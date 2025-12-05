Le bon plan mobile qui combine très grosse enveloppe data et streaming musical revient en force. Bouygues Telecom propose une édition spéciale de son forfait B&You, sans engagement, intégrant 250 Go en 5G et Deezer Premium.
Le forfait mobile tout-en-un qui coche toutes les cases
À l’heure où les usages explosent, streaming vidéo, musique en illimité, réseaux sociaux et télétravail, trouver un forfait vraiment complet sans faire flamber son budget tient presque du miracle. Bouygues Telecom répond parfaitement à ce besoin saisonnier avec son édition spéciale B&You 250 Go + Deezer Premium.
Ce forfait sans engagement associe une énorme enveloppe de data 5G à un abonnement musical complet, le tout à un tarif unique et fixe. Une formule pensée pour les consommateurs exigeants qui veulent de la simplicité et de la performance au quotidien.
Trois bonnes raisons de choisir le forfait B&You 250 Go + Deezer Premium
- Un forfait ultra-complet à prix unique et stable
- 250 Go en 5G pour tous les usages, sans se priver
- Deezer Premium inclus, parfait pour les fans de musique
La meilleure équation data + musique du marché
Difficile de trouver aujourd’hui une proposition aussi équilibrée que ce forfait B&You en édition Deezer. Ce dernier inclut 250 Go de data en 5G, soit une enveloppe largement suffisante pour enchaîner les vidéos en HD, les sessions gaming sur mobile ou encore le partage de connexion pour télétravailler en déplacement.
Le tout repose sur le réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa stabilité et ses bons débits en 5G.
Cette édition spéciale ajoute un avantage rare dans le paysage mobile : Deezer Premium est inclus, offrant un accès illimité à des millions de titres, sans publicité, avec un son haute qualité et la possibilité d’écouter hors-ligne. Pour les mélomanes ou les utilisateurs du quotidien, c’est un vrai plus qui fait disparaître un abonnement supplémentaire dans le budget mensuel.
À cela s’ajoutent 35 Go utilisables en Europe et DOM, un point essentiel pour les voyages réguliers ou les vacances. Sans engagement, ce forfait offre toute la liberté d’adapter ses dépenses au fil des mois, sans contrainte.
Un prix unique qui fait toute la différence
Ce qui rend cette offre particulièrement attractive, c’est son prix unique de 19,99 €/mois, sans variation et sans hausse après la première année. Une transparence rare dans un contexte où de nombreux forfaits voient leur tarif évoluer dans le temps.
Petit calcul révélateur :
- Deezer Premium coûte 11,99 €/mois seul.
- Pour 19,99 €, vous obtenez Deezer + 250 Go en 5G.
Autrement dit, votre forfait mobile revient à seulement 8 € par mois une fois la valeur de Deezer déduite. Difficile de faire plus compétitif.
À l’inscription, seul 1 € est facturé pour la carte SIM, et le contrat est sans engagement. La résiliation ne coûte que 5 €, ce qui garantit une totale flexibilité.
Dépêchez-vous : cette édition n’est disponible que pour une durée limitée, et comme souvent chez Bouygues, elle pourrait disparaître aussi vite qu’elle est arrivée.
- Bouygues Télécom
- callAppels illimités
Pour qui ce forfait mobile est-il idéal ?
Ce forfait répond aux besoins de plusieurs profils :
- Les gros consommateurs de data qui passent leurs journées sur Netflix, YouTube, TikTok ou en partage de connexion.
- Les fans de musique, grâce à Deezer Premium inclus qui remplace un abonnement à part entière.
- Les étudiants et jeunes actifs à la recherche d’un forfait complet, simple et abordable.
- Les voyageurs occasionnels, grâce aux 35 Go utilisés en Europe/DOM.
- Les personnes cherchant un cadeau utile pour Noël : un forfait tout-en-un qui fait réellement la différence au quotidien.
C’est également un excellent choix pour tous ceux qui veulent éviter les multiples abonnements et centraliser leur budget numérique dans un seul forfait clair, efficace et stable.
Un concentré d’avantages pensés pour votre quotidien
250 Go de data sur le réseau 5G Bouygues
Avec 250 Go, inutile de surveiller votre consommation : vous pouvez streamer, télécharger, jouer en ligne, naviguer et partager votre connexion sans prise de tête. La 5G de Bouygues assure de très bons débits ainsi qu’une latence réduite pour une expérience fluide, même en zone dense.
Appels, SMS et MMS illimités
La base indispensable, mais toujours appréciable : vous pouvez communiquer sans limites, partout en France.
Deezer Premium inclus
Plus qu’un simple bonus, c’est un véritable abonnement complet offert dans le forfait.
Parmi les avantages :
- Musique sans publicité
- Qualité audio supérieure
- Écoute hors connexion
- Paroles synchronisées
- Outil d’identification de musique (SongCatcher)
Un ensemble de fonctionnalités très appréciées des utilisateurs intensifs.
35 Go en Europe et DOM
Parfait pour les week-ends prolongés, les city trips ou les vacances d’été sans craindre le hors-forfait.
✅ Notre avis sur le forfait B&You 250 Go + Deezer Premium
Cette édition spéciale s’impose clairement comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Entre ses 250 Go de data, la 5G performante, l’inclusion de Deezer Premium et le tarif fixe de 19,99 €, c’est un forfait difficile à battre pour les amateurs de streaming et les utilisateurs exigeants.
Le sans-engagement renforce encore l’attractivité générale, tout comme les 35 Go en Europe/DOM.