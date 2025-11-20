En ce qui concerne les performances internet mobile, l'ARCEP a fait les choses différemment cette année. Plutôt que de se focaliser sur les débits maximums, elle vérifie si les connexions atteignent trois seuils qui correspondent à des usages concrets. Le premier palier est fixé à 3 Mbit/s, suffisant pour naviguer sur le web ; le second à 8 Mbit/s, nécessaire pour regarder des vidéos en streaming ; et le dernier à 30 Mbit/s, indispensable pour la visioconférence et les outils collaboratifs. Le régulateur voulait davantage se focaliser sur l'expérience réelle des utilisateurs que sur les débits purs.