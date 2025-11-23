La question du premier appareil connecté pour un enfant continue de susciter de nombreux débats : trop tôt pour un smartphone, trop limité pour un simple téléphone d’urgence, et pas toujours simple de trouver le bon compromis. C’est dans cette perspective que Bouygues Telecom commercialise sa Kids Watch, une montre spécialement développée pour offrir un environnement sécurisé aux enfants à partir de 9 ans, tout en conservant des outils de communication simples, limités et adaptés à leur âge.

À l’occasion du Black Friday, l’opérateur propose une promotion particulièrement avantageuse. La montre est affichée à 1 € à la souscription, puis 4 € par mois pendant 24 mois, soit un total de 97 € pour l’équipement.