Bouygues Telecom applique cette remise spéciale sur ses deux meilleures box en fibre optique : la Bbox Must et la Bbox Ultym. Ces deux abonnements partagent un point commun majeur : une expérience Internet orientée vers la puissance, la stabilité et le confort d’utilisation.

La Bbox Must se positionne comme la formule équilibrée. Elle adopte la technologie WiFi 6, largement reconnue pour sa capacité à gérer efficacement un grand nombre d’appareils connectés en simultané. Ce standard minimise la latence, améliore la portée du signal et assure une navigation fluide même lorsque plusieurs membres du foyer sollicitent la connexion. Son débit peut atteindre 2 Gb/s, de quoi streamer en 4K, télétravailler en haute qualité et télécharger des fichiers volumineux sans contrainte. Elle est également accompagnée d’un décodeur TV 4K et d’un catalogue de plus de 180 chaînes. Pour les habitations plus grandes, Bouygues met à disposition un répéteur WiFi 6 sur demande, afin d’étendre la couverture partout dans le logement.

La Bbox Ultym, elle, représente le sommet de la gamme. Elle adopte le tout nouveau WiFi 7, une technologie encore rare sur le marché, capable d’offrir une fluidité presque instantanée même lorsqu’une multitude d’appareils sont actifs. Le WiFi 7 promet des débits trois fois plus rapides que le WiFi 6 et une latence quasi inexistante, ce qui en fait un choix idéal pour les gamers, les télétravailleurs intensifs ou les créateurs qui manipulent des fichiers lourds.

Ses débits fibre atteignent jusqu’à 8 Gb/s, ce qui place cette box parmi les plus rapides en France. Elle inclut en plus une connexion garantie grâce à une clé 4G de 200 Go fournie en cas de coupure, et propose jusqu’à deux répéteurs WiFi 7 pour couvrir les logements les plus vastes.