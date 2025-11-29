Bouygues Telecom propose une offre exceptionnelle pour le Black Friday : les frais de mise en service sont totalement supprimés sur les Bbox Must et Ultym. Une économie immédiate de 48 €, valable uniquement pendant la période promotionnelle, qui permet d’accéder à une fibre premium sans frais cachés. C’est le moment parfait pour moderniser son installation à moindre coût.
Une offre exceptionnelle qui disparaît bientôt
Le mois de novembre est devenu la période la plus stratégique pour changer d’abonnement Internet. Les foyers consomment toujours plus de streaming, de visioconférences, de jeux en ligne et de fichiers lourds, ce qui rend indispensable une connexion puissante et parfaitement stable. Le Black Friday concentre chaque année les promotions les plus agressives, mais Bouygues Telecom s’illustre avec une initiative simple et efficace : retirer intégralement les frais de mise en service sur ses deux box fibre premium.
Cette remise immédiate, qui équivaut à près de deux mois d’abonnement selon l’offre choisie, enlève l’un des freins les plus pénibles lorsqu’on change de box. Elle permet à chacun d’accéder à une installation haut de gamme sans avoir à absorber un coût de départ. Les performances techniques des offres Must et Ultym, boostées respectivement par le WiFi 6 et le WiFi 7, rendent cette promotion d’autant plus attractive.
Trois bonnes raisons de profiter de cette offre
- Une économie immédiate de 48 €, valable uniquement pendant le Black Friday
- Deux box premium équipées des dernières technologies WiFi 6 et WiFi 7
- Des performances fibre parmi les plus rapides du marché, jusqu'à 8 Gb/s
Tout comprendre sur l’offre : ce que Bouygues Telecom propose réellement
Bouygues Telecom applique cette remise spéciale sur ses deux meilleures box en fibre optique : la Bbox Must et la Bbox Ultym. Ces deux abonnements partagent un point commun majeur : une expérience Internet orientée vers la puissance, la stabilité et le confort d’utilisation.
La Bbox Must se positionne comme la formule équilibrée. Elle adopte la technologie WiFi 6, largement reconnue pour sa capacité à gérer efficacement un grand nombre d’appareils connectés en simultané. Ce standard minimise la latence, améliore la portée du signal et assure une navigation fluide même lorsque plusieurs membres du foyer sollicitent la connexion. Son débit peut atteindre 2 Gb/s, de quoi streamer en 4K, télétravailler en haute qualité et télécharger des fichiers volumineux sans contrainte. Elle est également accompagnée d’un décodeur TV 4K et d’un catalogue de plus de 180 chaînes. Pour les habitations plus grandes, Bouygues met à disposition un répéteur WiFi 6 sur demande, afin d’étendre la couverture partout dans le logement.
La Bbox Ultym, elle, représente le sommet de la gamme. Elle adopte le tout nouveau WiFi 7, une technologie encore rare sur le marché, capable d’offrir une fluidité presque instantanée même lorsqu’une multitude d’appareils sont actifs. Le WiFi 7 promet des débits trois fois plus rapides que le WiFi 6 et une latence quasi inexistante, ce qui en fait un choix idéal pour les gamers, les télétravailleurs intensifs ou les créateurs qui manipulent des fichiers lourds.
Ses débits fibre atteignent jusqu’à 8 Gb/s, ce qui place cette box parmi les plus rapides en France. Elle inclut en plus une connexion garantie grâce à une clé 4G de 200 Go fournie en cas de coupure, et propose jusqu’à deux répéteurs WiFi 7 pour couvrir les logements les plus vastes.
Bbox Must vs Bbox Ultym
|Caractéristique
|Bbox Must
|Bbox Ultym
|Technologie WiFi
|WiFi 6
|WiFi 7
|Débit descendant max
|Jusqu’à 2 Gb/s
|Jusqu’à 8 Gb/s
|Débit montant max
|Jusqu’à 900 Mb/s
|Jusqu’à 8 Gb/s
|Offre TV
|Décodeur 4K, 180 chaînes
|Décodeur 4K HDR, 180 chaînes
|Répéteurs inclus
|1 sur demande
|Jusqu'à 2 sur demande
|Internet garanti
|Non
|Oui (Clé 4G + 200 Go)
|Frais de mise en service
|Offerts
|Offerts
Une économie réelle et limitée dans le temps
En temps normal, la souscription à une Bbox Must ou Ultym implique de payer 48 € lors de l’activation du service. Ce coût initial, souvent frustrant, peut décourager un changement de fournisseur ou retarder une mise à niveau nécessaire. Pendant le Black Friday, Bouygues supprime complètement ces frais.
Cette promotion représente une économie immédiate, sans manipulation supplémentaire, sans condition de durée et sans engagement caché. Elle est particulièrement intéressante pour les foyers qui souhaitent migrer rapidement vers une technologie plus récente ou remplacer une connexion vieillissante.
Les 48 € économisés permettent de réduire le coût global du passage à la fibre, tout en bénéficiant d’un équipement premium. Cette remise ne revient généralement pas dans l’année : elle fait du Black Friday le moment le plus opportun pour changer de box.
Focus sur les deux offres Bouygues
La Bbox Must : un équilibre parfait entre performance et maîtrise du budget
La Bbox Must se distingue par sa capacité à offrir une expérience complète et moderne sans basculer dans une formule premium. Grâce au WiFi 6, la connexion se répartit intelligemment dans le logement, ce qui évite les chutes de débit lors des usages simultanés. Les débits fibre permettent de télécharger rapidement, de profiter d’un streaming fluide et de mener des visioconférences stables.
Le décodeur TV 4K, accompagné d’un catalogue de chaînes très fourni, rend l’expérience de divertissement aussi qualitative que le reste de l’installation. La possibilité de demander un répéteur WiFi 6 permet d’adapter facilement la box aux logements plus grands. Pour les utilisateurs qui cherchent une box complète, puissante et stable au quotidien, la Must représente une solution particulièrement bien calibrée, surtout lorsqu’elle est associée à la suppression temporaire des frais d’activation.
La Bbox Ultym : une box taillée pour les usages les plus intensifs
La Bbox Ultym, de son côté, se destine clairement à ceux qui veulent ce qui se fait de mieux. Le WiFi 7, encore très rare sur le marché, offre une expérience immédiate et fluide : téléchargement quasi instantané, latence imperceptible et gestion parfaite de nombreuses connexions simultanées.
Avec un débit pouvant atteindre 8 Gb/s, la Ultym se place dans le haut du panier pour tous les usages gourmands : montage vidéo, cloud gaming, échanges de fichiers volumineux, streaming en très haute définition. La connexion garantie via la clé 4G de 200 Go ajoute un niveau de sécurité appréciable, notamment pour les télétravailleurs. L’offre TV est également plus poussée, grâce à un décodeur 4K HDR pour une image plus détaillée et plus contrastée.
✅ Notre avis sur les Bbox Must et Ultym
La suppression des frais de mise en service transforme clairement cette promotion en excellente opportunité pour changer de box fibre. Les Bbox Must et Ultym offrent des niveaux de performances parmi les meilleurs du marché, et la remise de 48 € permet de franchir le pas plus facilement. La Must conviendra parfaitement à la majorité des foyers, tandis que l’Ultym s'adresse aux utilisateurs les plus exigeants. Dans les deux cas, le rapport qualité-prix est excellent pendant le Black Friday.