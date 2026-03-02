La Série Free 110 Go 5G est disponible à 9,99 €/mois pendant 12 mois, sans engagement et sans frais de SIM. 110 Go en 4G/5G en France, 30 Go en Europe, appels et SMS illimités partout en Europe : c'est l'un des meilleurs rapports data/prix du marché en ce moment, et la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe encore.
On a tous un opérateur qu'on paye trop cher depuis trop longtemps. Un contrat signé "en attendant de trouver mieux", reconduit automatiquement mois après mois par manque de temps ou d'envie de s'en occuper. La Série Free 110 Go, c'est exactement le genre d'offre qu'on découvre un soir en rangeant ses factures, et qui donne envie de changer le lendemain matin. 9,99 €/mois la première année, 110 Go en 5G, sans engagement, sans frais de mise en service et sans câble USB-A à chercher au fond d'un tiroir : juste un forfait qui fait le job, à un prix qui ne culpabilise pas.
L'offre que Free n'affiche pas en grand !
C'est là tout le paradoxe. Free n'est pas connu pour ses campagnes de communication discrètes. Et pourtant, la Série Free 110 Go vit dans l'ombre du forfait Free 5G à 19,99 €/mois, sans jamais vraiment être mise en avant. Elle change régulièrement sans changer de prix : Free a récemment ajusté l'enveloppe data de 140 Go à 110 Go, tout en maintenant le tarif à 9,99 €/mois. Le résultat est un forfait milieu de gamme au prix d'une place de cinéma par mois, disponible en continu, pour ceux qui savent où chercher.
⚡ Le forfait mobile Free en détail :
- Forfait : Série Free 110 Go 5G
- Prix : 9,99 €/mois pendant 12 mois
- Puis : Forfait Free 5G 350 Go à 19,99 €/mois
- Engagement : Aucun, résiliation gratuite à tout moment
- Data France : 110 Go en 5G
Forfait Série Free 110Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
110Go
9,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G à 19,99 € par mois
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
110Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
110Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
À ce prix-là, changer d'opérateur prend 5 minutes
Il y a des chiffres qui n'ont l'air de rien jusqu'à ce qu'on les compare. 9,99 € par mois, c'est ce que coûte un forfait 110 Go 5G chez Free. C'est aussi, chez certains opérateurs, le prix d'un forfait à 20 Go sans 5G, avec engagement de 24 mois. La différence n'est pas anodine : pour le même budget mensuel, vous obtenez cinq fois plus de data, la 5G incluse, la liberté de partir quand vous voulez, et 30 Go utilisables à l'étranger dès que vous traversez une frontière.
Après 12 mois, le forfait bascule automatiquement sur le Forfait Free 5G 350 Go à 19,99 €/mois. Sans engagement, vous pouvez résilier avant ce basculement ou profiter d'un triple du volume data au même tarif que beaucoup de forfaits 20 Go du marché.
Ce que les 110 Go changent au quotidien
On sous-estime toujours sa consommation data avant d'avoir un forfait généreux. Puis on réalise qu'on avait arrêté de streamer en 4G "pour économiser", qu'on coupait le GPS en voiture "pour ne pas dépasser", qu'on attendait le Wi-Fi pour regarder une vidéo de deux minutes. 110 Go, c'est la fin de ces micro-arbitrages quotidiens :
- Streaming vidéo : environ 35h de Netflix en HD par mois
- Navigation GPS : illimitée en pratique, la carto consomme peu
- Réseaux sociaux : scroll, stories et reels sans jamais surveiller la jauge
- Télétravail nomade : partage de connexion possible depuis smartphone ou tablette
- Voyages en Europe : 30 Go inclus dans 110+ destinations, utilisables comme en France
✅ Les points forts
- 9,99 €/mois sans engagement : liberté totale, zéro pénalité de résiliation
- 110 Go 5G en France : suffisant pour un usage intensif sans surveiller sa conso
- 30 Go en Europe et DOM : voyager sans acheter de forfait local
- Free mVPN inclus : navigation sécurisée sur les Wi-Fi publics
- Frais de SIM offerts : 0 € à la souscription
- Bascule automatique vers 350 Go après 12 mois si vous ne résiliez pas
❌ Les limites
- Hausse après 12 mois : passage à 19,99 €/mois automatique, à anticiper
- Couverture 5G encore incomplète sur certaines zones rurales
- 110 Go au lieu de 140 Go : Free a discrètement réduit l'enveloppe sans baisser le prix
- Pas de forfait bloqué à vie : l'offre peut évoluer d'une version à l'autre
Série Free vs la concurrence à ce prix
|Critère
|Série Free 110 Go
|SFR Starter 100 Go
|Bouygues B&You 100 Go
|Prix
|9,99 €/mois
|~12,99 €/mois
|~11,99 €/mois
|Data France
|110 Go
|100 Go
|100 Go
|5G incluse
|Oui
|Non (4G)
|Non (4G)
|Data Europe
|30 Go
|15 Go
|15 Go
|Engagement
|Non
|Non
|Non
|Frais SIM
|Offerts
|~10 €
|~10 €
Concrètement, pour qui est idéal ce forfait ?
Il y a ceux qui paient encore 20 ou 25 € par mois pour un forfait 50 Go chez un opérateur historique, par habitude ou par flemme. Il y a ceux qui ont un forfait low cost à 5 Go "parce que le Wi-Fi suffit" et qui se retrouvent en rade dès qu'ils quittent leur domicile. Et il y a ceux qui voyagent souvent et qui achètent un forfait local à chaque pays visité. Pour toutes ces situations, cette Série Free répond point par point, à 9,99 € par mois.
- Les sur-payeurs de l'opérateur historique : même data, même 5G, moitié moins cher
- Les petits forfaits dépassés : fin du rationnement data quotidien
- Les voyageurs fréquents en Europe : 30 Go inclus sans rien configurer
- Les étudiants et jeunes actifs : prix contenu, liberté totale, sans engagement
Notre verdict sur ce forfait Free mobile
Free n'a pas inventé la Série Free ce mois-ci. Ce forfait existe depuis longtemps, se reconduit discrètement, et reste systématiquement l'un des meilleurs rapports data/prix du marché français. À 9,99 €/mois sans engagement, avec 110 Go 5G et 30 Go en Europe, la vraie question n'est pas de savoir si c'est une bonne affaire. C'est de comprendre pourquoi vous payez peut-être encore plus cher ailleurs pour moins.
FAQ - Tout savoir sur l'offre Free mobile
Le prix de 9,99 € est-il garanti pendant 12 mois ?
Oui, le tarif est fixe pendant la première année. Après 12 mois, basculement automatique vers le Forfait Free 5G 350 Go à 19,99 €/mois.
Peut-on résilier avant la fin des 12 mois ?
Oui, le forfait est sans engagement. Résiliation gratuite à tout moment, sans frais ni préavis.
La SIM est-elle payante ?
Non, la carte SIM est offerte à la souscription.
Peut-on garder son ancien numéro ?
Oui, la portabilité est gratuite et gérée directement lors de la souscription.
Le forfait inclut-il le partage de connexion ?
Oui, le partage de connexion (hotspot) est inclus dans l'enveloppe des 110 Go.