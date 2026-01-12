Bouygues Telecom s'offre enfin la première place du baromètre nPerf 2025 des connexions mobiles en France, publié ce lundi. L'opérateur devance SFR et Orange grâce à ses performances sur la 5G, le débit et la latence.
Le grand gagnant des connexions mobiles en France a un nom, et il s'agit de Bouygues Telecom. Le baromètre annuel nPerf, publié ce lundi 12 janvier 2026, couronne l'opérateur pour la toute première fois depuis sa création, devançant SFR et Orange. Bouygues domine quatre des cinq critères mesurés, à savoir le débit montant, la latence, la navigation web et le streaming vidéo, laissant Orange dominer le seul débit descendant.
Bouygues Telecom s'impose sur le réseau mobile français
Après avoir frôlé le sommet pendant deux ans, Bouygues Telecom explose enfin le plafond de verre et s'empare du titre suprême d'opérateur mobile le plus performant aux yeux du baromètre nPerf, réputé pour sa fiabilité et son sérieux. Bouygues Telecom rafle quatre premières places sur les cinq indicateurs scrutés par l'indice.
Le point fort de Bouygues, c'est donc qu'il excelle presque partout. Sur le débit montant, qui mesure la vitesse d'envoi de vos contenus, l'opérateur grimpe à 17,37 Mb/s de moyenne pour l'année 2025, ce qui est bien meilleur que la concurrence. Concrètement, vos vidéos Instagram ou TikTok se téléversent plus vite, vos visios Teams ou Zoom restent fluides. Orange (15,74 Mbit/s), SFR (16,08 Mbit/s) et Free Mobile (14,28 Mbit/s) sont à distance raisonnable.
Côté réactivité, Bouygues Telecom fait aussi beaucoup mieux que les autres, avec une latence de 30,15 millisecondes. Pour les gamers qui jouent en ligne ou les télétravailleurs, c'est une donnée à prendre en compte. L'opérateur domine aussi sur la navigation web (75,05%) et le streaming vidéo (79,38%). Seul Orange lui souffle la vedette sur le débit descendant, la vitesse en téléchargement, où il est brillant, nous en reparlons plus bas.
SFR derrière Bouygues Telecom, Orange le plus rapide en téléchargement
Derrière Bouygues Telecom, qui retrouve-t-on ? Sur le classement nPerf, et ce serait presque une surprise, c'est SFR qui arrache la deuxième place. L'opérateur au carré rouge est deuxième sur les débits descendants (121,07 Mb/s) et montants (16,08 Mb/s), ainsi que sur la latence, ce qui prouve que son réseau tient la route.
Orange complète ce podium. Et l'opérateur historique explose littéralement le compteur sur la vitesse en téléchargement, avec une moyenne 128,91 Mb/s, très largement supérieure à celle de ses concurrents. SFR pointe à 121,07 Mbit/s, suivi de Bouygues Telecom (119,53 Mbit/s) et Free Mobile (105,53 Mbit/s).
Free est bon dernier. L'écart avec le trio de tête reste conséquent, mais l'opérateur de Xavier Niel n'a jamais caché jouer dans une autre catégorie tarifaire. Fait intéressant tout de même, Free affiche une belle dynamique sur le dernier trimestre 2025, note nPerf. Comme plusieurs concurrents, il mise aussi sur une stratégie écolo en éteignant sélectivement certaines fréquences la nuit pour réduire son empreinte carbone.
La 5G consacre encore Bouygues
Un petit mot enfin de la 5G, où Bouygues Telecom règne également et signe un sans-faute, en étant le meilleur en débits, en latence, en navigation, en streaming. L'opérateur a bien maîtrisé le passage à la dernière génération de réseau mobile.
SFR garde les honneurs et devance Orange, encore très bon en vitesse de téléchargement, et Free Mobile. En débit descendant justement, Bouygues grimpe à 230,78 Mb/s, Orange le suit à 227,18 Mb/s.
On peut globalement dire que 2025 a marqué un tournant. Les Français profitent d'un réseau mobile de très bonne facture, optimisé pour les usages modernes.