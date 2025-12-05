Difficile de trouver aujourd’hui une proposition aussi équilibrée que ce forfait B&You en édition Deezer. Ce dernier inclut 250 Go de data en 5G, soit une enveloppe largement suffisante pour enchaîner les vidéos en HD, les sessions gaming sur mobile ou encore le partage de connexion pour télétravailler en déplacement.

Le tout repose sur le réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa stabilité et ses bons débits en 5G.

Cette édition spéciale ajoute un avantage rare dans le paysage mobile : Deezer Premium est inclus, offrant un accès illimité à des millions de titres, sans publicité, avec un son haute qualité et la possibilité d’écouter hors-ligne. Pour les mélomanes ou les utilisateurs du quotidien, c’est un vrai plus qui fait disparaître un abonnement supplémentaire dans le budget mensuel.

À cela s’ajoutent 35 Go utilisables en Europe et DOM, un point essentiel pour les voyages réguliers ou les vacances. Sans engagement, ce forfait offre toute la liberté d’adapter ses dépenses au fil des mois, sans contrainte.