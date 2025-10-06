La toute nouvelle série HUAWEI Watch GT 6 s’adresse avant tout aux amateurs de sport en plein air, ceux qui passent plus de temps sur les sentiers qu’à la salle. Avec ses nouvelles fonctionnalités pensées pour l’endurance, la navigation et la récupération, elle se positionne comme un outil d’entraînement complet, que l’on soit cycliste, coureur longue distance ou adepte de randonnée en montagne.

La montre combine des éléments clés recherchés par les sportifs les plus exigeants : une autonomie longue durée, une haute précision GPS en ville ou en pleine nature, des cartes hors ligne et des indicateurs de performance en temps réel. À cela s’ajoutent des capteurs de santé renforcés, pour mieux comprendre les effets de l’effort sur l’organisme et ajuster son rythme, le tout dans un design robuste, mais léger, et des matériaux adaptés à un usage quotidien.

