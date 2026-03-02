Il y a des chiffres qui n'ont l'air de rien jusqu'à ce qu'on les compare. 9,99 € par mois, c'est ce que coûte un forfait 110 Go 5G chez Free. C'est aussi, chez certains opérateurs, le prix d'un forfait à 20 Go sans 5G, avec engagement de 24 mois. La différence n'est pas anodine : pour le même budget mensuel, vous obtenez cinq fois plus de data, la 5G incluse, la liberté de partir quand vous voulez, et 30 Go utilisables à l'étranger dès que vous traversez une frontière.

Après 12 mois, le forfait bascule automatiquement sur le Forfait Free 5G 350 Go à 19,99 €/mois. Sans engagement, vous pouvez résilier avant ce basculement ou profiter d'un triple du volume data au même tarif que beaucoup de forfaits 20 Go du marché.