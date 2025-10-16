La série HUAWEI Watch GT 6 prend en charge plus de 100 activités sportives, allant des sports les plus populaires comme la course à pied, le vélo, la marche ou la natation, à des pratiques plus spécifiques comme le ski, le triathlon, le surf, ou encore le yoga. Pour chaque discipline, la smartwatch adapte les métriques afin d'afficher les données les plus pertinentes en temps réel : rythme cardiaque, allure, dénivelé, calories brûlées, VO2 max, etc.

Vous pouvez ainsi planifier des séances, suivre leur progression sur plusieurs semaines et consulter un historique détaillé dans l'application HUAWEI Santé, disponible sur iOS et Android. Cette grande variété de modes permet aussi à la montre de mieux s'adapter à des profils hybrides, qui alternent course, fitness, vélo ou natation selon la saison ou l'emploi du temps.