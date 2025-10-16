La HUAWEI Watch GT 6 Pro est bien plus qu'une simple montre connectée, mais un compagnon sportif toujours présent pour analyser vos progrès et votre santé, et vous motiver à repousser vos limites.
Avec la série HUAWEI Watch GT 6, le constructeur, désormais leader mondial du marché des montres connectées, a pour ambition de proposer le modèle le plus complet pour la pratique sportive. Ce nouveau modèle met un accent particulier sur la diversité des activités prises en charge, avec plus de 100 disciplines sportives disponibles, du running au golf, en passant par la randonnée, le cyclisme ou encore les sports de raquette. En plus de l'analyse de toutes ses données sportives, la série HUAWEI Watch GT 6 propose de nombreuses fonctions santé, le tout soutenu par une autonomie de trois semaines au maximum. La montre connectée est tout simplement l'allié indispensable des sportifs, amateurs comme expérimentés.
Une montre taillée pour l'effort, quelle que soit la discipline
Plus de 100 modes adaptés à tous les sportifs
La série HUAWEI Watch GT 6 prend en charge plus de 100 activités sportives, allant des sports les plus populaires comme la course à pied, le vélo, la marche ou la natation, à des pratiques plus spécifiques comme le ski, le triathlon, le surf, ou encore le yoga. Pour chaque discipline, la smartwatch adapte les métriques afin d'afficher les données les plus pertinentes en temps réel : rythme cardiaque, allure, dénivelé, calories brûlées, VO2 max, etc.
Vous pouvez ainsi planifier des séances, suivre leur progression sur plusieurs semaines et consulter un historique détaillé dans l'application HUAWEI Santé, disponible sur iOS et Android. Cette grande variété de modes permet aussi à la montre de mieux s'adapter à des profils hybrides, qui alternent course, fitness, vélo ou natation selon la saison ou l'emploi du temps.
Un suivi personnalisé selon l'objectif
Quel que soit le sport pratiqué, la série HUAWEI Watch GT 6 propose une approche adaptée aux objectifs de chacun. Pour la perte de poids, la montre calcule la fréquence cardiaque cible à atteindre et ajuste les alertes en fonction du seuil brûle-graisse. Pour les sports d'endurance, elle mesure la VO2 max et peut estimer la charge d'entraînement sur une semaine.
Des suggestions de récupération sont aussi affichées selon l'effort : en running, un coureur peut visualiser l'impact d'une longue sortie sur son niveau de fatigue, tandis qu'un adepte du HIIT peut consulter ses pics de fréquence cardiaque post-séance. L'ensemble forme un accompagnement progressif et personnalisé, accessible directement depuis le poignet.
Course à pied, cyclisme ou randonnée : une analyse en profondeur de vos performances
Un suivi complet pour les coureurs
La course à pied reste l'un des sports les plus populaires, et HUAWEI l'a bien compris. La série HUAWEI Watch GT 6 propose un suivi complet, incluant l'allure moyenne, la cadence, la fréquence cardiaque ainsi que la variation de fréquence cardiaque (VFC), le temps de contact au sol, l'oscillation verticale et la VO2 max. Ces données permettent aux coureurs de mieux comprendre leur foulée, d'adapter leur posture et de prévenir les blessures.
La montre propose également des plans d'entraînement adaptés au niveau et à l'objectif visé (5 km, 10 km, semi ou marathon), avec un retour vocal et des alertes en temps réel pendant les séances. Pour les utilisateurs plus occasionnels, elle propose des objectifs plus simples (durée, distance, nombre de pas) pour rester motivé.
Un GPS amélioré pour les sports outdoor
La série Watch GT 6 embarque un système de localisation multi-système (GNSS), capable de suivre avec précision les déplacements même dans des zones complexes comme les forêts ou les environnements urbains denses. Lors d'une longue sortie en course à pied, vélo ou randonnée, la montre affiche la distance parcourue, la pente, l'altitude, et même la tendance altimétrique.
Les parcours peuvent être importés depuis des applications comme Komoot ou Strava, et la montre prend en charge la navigation hors ligne. Cela permet de s'éloigner du smartphone, tout en gardant le guidage et les alertes vocales au poignet. En montagne, un baromètre et une boussole complètent les outils de navigation.
Le cyclisme, encore plus précis avec l'analyse de la puissance de pédalage
Cette nouvelle version de la série Watch GT 6 apporte aussi des améliorations notables pour les cyclistes. La montre permet d'estimer la puissance de pédalage même sans capteur externe, en se basant sur la vitesse, l'altitude et la pente. Elle propose aussi l'estimation du FTP (Functional Threshold Power) pour suivre la progression.
Les données peuvent être affichées directement pendant la sortie : vitesse instantanée, fréquence cardiaque, dénivelé, distance à la prochaine étape... Un mode détection de chute est actif et peut envoyer une alerte en cas d'accident. La montre reconnaît aussi les pauses (feu rouge, crevaison...) et les gère automatiquement pour ne pas fausser les moyennes.
Golf, natation, sports de combat : un suivi adapté à chaque geste
Le golf avec analyse du swing
HUAWEI et le golf, c'est une affaire qui roule depuis de nombreuses années. Rien d'étonnant donc à ce que la série HUAWEI Watch GT 6 propose un mode golf détaillé, avec plus de 17 000 carte de parcours dans le monde, qui suit le mouvement du bras, la vitesse du swing et l'angle d'impact. Ces données permettent aux joueurs d'améliorer leur précision et leur régularité sur le parcours.
Elle permet également d'afficher les statistiques de chaque séance : nombre de swings, puissance moyenne, progression entre les coups.
En piscine ou en eau libre, la HUAWEI Watch GT 6 vous accompagne partout
La montre est étanche jusqu'à 50 mètres (5 ATM)1, ce qui permet un suivi complet en piscine ou en mer. Elle identifie automatiquement le type de nage (crawl, brasse, dos, papillon), calcule la distance, le nombre de longueurs, le SWOLF (efficacité de nage) et le rythme cardiaque dans l'eau.
Pour la natation en eau libre, le GPS est activé pour retracer le parcours. Les données sont ensuite synchronisées dans l'application pour analyser la trajectoire, les arrêts ou dérives, et comparer les performances.
Une multitude de disciplines pour varier les plaisirs
La série Watch GT 6 prend aussi en charge de nombreux sports d'intérieur : rameur, corde à sauter, arts martiaux, musculation, danse, boxe... Pour chacun, la montre ajuste les capteurs utilisés et adapte les données remontées (répétitions, durée, intensité, calories).
Certains modes incluent également des mini-coachs visuels sur l'écran, avec démonstrations de mouvements ou rappels de récupérationet des alertes peuvent être activées pour inciter à boire ou réduire l'intensité en cas de stress physiologique trop élevé. Un vrai petit coach au poignet.
Une montre sportive, mais pas que !
Des capteurs santé de haute précision
En plus des fonctions sportives, la série HUAWEI Watch GT 6 conserve tout son arsenal de capteurs santé : fréquence cardiaque, ECG, SpO2, température cutanée, stress, qualité du sommeil. Vous pouvez consulter en un coup d'œil votre état de forme général et suivre les tendances sur plusieurs jours.
La montre peut automatiquement détecter les irrégularités du rythme cardiaque ou les troubles respiratoires pendant la nuit, avec des alertes si besoin. Elle fournit aussi des bilans de variabilité cardiaque (VFC) utiles pour les sportifs en période de récupération ou de surentraînement.
Jusqu'à 21 jours d'autonomie sur une seule charge
La HUAWEI Watch GT 6 affiche enfin une autonomie record allant jusqu'à 21 jours en usage standard, et environ 40 heures en activité GPS continue. Cela permet de l'utiliser pour plusieurs sorties par semaine sans recharge. Elle est compatible avec Android et iOS, et synchronise les données avec HUAWEI Santé ou d'autres applications partenaires.
Malgré son positionnement sportif, elle conserve un design élégant et personnalisable, avec de nombreux cadrans et plusieurs types de bracelets. Elle se porte donc aussi bien pendant une sortie en montagne qu'au bureau ou en soirée. Un vrai modèle polyvalent conçu pour toutes les occasions.
La série HUAWEI Watch GT 6 vient tout juste d'être dévoilée et la marque met à disposition deux codes promo qui vous permettent de bénéficier d'une réduction immédiate sur l'achat de votre montre connectée :
Le code A20CLUBICGT6 vous permet de bénéficier de 20 euros de remise sur la HUAWEI Watch GT 6
Le code A30CLUBICGT6 vous permet de bénéficier de 30 euros de remise sur la HUAWEI Watch GT 6 Pro
1. Ce produit est conforme à une résistance à l'eau de 5 ATM selon la norme ISO 22810:2010 qui indique qu'il peut résister à une pression d'eau statique de 50 mètres pendant 10 minutes mais qui ne signifie pas qu'il est étanche dans une eau d'une profondeur de 50 mètres.