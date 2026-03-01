Alors que la concurrence sur le marché des forfaits mobiles reste vive, Sosh relance les hostilités avec une offre qui devrait séduire ceux qui veulent beaucoup de data à petit prix sans engagement.
La formule proposée inclut 100 Go de données mobiles en 4G au tarif de 10,99 € par mois, avec appels et SMS/MMS illimités, le tout sans engagement de durée. Un bon plan à considérer si vous êtes à la recherche d’un forfait généreux et économique, notamment pour naviguer, streamer ou travailler en mobilité sans vous ruiner.
Une enveloppe de données importante… en 4G
Avec 100 Go de données mobiles, ce forfait s’adresse aux utilisateurs qui consomment régulièrement de l’Internet sur leur smartphone. Visionnage de vidéos, navigation sur les réseaux sociaux, streaming musical ou applications gourmandes en données : la quantité proposée permet d’effectuer ces usages sans avoir à scruter chaque mois votre consommation.
L’important à noter est que ce forfait n’intègre pas la 5G. Les données sont disponibles en 4G ou 4G+, ce qui reste largement suffisant pour la plupart des usages quotidiens. Dans les zones bien couvertes, la 4G permet déjà des débits confortables pour regarder des contenus en streaming ou effectuer des visioconférences sans interruption. Cependant, si vous cherchez absolument la 5G — pour des débits plus élevés ou certaines fonctionnalités avancées — d’autres offres concurrentes peuvent être plus adaptées.
Appels et messages illimités
Ce forfait n’est pas uniquement une question de data. Il inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ce qui permet de communiquer sans contrainte, quelle que soit votre utilisation quotidienne. Que ce soit pour des appels personnels, des messages professionnels ou des échanges groupés, cette offre couvre l’essentiel.
Cela fait partie de l’approche simplifiée de Sosh : offrir un forfait complet sans que le consommateur ait à choisir parmi des options ou des services additionnels qui alourdissent la facture.
Sans engagement : liberté et flexibilité
L’un des principaux avantages de cette offre est sa liberté contractuelle. Comme l’ensemble des forfaits proposés par Sosh, cette formule est sans engagement de durée, ce qui signifie que vous pouvez la résilier à tout moment, sans frais supplémentaires. C’est particulièrement pratique si vos besoins évoluent, si vous souhaitez tester une autre offre ou si vous changez d’opérateur.
La gestion du forfait se fait entièrement en ligne via l’espace client ou l’application mobile, ce qui simplifie les démarches courantes : consultation de la consommation, modification d’options, changement de numéro ou suivi de facture.
Comparaison avec la concurrence
Sur le segment des forfaits mobiles autour de 10 € par mois, plusieurs acteurs se disputent l’attention des consommateurs. Des offres similaires existent chez RED by SFR, Free Mobile ou B&You, mais toutes ne proposent pas nécessairement 100 Go à ce tarif, ni la même simplicité d’usage.
Par exemple, certaines offres concurrentes peuvent proposer une enveloppe data équivalente, mais avec engagement ou avec activation de la 5G uniquement en option payante. D’autres forfaits 100 Go en 4G/5G à prix réduit peuvent être disponibles à 9,99 € ou moins pendant une période promotionnelle limitée, mais changent souvent de prix au bout de quelques mois.
La formule Sosh, quant à elle, mise sur un tarif clair, stable et sans engagement, ce qui la rend intéressante pour une utilisation régulière sans surprises.
✅ Notre verdict
Avec 100 Go de données en 4G et les appels/SMS/MMS illimités à seulement 10,99 € par mois, la nouvelle offre Sosh constitue un bon plan solide sur le marché des forfaits mobiles. Accessible sans engagement et gérée entièrement en ligne, elle répond aux besoins de nombreux utilisateurs qui souhaitent naviguer, streamer et communiquer sans se ruiner.
