Jusqu’à 21 jours d’autonomie, un GPS ultra-précis, des cartes hors ligne et des outils d’analyse du rythme cardiaque avancés : la nouvelle série HUAWEI Watch GT 6 concentre les fonctions essentielles pour accompagner les sportifs d’endurance dans toutes leurs sorties. Une montre taillée pour les longues distances, et qui fait de la performance un argument de confort autant que de sécurité.
La toute nouvelle série HUAWEI Watch GT 6 s’adresse avant tout aux amateurs de sport en plein air, ceux qui passent plus de temps sur les sentiers qu’à la salle. Avec ses nouvelles fonctionnalités pensées pour l’endurance, la navigation et la récupération, elle se positionne comme un outil d’entraînement complet, que l’on soit cycliste, coureur longue distance ou adepte de randonnée en montagne.
La montre combine des éléments clés recherchés par les sportifs les plus exigeants : une autonomie longue durée, une haute précision GPS en ville ou en pleine nature, des cartes hors ligne et des indicateurs de performance en temps réel. À cela s’ajoutent des capteurs de santé renforcés, pour mieux comprendre les effets de l’effort sur l’organisme et ajuster son rythme, le tout dans un design robuste, mais léger, et des matériaux adaptés à un usage quotidien.
Pour célébrer le lancement de cette montre connectée qui repousse les limites, HUAWEI vous propose une offre exceptionnelle et des codes promo qui vous permettent de bénéficier de toutes ses innovations au meilleur prix.
Une montre pensée pour l’effort longue durée avec jusqu'à 21 jours d'autonomie
La série HUAWEI Watch GT 6 se démarque en premier lieu par son autonomie : jusqu’à 21 jours en usage modéré, et 40 heures en mode sport en extérieur, avec toutes les fonctions actives – y compris le GPS et le suivi cardiaque en temps réel. La version 41 mm ne démérite pas avec 14 jours d'autonomie polyvalente, et jusqu'à 25 heures en mode sport, avec le GPS activé en permanence.
Pour un cycliste amateur de longues sorties ou un coureur en phase de préparation marathon, cela signifie qu’une recharge peut suffire pour couvrir plusieurs séances sans interruption. Pas besoin de choisir entre précision et autonomie : la montre se veut complète, sans compromis.
Un système GPS taillé pour la précision
Courir, rouler, randonner… les sorties sportives en extérieur imposent des contraintes que peu de montres connectées savent gérer. Autonomie limitée, difficulté à capter le signal GPS en montagne, mauvaise lecture des altitudes : les lacunes sont nombreuses sur les modèles grand public. C’est justement sur ces points que HUAWEI concentre ses efforts avec la HUAWEI Watch GT 6, ainsi que la HUAWEI Watch GT 6 Pro.
Une navigation précise avec un GPS amélioré
La série HUAWEI Watch GT 6 embarque un GPS haute précision, compatible avec plusieurs systèmes satellites. Que ce soit en ville, en forêt dense ou en montagne, la montre maintient une localisation stable, sans dérive importante sur les longues distances. Le GPS est tout simplement l'un des plus précis vus sur une montre connectée, au mètre près.
Mais au-delà du simple pointage GPS, HUAWEI intègre des fonctions avancées de navigation. Le coureur peut par exemple importer un itinéraire depuis des plateformes comme Strava ou Komoot avant le départ. La montre propose ensuite une navigation point par point, avec affichage de la distance restante jusqu’à la prochaine étape, détection du dénivelé, et même l’estimation en temps réel de la pente. Sur un col alpin ou une ascension en trail, cette information permet de mieux doser son effort.
La cartographie hors ligne est un autre atout. En cas de perte de réseau ou de coupure du téléphone, la montre conserve l’itinéraire et continue de guider l’utilisateur en toute autonomie. En randonnée, cette fonction peut éviter bien des erreurs de chemin. Pour la sécurité, une fonction de détection de chute peut alerter un contact en cas de besoin, utile lors d’un entraînement en solitaire.
Un outil de performance pour les sportifs exigeants
La série HUAWEI Watch GT 6 ne se limite pas à la navigation : elle accompagne aussi l’analyse de l’effort. Pendant une sortie, l’écran peut afficher la vitesse actuelle, la fréquence cardiaque, la distance parcourue, l’altitude, la pente en pourcentage, ou encore le profil du parcours. Ces données sont consultables en temps réel, avec une lisibilité optimisée même en plein soleil.
Une fois l’entraînement terminé, les statistiques sont regroupées dans l’application HUAWEI Santé, avec un bilan détaillé pour évaluer ses performances. La montre est donc un bon outil pour suivre sa progression, ajuster ses plans d’entraînement et mieux gérer ses allures selon les terrains.
Pour un cycliste qui prépare une épreuve type Gravel ou un 200 km sur route, pouvoir anticiper les portions les plus raides ou visualiser son profil d’effort et sa puissance de pédalage en direct, une première mondiale pour une montre connectée.
Un suivi santé intégré pour prévenir la fatigue
Cardio, VFC et SpO₂ : des capteurs au service de l’endurance
Outre les données sportives, la série HUAWEI Watch GT 6 met l’accent sur la prévention de la fatigue et la récupération. Elle intègre un capteur de fréquence cardiaque de nouvelle génération, qui mesure l’effort de manière continue et détecte les irrégularités.
La montre suit également la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV / VFC), un indicateur clé pour estimer la forme du jour ou anticiper un coup de fatigue. Sur plusieurs jours, cet indicateur permet de savoir si l’on récupère bien, ou si une séance trop intense risque de ralentir sa progression.
En altitude, la montre mesure aussi le taux de saturation en oxygène dans le sang (SpO₂), utile pour les sports en montagne. Si la valeur diminue trop, elle peut déclencher une alerte pour prévenir un éventuel essoufflement ou malaise.
Sommeil, stress et émotions : une vision complète du corps
Parce que la performance dépend aussi du repos, la HUAWEI Watch GT 6 Pro propose un suivi détaillé du sommeil, avec la détection des phases de récupération, des réveils durant la nuit et une analyse de la respiration en plus de votre fréquence cardiaque. La fonction « Sensibilisation à la respiration pendant le sommeil » repère les micro-apnées et peut aider à détecter des troubles légers souvent ignorés.
Le niveau de stress est également évalué au fil de la journée, avec des recommandations pour mieux équilibrer effort et détente. L’utilisateur peut consulter un score émotionnel global à tout moment, mais aussi recevoir des notifications au cours de la journée. Ces petites alertes, optionnelles, permettent de mieux gérer son stress et ses émotions.
Cette vision à 360° du corps permet une meilleure adaptation des entraînements, mais aussi une prévention des blessures sur le long terme. Elle s’adresse aussi bien aux amateurs réguliers qu’aux sportifs plus engagés.
Une montre connectée robuste et élégante
Un design robuste, adapté au sport
La HUAWEI Watch GT 6 conserve une certaine élégance, malgré sa vocation sportive. Elle se décline en plusieurs finitions, avec des bracelets en fluoroélastomère résistants à la transpiration, ou en nylon tissé pour plus de confort. Son écran AMOLED circulaire de 1,47 pouce est lumineux, même en plein air, et des dizaines de cadrans différents sont disponibles selon vos préférences. La version 41 mm affiche un écran de 1,32 pouce, mais bénéficiant de la même luminosité maximale de 3 000 nits.
Le boîtier est certifié 5 ATM pour la résistance à l’eau, ce qui permet de l’utiliser sous la pluie, dans la boue ou pour nager sans crainte. Sentiers accidentés, longues distances, météo instable : rien ne fait peur à cette montre pensée pour l'aventure.
Android ou iOS : la HUAWEI Watch GT 6 s'adapte à tous les sportifs
La série HUAWEI Watch GT 6 est utilisable sur un smartphone Android, mais aussi sur un iPhone, en installant l'application HUAWEI Santé. Les données sont synchronisées, et il est aussi possible de consulter ses notifications ou encore de prendre un appel en Bluetooth.
À vous de foncer avec ces remises sur la série HUAWEI Watch GT 6
Pour le lancement de la série HUAWEI Watch GT 6, le constructeur propose plusieurs codes promo qui vous permettent de bénéficier d'une réduction immédiate sur l'achat de votre montre connectée :
- Le code A20CLUBICGT6 vous permet de bénéficier de 20 euros de remise sur la HUAWEI Watch GT 6
- Le code A30CLUBICGT6 vous permet de bénéficier de 30 euros de remise sur la HUAWEI Watch GT 6 Pro