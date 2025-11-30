Cdiscount joue les prolongations pour cette fin de Black Friday, et c’est une véritable aubaine pour tous ceux qui n’ont pas encore sauté sur les meilleures offres. Traditionnellement, la dernière journée concentre des remises supplémentaires, des réassorts de dernière minute et parfois même des prix encore plus bas que ceux affichés en début de semaine. Les consoles comme la PS5 Slim, les produits Apple et les TV 4K figurent parmi les catégories les plus surveillées par les consommateurs, et ce samedi reste l’un des moments les plus favorables pour s’équiper avant Noël.

Les stocks commencent toutefois à se réduire, notamment sur les PC portables gaming, les aspirateurs Dyson et les smartphones Samsung, ce qui rend cette journée cruciale si vous souhaitez éviter les ruptures. Les marchands en profitent également pour ajuster leurs prix face à la concurrence d’Amazon, Fnac et Boulanger, avec des écarts qui peuvent devenir très avantageux d’une heure à l’autre.

C’est aussi l’occasion de sécuriser ses achats avant la transition vers le Cyber Monday, qui réoriente souvent les promotions vers l’informatique, les accessoires PC et les logiciels. Cette dernière journée Black Friday chez Cdiscount reste donc l’une des plus intenses, et permet de profiter d’offres encore très variées, tant sur l’électroménager que sur le gaming ou la high-tech.

En résumé : si vous repérez un produit encore en stock aujourd’hui, mieux vaut ne pas hésiter, car il ne sera peut-être plus là demain, ou pas au même prix.