hellraisercom

Free 49% !? Ah la vache !

Je suis chez Free, et j’ai eu un jour un arrachage de fibre dans le PBO c’était un dimanche d’aout (je m’en souviens parfaitement car c’était le jour de mon anniversaire), il était 18h quand cela c’est produit, j’ai appeler directe le 1033.

Le lendemain, un technicien a toqué a ma porte, et a 16h la ligne était rétablie.

Par contre a l’époque, pour l’installation de ma ligne, j’avais eu en première visite un sous-traitant, j’étais allez voir mon syndic pour avoir les clé du local, qui m’avait dit que les techs avaient des pass, quand le gars est arrivé a 9h (le rdv était a 8h), il n’en avait pas et a appeler un collègue qui lui a dit qu’il était pas loin et qu’il arrivait, le gars a dit qu’il allait attendre dans sa voiture, au bout de 10mn je l’ai vu partir !? a 14h toujours personne, j’ai appelé Free pour leur demander ce qu’il en était, ils m’ont répondu que le tech avait clôturé l’intervention en mettant « inéligible » Tout ca parce qu’il n’avait pas de clé !

Le tech qui est venu apres avait des vêtement floqué FREE, l’installation chez moi était problématique, mais Free n’a rien laché, ils sont venu 4x et on installer proprement des gaines dans les communs, percée des dalle et installé chez moi tout en invisible ! Incroyable !

Mon frère chez Free lui aussi, a reçus la visite d’un sous-traitant, et l’horreur, le tech l’a obliger d’installer sa box dans la cuisine, affirmant qu’il était impossible de la mettre dans le salon, c’est un neveux de 20 ans électricien basse tension qui a refait l’installation en moins d’une heure e tout marche bien maintenant.

Les sous-traitants c’est une plaie !