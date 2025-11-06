Samsung enrichit son écosystème avec la Galaxy Watch8, une montre connectée pensée pour accompagner chaque instant de la journée. Plus fine et plus légère que les générations précédentes, elle se distingue par un design sobre et une interface fluide sous Wear OS. Conçue pour s’intégrer harmonieusement à l’univers Galaxy, elle mise sur la santé et la productivité avec un suivi précis du sommeil, du stress et de l’activité physique.

Récompensée par Clubic comme meilleure montre connectée de l’année 2025, elle s’impose comme une référence du marché, alliant style, fiabilité et intelligence. Jusqu'au 16 novembre 2025, profitez d'une remise exceptionnelle de 15% avec le code WATCH8GO. Ainsi, à 323€ au lieu de 380€ sur la boutique de Samsung, elle offre une expérience complète et cohérente, fidèle à l’exigence du constructeur coréen.