Le positionnement tarifaire de la Kids Watch constitue l’un de ses plus grands atouts, surtout en période de fêtes où le budget compte autant que la sécurité. Bouygues Telecom opte pour une structure simple, lisible et parfaitement adaptée aux familles qui souhaitent offrir un premier appareil connecté sans alourdir leurs dépenses. L’ensemble repose sur un modèle en deux volets, mêlant achat du matériel et abonnement mensuel, pour former un pack cohérent qui évite toute mauvaise surprise.

La montre est proposée à un prix symbolique, seulement 1€ lors de l’achat, puis facturée 4€ par mois pendant deux ans. Ce fonctionnement transparent permet d’étaler sereinement le coût du matériel, qui atteint un total de 97€ une fois la période terminée. Aucun supplément caché, aucune option forcée, simplement un tarif stable et facile à intégrer dans un budget familial. Une formule qui rend cet accessoire particulièrement attractif pour Noël, surtout pour les parents en quête d’un produit sécurisé et économique.