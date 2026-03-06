La Poste Mobile lance une opération rare en mars 2026 : 3 mois entièrement offerts sur toute sa gamme de forfaits sans engagement. Du forfait 100 Mo à 4,99 €/mois au 300 Go 5G à 19,99 €/mois, chaque abonnement est facturé 0 € pendant les trois premiers mois, sur le réseau Bouygues Telecom qui couvre 99% de la population française.
Il y a des promos qui font du bruit, ett d'autres, plus discrètes, qui méritent pourtant qu'on s'y arrête. La Poste Mobile n'est pas l'opérateur le plus visible du marché, mais depuis sa bascule sur le réseau Bouygues Telecom en septembre 2025, il aligne désormais couverture solide et prix plancher sans que beaucoup de gens le sachent encore. Trois mois à 0 €, sans engagement, sans frais de SIM, sur des forfaits 5G allant jusqu'à 300 Go : c'est l'offre du moment, et elle ne durera pas (fin le 22 mars 2026 !).
⚡ Les 4 forfaits en promotion chez La Poste Mobile :
|Forfait
|Data
|Réseau
|Prix mois 1-3
|Prix ensuite
|Essentiel
|100 Mo
|4G
|0 €
|4,99 €/mois
|130 Go
|130 Go
|5G
|0 €
|10,99 €/mois
|200 Go
|200 Go
|5G
|0 €
|14,99 €/mois
|300 Go
|300 Go
|5G
|0 €
|19,99 €/mois
Conditions communes à tous les forfaits :
- Sans engagement, résiliation gratuite à tout moment
- Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine
- Portabilité du numéro gratuite
- Frais de SIM offerts
- Réseau Bouygues Telecom, 99% de la population couverte
3 mois à 0 € : comment ça marche vraiment
Pas de piège, pas de frais cachés. Les trois premiers mois sont intégralement gratuits sur tous les forfaits sans engagement de La Poste Mobile en ce moment. À partir du 4ème mois, le tarif normal s'applique automatiquement — toujours sans engagement, donc résiliable à tout moment et sans frais si vous souhaitez partir avant. La portabilité de votre ancien numéro est incluse gratuitement et prise en charge directement par La Poste Mobile, en 10 jours ouvrés.
Le réseau Bouygues : le vrai argument de 2026
Avant septembre 2025, La Poste Mobile tournait sur le réseau SFR. Depuis, l'opérateur a basculé sur le réseau Bouygues Telecom, un changement qui a tout changé pour les abonnés. La couverture 4G atteint désormais 99% de la population française, et la 5G de Bouygues couvre les zones urbaines et périurbaines avec des débits descendants solides. C'est le réseau que vous payez cher chez Bouygues directement, accessible ici à partir de 10,99 €/mois après la période gratuite.
Ce que représentent 130, 200 et 300 Go au quotidien
On surestime rarement ses besoins en data quand on a un forfait généreux. On sous-estime presque toujours quand on est à l'étroit.
- 130 Go : navigation, réseaux sociaux, streaming musique et vidéo en qualité standard, GPS quotidien, suffisant pour 95% des utilisateurs
- 200 Go : streaming HD, partage de connexion régulier, télétravail nomade sans se rationner
- 300 Go : créateurs de contenu, gros consommateurs vidéo, personnes sans box internet qui utilisent leur mobile comme seule connexion
Le forfait 100 Mo, lui, s'adresse aux utilisateurs qui appellent beaucoup mais ont du Wi-Fi partout : retraités, téléphones secondaires, seniors cherchant une solution simple et économique.
La Poste Mobile face à la concurrence
|Critère
|La Poste Mobile 130 Go
|Série Free 110 Go
|SFR Starter 100 Go
|Prix mois 1-3
|0 €
|9,99 €/mois
|~12,99 €/mois
|Prix ensuite
|10,99 €/mois
|9,99 €/mois
|~12,99 €/mois
|Data
|130 Go
|110 Go
|100 Go
|5G
|Oui
|Oui
|Non
|Réseau
|Bouygues
|Free
|SFR
|Engagement
|Non
|Non
|Non
Sur les 3 premiers mois, l'économie est réelle : 3 × 10,99 € = 32,97 € économisés sur le 130 Go, 44,97 € sur le 200 Go et 59,97 € sur le 300 Go par rapport au tarif normal.
✅ Les points forts
- 3 mois à 0 € : économie réelle de 33 € à 60 € selon le forfait choisi
- Réseau Bouygues Telecom depuis septembre 2025 : couverture 4G 99% population
- Sans engagement : résiliation gratuite à tout moment, sans préavis
- 5G incluse sur les forfaits 130, 200 et 300 Go sans surcoût
- Portabilité gratuite prise en charge par La Poste Mobile
❌ Les limites
- Hausse automatique après 3 mois : il faut anticiper le basculement
- Couverture 5G perfectible en zones rurales et très isolées
- Pas de forfait bloqué à vie : l'offre promotionnelle est limitée dans le temps
Notre verdict sur l'offre La Poste Mobile
Trois mois à 0 €, c'est une économie tangible. Sur le forfait 200 Go, c'est près de 45 € offerts dès la souscription, sur un forfait sans engagement avec le réseau Bouygues Telecom derrière. La Poste Mobile offre ainsi l'un des meilleurs rapport qualité/prix du moment, et propose l'une des offres les plus solides du marché en mars 2026.
FAQ - Tout savoir de l'offre La Poste Mobile
Les 3 mois offerts sont-ils vraiment gratuits ?
Oui, aucun montant n'est prélevé pendant les 3 premiers mois. Le tarif normal s'applique à partir du 4ème mois.
Peut-on résilier avant la fin des 3 mois ?
Oui, tous ces forfaits sont sans engagement. Résiliation gratuite à tout moment.
La portabilité du numéro est-elle payante ?
Non, elle est gratuite et prise en charge par La Poste Mobile, en environ 10 jours ouvrés.
Sur quel réseau fonctionne La Poste Mobile en 2026 ?
Sur le réseau Bouygues Telecom depuis septembre 2025, couvrant 99% de la population française en 4G.
La 5G est-elle vraiment incluse sans supplément ?
Oui, les forfaits 130 Go, 200 Go et 300 Go incluent la 5G sans option ni surcoût.