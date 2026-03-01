Avec 100 Go de données mobiles, ce forfait s’adresse aux utilisateurs qui consomment régulièrement de l’Internet sur leur smartphone. Visionnage de vidéos, navigation sur les réseaux sociaux, streaming musical ou applications gourmandes en données : la quantité proposée permet d’effectuer ces usages sans avoir à scruter chaque mois votre consommation.

L’important à noter est que ce forfait n’intègre pas la 5G. Les données sont disponibles en 4G ou 4G+, ce qui reste largement suffisant pour la plupart des usages quotidiens. Dans les zones bien couvertes, la 4G permet déjà des débits confortables pour regarder des contenus en streaming ou effectuer des visioconférences sans interruption. Cependant, si vous cherchez absolument la 5G — pour des débits plus élevés ou certaines fonctionnalités avancées — d’autres offres concurrentes peuvent être plus adaptées.