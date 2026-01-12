Côté réactivité, Bouygues Telecom fait aussi beaucoup mieux que les autres, avec une latence de 30,15 millisecondes. Pour les gamers qui jouent en ligne ou les télétravailleurs, c'est une donnée à prendre en compte. L'opérateur domine aussi sur la navigation web (75,05%) et le streaming vidéo (79,38%). Seul Orange lui souffle la vedette sur le débit descendant, la vitesse en téléchargement, où il est brillant, nous en reparlons plus bas.