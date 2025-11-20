L'ARCEP a dévoilé, jeudi soir, son bilan 2025 sur la qualité des réseaux mobiles en France. Orange domine le classement, mais tous les opérateurs accusent un décrochage en zones rurales.
Le gendarme des télécoms, l'ARCEP, a dévoilé son très attendu baromètre annuel sur la qualité de service des opérateurs mobiles en France métropolitaine, en se basant sur plus d'un million de tests effectués cet été. Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR affichent tous des performances solides en ville. Mais attention, l'autorité de régulation des télécoms fait état d'une fracture territoriale persistante. Les zones rurales accusent par exemple un retard de 10 à 20 points sur les grandes villes pour la qualité des appels.
Orange creuse l'écart et brille à la campagne
Au niveau national, Orange décroche un joli 91% d'appels en qualité parfaite, c'est-à-dire des communications tenues deux minutes sans coupure, ni grésillement. Bouygues Telecom atteint 88%, SFR 87%, tandis que Free Mobile pointe à 84%. Ces mesures, réalisées entre juin et août sur l'ensemble du territoire, reflètent en théorie la réalité quotidienne des utilisateurs.
En ville plus particulièrement, la compétition est rude, et c'est Bouygues Telecom qui s'en sort le mieux, puisque l'opérateur grimpe à 96%. Ce dernier est talonné par Orange (95%), puis suivent un peu plus loin SFR (92%) et Free Mobile (89%). Les zones denses bénéficient par nature d'investissements plus importants et d'une densité d'antennes optimale, ce qui garantit une expérience quasi irréprochable pour passer ses coups de fil.
En zones rurales, la dégringolade frappe malheureusement tous les acteurs. Orange maintient 83% des appels en qualité parfaite, mais ses concurrents sont plus loin. SFR tombe à 79%, Bouygues à 77%, et Free à 76%. Un écart de près de 20 points par rapport aux grandes villes, qui montre les difficultés persistantes à couvrir efficacement nos campagnes.
Bouygues Telecom et Orange assurent sur la performance
En ce qui concerne les performances internet mobile, l'ARCEP a fait les choses différemment cette année. Plutôt que de se focaliser sur les débits maximums, elle vérifie si les connexions atteignent trois seuils qui correspondent à des usages concrets. Le premier palier est fixé à 3 Mbit/s, suffisant pour naviguer sur le web ; le second à 8 Mbit/s, nécessaire pour regarder des vidéos en streaming ; et le dernier à 30 Mbit/s, indispensable pour la visioconférence et les outils collaboratifs. Le régulateur voulait davantage se focaliser sur l'expérience réelle des utilisateurs que sur les débits purs.
Et à ce petit jeu, en zones denses, ce sont Bouygues Telecom et Orange qui se partagent les lauriers sur le seuil le plus exigeant de 30 Mbit/s. S'agissant de la navigation web, Bouygues (94%) et Orange (93%) sont ex-aequo et affichent les pages en moins de 5 secondes dans la grande majorité des cas, devant SFR (88%) et Free Mobile (86%). Pour le streaming vidéo, Orange et Bouygues atteignent 97% de vidéos visionnées sans interruption, suivis de SFR (95%) et Free Mobile (94%). En ville, l'expérience utilisateur est tout de même quasi irréprochable quel que soit l'opérateur.
Mais dès qu'on s'éloigne des métropoles, Orange reprend l'avantage sur tous les critères. Les débits montants, qui sont essentiels pour envoyer photos, vidéos ou documents vers le cloud ou ne pas avoir honte de s'afficher en visioconférence, atteignent 34 Mbit/s en ville pour l'opérateur historique, mais s'effondrent à 14 Mbit/s à la campagne. Un fossé qui pénalise tous les consommateurs en télétravail, ainsi que les usages professionnels en zone rurale.
Les trains, talon d'Achille de la couverture
Sur route, il n'y a pas de souci majeur. Orange affiche 95% d'appels réussis, suivi de près par Bouygues Telecom et SFR (94%), puis Free Mobile (92%). Dans les métros, c'est quasi parfait avec 97% de communications maintenues pour Bouygues, SFR et Orange, 96% pour Free.
Tout se gâte à bord des TGV, et là on sait que l'on risque de faire saigner votre petit cœur. À plus de 250 km/h, Orange ne maintient que 74% des appels, soit un sur quatre qui coupe ou ne passe pas. Free Mobile atteint péniblement les 61%, Bouygues 58%, SFR 56%. Idem pour la navigation web, avec seulement 64% des pages qui s'affichent rapidement dans les trains grande vitesse, contre 90% sur autoroute.
Les Intercités et TER ne font guère mieux, avec 65% de pages chargées en moins de cinq secondes. Un handicap réel, quand on sait que beaucoup de Français utilisent leur temps de trajet pour travailler ou se divertir.
L'ARCEP a aussi testé les appels via applications de messagerie instantanée comme WhatsApp. Le verdict est assez mitigé. Orange (82%) et Free Mobile (80%) affichent les meilleures performances, contre 77% pour SFR et Bouygues Telecom. Des scores systématiquement inférieurs aux appels classiques, preuve que ces services dépendent totalement de la solidité du réseau internet mobile.