Pour le Black Friday, Bouygues Telecom met en avant une offre pensée pour accompagner les enfants dans leurs premiers pas numériques tout en rassurant les parents.
La question du premier appareil connecté pour un enfant continue de susciter de nombreux débats : trop tôt pour un smartphone, trop limité pour un simple téléphone d’urgence, et pas toujours simple de trouver le bon compromis. C’est dans cette perspective que Bouygues Telecom commercialise sa Kids Watch, une montre spécialement développée pour offrir un environnement sécurisé aux enfants à partir de 9 ans, tout en conservant des outils de communication simples, limités et adaptés à leur âge.
À l’occasion du Black Friday, l’opérateur propose une promotion particulièrement avantageuse. La montre est affichée à 1 € à la souscription, puis 4 € par mois pendant 24 mois, soit un total de 97 € pour l’équipement.
Kids Watch Bouygues Telecom : une montre conçue pour un premier contact sécurisé avec la technologie
La Kids Watch TCL MT46 s’inscrit comme une solution intermédiaire entre le téléphone traditionnel et le smartphone moderne. Elle reprend les fonctions essentielles d’un appareil de communication tout en limitant strictement l’accès aux contenus numériques : pas d’Internet, pas de réseaux sociaux, pas de boutiques d’applications. Un choix volontaire qui permet d’éviter l’exposition prématurée aux différents risques liés au numérique, tout en permettant aux parents de rester en contact avec leur enfant et de suivre ses déplacements.
Un environnement maîtrisé grâce au contrôle parental
L’ensemble de la communication depuis la montre est encadré via l’application TCL Connect, utilisée par les parents. Celle-ci permet de sélectionner précisément les contacts autorisés, aussi bien pour les appels que pour les messages vocaux. L’enfant peut ainsi communiquer uniquement avec des personnes validées à l’avance, éliminant les risques d’appels non sollicités ou de messages provenant d’inconnus.
Les parents peuvent également suivre l’historique des communications, gérer les paramètres à distance ou encore ajuster les fonctionnalités disponibles selon la maturité de l’enfant. Cette capacité à adapter progressivement l’usage fait de la Kids Watch un outil évolutif, capable de s’ajuster aux besoins sur le long terme, sans renvoyer l’image intrusive d’une surveillance excessive. L’enfant dispose de son propre espace d’expression, mais dans un cadre balisé et sécurisé.
La géolocalisation au service de la tranquillité d’esprit
L’un des arguments majeurs de la Kids Watch est sa géolocalisation en temps réel. Les parents peuvent à tout moment visualiser la position de la montre, définir des zones de sécurité (alertes envoyées lorsqu’un enfant entre ou sort d’une zone prédéfinie), et vérifier rapidement qu’un trajet quotidien se déroule normalement. Cette fonction est particulièrement utile pour les allers-retours entre l’école et la maison, ou lors des activités extrascolaires.
En complément, un bouton SOS est placé sur la montre. Un appui prolongé déclenche un appel vers un contact prioritaire et transmet automatiquement la position GPS de l’enfant. Cette fonctionnalité garantit une prise en charge rapide en cas d’imprévu, renforçant la dimension rassurante de l’appareil.
Adaptée à la vie quotidienne et à l’environnement scolaire
Dans un souci de respect du cadre scolaire, la Kids Watch intègre un mode École qui désactive les notifications et la plupart des interactions pendant les heures de classe. Seuls les appels d’urgence et la géolocalisation restent actifs. Cette approche évite les distractions et permet à l’enfant de garder la montre tout au long de la journée sans gêner l’organisation scolaire.
La montre est aussi conçue pour résister aux « accidents du quotidien ». Certifiée IP65, elle supporte les éclaboussures, l’humidité et la poussière. Sa batterie de 2 jours en usage normal et jusqu’à 5 jours en veille assure une autonomie suffisante pour une utilisation régulière. Les matériaux utilisés et le design global sont adaptés à une manipulation fréquente par un jeune public.
Une offre Black Friday pensée pour répondre aux besoins des familles
La Kids Watch est positionnée comme une solution accessible et flexible, sans frais cachés ni engagement obligatoire. Le Black Friday renforce cet avantage économique en rendant la montre encore plus attractive.
Une offre simple et maîtrisée
L’un des points forts de l’offre proposée par Bouygues Telecom réside dans sa combinaison entre un tarif d’achat réduit et un forfait bloqué. L’absence de dépassement possible permet aux parents de garder la maîtrise complète des dépenses. Aucune surprise en fin de mois, aucun surcoût lié à un usage imprévu : le cadre est fixé dès le départ et reste constant.
La montre à 1 €, suivie d’un paiement réparti sur 24 mois à 4 €/mois, constitue une formule abordable par rapport au prix d’un smartphone d’entrée de gamme. Pour les clients Bouygues Telecom éligibles, le forfait associé à 4,99 €/mois rend l’ensemble particulièrement attractif. Pour les autres, le tarif reste raisonnable au regard des services inclus.
Un forfait complet et sans engagement
Incluant 2 Go de données, les appels illimités et les SMS illimités, le forfait répond aux usages attendus d’un enfant de 9 ans ou plus : communication avec les parents, envoi de messages vocaux, réception d’informations essentielles, usage modéré d’applications connectées à la montre.
Le sans engagement permet de résilier à tout moment, un point important pour les familles qui souhaitent tester la solution ou dont la situation évolue. À mesure que l’enfant grandit, la Kids Watch pourra laisser place à un appareil plus complet, sans contrainte contractuelle.