PS5 Slim en promo, pack Switch 2 bradé, MacBook Air M4 en réduction et TV 4K à prix mini : Cdiscount termine la semaine du Black Friday en fanfare avec des offres massives avant le Cyber Monday.
Le Black Friday touche à sa fin chez Cdiscount, mais les meilleures promotions sont toujours là, et certaines viennent même d’être renforcées. Consoles next-gen, produits Apple, TV 4K, smartphones Samsung, PC gaming et aspirateurs Dyson : la plateforme française dévoile de vraies réductions, juste avant le lancement du Cyber Monday. Voici les bons plans les plus intéressants à saisir avant qu’il ne soit trop tard.
Les 8 meilleures offres Black Friday chez Cdiscount
- Console PlayStation 5 Slim Edition Standard à 449 € au lieu de 549 €
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Légendes Pokémon: Z-A à 504,99 € au lieu de 579,99 €
- Apple Airpods 4 à 109 € au lieu de 137 €
- Apple Macbook Air avec puce M4 à 899 € au lieu de 1099 €
- Samsung Galaxy A36 5G (128 Go) à 249 € au lieu de 279 €
- Aspirateur balai Dyson V12 Origin à 349 € au lieu de 399 €
- TV 4K LED Philips 55'' (139 cm) avec 1 an Disney+ à 299,99 € au lieu de 359,99 €
- PC portable Gamer LENOVO Legion 5 1 avec RTX 5070 à 1099,99 € au lieu de 1299,99 €
Playstation 5 Slim
La PlayStation 5 Slim passe à 449 € avec une remise de 18 % pendant le Black Friday chez Cdiscount. Ce modèle propose un design plus fin, pensé pour s'intégrer facilement dans un meuble TV. Le SSD de 1 To réduit considérablement les temps de chargement. On remarque aussi l'arrivée de fonctions comme le ray tracing et la compatibilité 4K. Certains diront que ce n'est pas le plus bas prix jamais vu, mais la baisse reste notable en cette période de promotions. L'ensemble vise un usage fluide, aussi bien pour les jeux solos que pour les soirées entre amis.
- Stockage SSD 1 To pour installer plusieurs jeux récents sans contrainte
- Design plus fin avec seulement 3,2 kg pour une intégration facile dans un meuble TV
- Jeu en résolution 4K et jusqu'à 120 images par seconde pour une expérience visuelle fluide
- Ray tracing pour des effets de lumière réalistes dans les jeux compatibles
- Technologie audio 3D Tempest qui améliore l'immersion sonore au casque ou sur TV
- Compatibilité limitée avec certains accessoires PS4
- Espace de stockage non extensible sans ajout de SSD supplémentaire
- Lecture physique limitée aux jeux au format Blu-ray, sans prise en charge du format UHD
Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Légendes Pokémon
Le pack Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World et Légendes Pokémon: Z-A chute à 504,99 €, soit une baisse de 13 % pour le Black Friday. L'offre proposée chez Cdiscount permet d'accéder à une console polyvalente, adaptée à tous les styles de jeux. Le format portable et la compatibilité avec les jeux de la génération précédente facilitent la transition pour les joueurs déjà équipés.
- Écran tactile LCD de 7,9 pouces avec rafraîchissement 120 Hz pour une image fluide
- Stockage interne de 256 Go, extensible via micro SD pour conserver de nombreux jeux
- Compatibilité totale avec les jeux de la première génération Switch
- Connectivité moderne : Wifi 6, 2 ports USB-C, port HDMI 2.1 pour jouer sur TV 4K
- Audio 3D et micro intégré pour une immersion accrue
- Compatibilité 4K limitée à l'utilisation sur écran externe via le dock
- Jeu à la souris et manettes magnétiques supportés, mais accessoires spécifiques requis
Apple Airpods 4
Les Apple AirPods 4 passent à 114 €, soit 24 % de remise chez Cdiscount durant le Black Friday. Ce modèle propose une expérience audio immersive au quotidien. Il améliore la restitution du son grâce à l'audio spatial personnalisé et un suivi dynamique de la tête. On remarque aussi la présence de la puce H2, qui optimise la clarté des appels dans des environnements bruyants, un vrai plus pour les usages en déplacement.
- Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête pour une immersion sonore à 360°
- Puce H2 offrant une réduction de bruit active et des appels clairs, même dans les environnements bruyants
- Égalisation adaptative qui ajuste automatiquement le son selon la forme de vos oreilles
- Architecture acoustique optimisée : transducteur à faible distorsion et amplificateur à gamme dynamique élevée pour des basses profondes et des aigus précis
- Fonction Isolement de la voix qui clarifie les conversations même en extérieur
- Absence de véritable isolation passive, ce qui réduit l'efficacité dans des environnements très bruyants
- Autonomie limitée pour les longues sessions d'écoute, jusqu'à 6 heures environ par charge
Apple Macbook Air avec puce M4
L'Apple MacBook Air M4 atteint son tarif le plus bas à 899 €, soit une baisse de 18 % par rapport au prix moyen habituel, à l'occasion du Black Friday. Chez Cdiscount, ce modèle combine mobilité, autonomie solide et confort d'utilisation au quotidien. Il se glisse facilement dans un sac, démarre sans attendre et gère sans difficulté la navigation, le montage photo ou les réunions vidéo. Certains diront que la polyvalence reste son point fort, surtout pour celles et ceux qui aiment alterner travail et loisirs numériques.
- Puce Apple M4 avec 10 cœurs pour un traitement fluide des tâches et une grande réactivité
- 16 Go de mémoire vive pour le multitâche intensif et la gestion d'applications lourdes
- Stockage SSD de 256 Go pour des démarrages rapides et un accès instantané aux fichiers
- Autonomie prolongée, généralement supérieure à 15 heures en usage mixte
- Châssis compact de 13,6 pouces et poids plume facilitant le transport
- Connectique limitée avec principalement des ports USB-C
- Capacité de stockage de 256 Go qui peut s'avérer juste pour les usages professionnels exigeants
- Non adapté au gaming avancé ou aux applications 3D lourdes
Samsung Galaxy A36
Le Samsung Galaxy A36 5G tombe à 249 € avec une réduction de 11 % chez Cdiscount pendant le Black Friday. Ce smartphone combine un écran lumineux de 6,7 pouces et une autonomie pensée pour durer toute la journée. Il reste polyvalent, que ce soit pour consulter vos messages, prendre des photos ou profiter de vos séries préférées. Certains diront que ce n'est pas le plus bas prix jamais vu, mais l'équilibre entre design et usage quotidien reste intéressant.
- Grand écran Super AMOLED 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement 120 Hz pour une navigation fluide
- Batterie 5 000 mAh offrant jusqu'à 29 heures de lecture vidéo
- Jusqu'à 6 générations de mises à jour du système d'exploitation et 6 ans de sécurité
- Stockage généreux de 128 Go, extensible selon la version
- Module photo intégré avec capteur selfie 12 MP HDR pour des images claires, même en basse lumière
- Absence de fonctionnalités avancées pour la photo en basse lumière
- Pas de certification étanche IP68, sensible à l'eau et à la poussière
- Design plat qui peut moins convenir aux petites mains lors d'un usage prolongé
Aspirateur balai Dyson V12 Origin
La promotion actuelle fait passer le Dyson V12 Origin à 349 € chez Cdiscount, soit 13 % de moins que son prix moyen. Ce modèle compact épouse bien la routine de nettoyage, même dans un appartement où l'espace manque. Son moteur sans fil et son autonomie de 60 minutes offrent une solution souple pour aspirer plusieurs pièces sans contrainte. La période du Black Friday donne un intérêt particulier à ce niveau de tarif, même si on n'atteint pas un record historique.
- Puissance d'aspiration de 120 AW pour un nettoyage en profondeur sur tout type de sol
- Autonomie jusqu'à 60 minutes pour couvrir de grandes surfaces sans interruption
- Moteur léger de 545 W facilitant la maniabilité et le passage sous les meubles
- Bouton d'alimentation remplaçant la gâchette classique, permettant une utilisation d'une seule main
- Adaptateur meuble bas inclus avec pliage à 90°, idéal pour atteindre les zones difficiles d'accès
- Capacité du réservoir limitée pour des sessions de nettoyage très longues
- Accessoires spécialisés en option, non fournis dans ce pack
TV 4K LED Philips 55'' (139 cm)
Le Philips 55PUS7000 passe à 299,99 €, soit une baisse de 17 % sur Cdiscount, pour le prix le plus bas jamais enregistré. Cette TV 55 pouces 4K s'adapte facilement au salon pour profiter de films, de séries ou de jeux vidéo, avec des images nettes et un accès direct aux applications de streaming. On remarque au passage que la promotion tombe en plein mois du Black Friday, ce qui explique ce tarif plancher inattendu pour un modèle récent.
- Résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) pour une image détaillée sur 139,7 cm
- Compatibilité HDR10+ pour des contrastes renforcés et des couleurs éclatantes
- Fonction Smart TV avec wifi intégré, accès direct à Disney+ offert pendant 1 an
- Connectique complète avec 3 ports HDMI et port Ethernet/LAN
- Format plat et design discret, couleur noire adaptée à tous les intérieurs
- Pas de rétroéclairage local ou d'Ambilight, limite l'immersion sur certains contenus
- Sonorité standard, peut manquer de puissance pour une grande pièce
- Absence de ports HDMI 2.1, limite l'exploitation des consoles de dernière génération
PC portable Gamer LENOVO Legion 5
Le Lenovo Legion 5 passe à 1099,99 € avec une remise de 15 %, soit le tarif le plus bas jamais affiché pour ce modèle pendant le Black Friday. Chez Cdiscount, cette offre place ce PC portable gamer parmi les références les plus accessibles de la saison. La machine offre un écran fluide, un processeur polyvalent et une carte graphique récente pour répondre à de nombreux usages, du jeu au travail créatif.
- Processeur Intel Core i7-13650HX à 14 cœurs, idéal pour le multitâche intensif
- Carte graphique Nvidia RTX 5070 115W pour jouer confortablement en Full HD et profiter du ray tracing
- Écran IPS 15,6 pouces avec fréquence jusqu'à 165 Hz pour une image fluide et réactive
- 32 Go de mémoire vive, adapté au jeu, au montage vidéo et à la virtualisation
- Certification Epeat pour un impact environnemental réduit
- Livré sans système d'exploitation Windows, nécessite une installation manuelle
- Stockage SSD de 512 Go, limité pour une bibliothèque de jeux volumineuse
Une ultime journée de Black Friday pour profiter des promotions avant le Cyber Monday
Cdiscount joue les prolongations pour cette fin de Black Friday, et c’est une véritable aubaine pour tous ceux qui n’ont pas encore sauté sur les meilleures offres. Traditionnellement, la dernière journée concentre des remises supplémentaires, des réassorts de dernière minute et parfois même des prix encore plus bas que ceux affichés en début de semaine. Les consoles comme la PS5 Slim, les produits Apple et les TV 4K figurent parmi les catégories les plus surveillées par les consommateurs, et ce samedi reste l’un des moments les plus favorables pour s’équiper avant Noël.
Les stocks commencent toutefois à se réduire, notamment sur les PC portables gaming, les aspirateurs Dyson et les smartphones Samsung, ce qui rend cette journée cruciale si vous souhaitez éviter les ruptures. Les marchands en profitent également pour ajuster leurs prix face à la concurrence d’Amazon, Fnac et Boulanger, avec des écarts qui peuvent devenir très avantageux d’une heure à l’autre.
C’est aussi l’occasion de sécuriser ses achats avant la transition vers le Cyber Monday, qui réoriente souvent les promotions vers l’informatique, les accessoires PC et les logiciels. Cette dernière journée Black Friday chez Cdiscount reste donc l’une des plus intenses, et permet de profiter d’offres encore très variées, tant sur l’électroménager que sur le gaming ou la high-tech.
En résumé : si vous repérez un produit encore en stock aujourd’hui, mieux vaut ne pas hésiter, car il ne sera peut-être plus là demain, ou pas au même prix.
Cyber Monday : à quoi s’attendre du côté des bons plans ?
Le Cyber Monday, désormais incontournable après le Black Friday, se concentre historiquement sur les promotions informatique, PC portables, composants, accessoires gaming, logiciels, VPN et services numériques. Cdiscount devrait suivre cette tendance, avec des remises plus marquées sur les SSD, cartes graphiques, écrans PC, souris et claviers, ainsi que sur les abonnements numériques. Les offres devraient également inclure des réductions supplémentaires sur les PC gaming équipés de cartes RTX, segments particulièrement attractifs à cette période.
À l’inverse du Black Friday, où téléviseurs, électroménager et consoles dominent la scène, le Cyber Monday affiche généralement des prix plus compétitifs sur les produits tech destinés au travail, aux loisirs numériques ou au gaming sur PC. C’est aussi un moment privilégié pour dénicher des accessoires souvent oubliés : stations d’accueil, webcams, casques PC, hubs USB-C, batteries externes, etc., qui bénéficient de remises très agressives.
Les services numériques devraient également être mis en avant, avec des réductions importantes sur les VPN, antivirus, stockage cloud et abonnements logiciels, un domaine où Cdiscount est de plus en plus actif.
Enfin, le Cyber Monday sert souvent de dernière chance avant Noël : les prix remontent progressivement dès la première semaine de décembre. Pour ceux qui visent un PC portable, un écran gaming ou un composant PC, c’est souvent la période où l'on réalise les meilleures affaires de l’année.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.