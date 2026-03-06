On surestime rarement ses besoins en data quand on a un forfait généreux. On sous-estime presque toujours quand on est à l'étroit.

130 Go : navigation, réseaux sociaux, streaming musique et vidéo en qualité standard, GPS quotidien, suffisant pour 95% des utilisateurs

200 Go : streaming HD, partage de connexion régulier, télétravail nomade sans se rationner

300 Go : créateurs de contenu, gros consommateurs vidéo, personnes sans box internet qui utilisent leur mobile comme seule connexion

Le forfait 100 Mo, lui, s'adresse aux utilisateurs qui appellent beaucoup mais ont du Wi-Fi partout : retraités, téléphones secondaires, seniors cherchant une solution simple et économique.