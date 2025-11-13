La précision du GPS est un élément central. Les meilleures montres connectées mesurent la distance parcourue et votre vitesse avec précision. Tout en affichant votre parcours sur une carte pour aider à l’orientation.

Pour le trail et la randonnée, un altimètre et une cartographie embarquée sont des atouts indéniables. Tandis que pour la course à pied occasionnelle, un GPS classique suffit généralement.

Autre critère essentiel : le suivi de la santé. Les montres modernes mesurent la fréquence cardiaque au poignet et estiment les calories brûlées. Les modèles avancés ajoutent la mesure de la saturation en oxygène et évaluent la variabilité de la fréquence cardiaque pour estimer la récupération.