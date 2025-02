MHC

On parle de l’armoire de l’étage de l’immeuble (donc dans la propriété privée) pas d’une armoire extérieure.

La plupart des fibre arrachées, c’est dans l’immeuble.

Le local fibre en sous-sol de mon immeuble est même fermé à clé et ça ne pose aucun problème légal. Clé que seul le syndic et le propriétaire de l’immeuble ont. Chaque intervention sur ce local est également répertoriée et tracée. Et en cas de problème => plainte.