SFR met en avant une offre pensée pour accompagner le renouvellement d’un smartphone avec un forfait mobile adapté. À travers une combinaison de remises, de bonus reprise et d’avantages liés à l’écosystème Apple, l’opérateur propose une solution complète pour s’équiper d’un nouvel iPhone tout en maîtrisant son budget.
Dans un marché mobile où les offres se renouvellent constamment, SFR propose une formule qui associe l’achat d’un iPhone à un forfait 5G+ illimité avec engagement de 24 mois. Cette offre se structure autour de deux points principaux : une remise cumulée pouvant atteindre 330 € minimum sur l’iPhone 17 Pro Max (même sans engagement) et la possibilité d’obtenir les AirPods 4 pour 1 € lors de l’achat simultané d’un iPhone 16e.
Avec un réseau 5G+ en développement continu et un forfait illimité conçu pour accompagner les usages intensifs, SFR propose une combinaison pertinente pour celles et ceux qui souhaitent conjuguer renouvellement, matériel et connectivité avancée.
Un forfait 5G+ illimité conçu pour accompagner les usages intensifs
L’offre proposée par SFR repose sur un forfait 5G+ illimité avec engagement de 24 mois. Cette formule s’adresse en priorité aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’un accès continu aux services en ligne, sans se soucier de leur consommation de données. Le format illimité permet d’utiliser l’ensemble des usages modernes : streaming vidéo, navigation, réseaux sociaux, visioconférence ou partage de connexion, le tout avec une stabilité adaptée aux déplacements quotidiens.
La 5G+ proposée par SFR vise à offrir de meilleures performances dans les zones compatibles. Elle permet notamment d’améliorer la réactivité du réseau, de réduire le temps de chargement et de proposer des débits plus confortables dans les zones fortement fréquentées. Pour les utilisateurs qui passent régulièrement d’un environnement à l’autre (domicile, transports, travail) cette amélioration du réseau constitue un avantage notable pour maintenir la qualité des usages en mobilité.
Le forfait illimité inclut également les appels, SMS et MMS sans restriction en France métropolitaine. Une partie du volume peut par ailleurs être utilisée lors de déplacements en Europe, ce qui permet de conserver un certain confort d’usage en voyage. La formule intègre également les appels vers certaines destinations internationales, un point utile pour les utilisateurs qui souhaitent conserver un lien régulier avec leurs contacts à l’étranger.
Dans sa structure, ce forfait s’adresse aussi bien aux utilisateurs qui souhaitent une grande liberté d’usage qu’à ceux qui préfèrent ne plus avoir à ajuster leur consommation chaque mois. L’engagement de 24 mois s’accompagne ici d’un avantage concret : l’accès à des remises significatives sur les smartphones mis en avant.
Une opportunité pour l’iPhone 16e, avec les AirPods 4 proposés à 1 €
Lorsque l'iPhone 16e est associé au forfait 5G+ illimité avec engagement 24 mois, l’utilisateur bénéficie d’un avantage supplémentaire : les AirPods 4 proposés à 1 €. Cette incitation vise à accompagner les utilisateurs dans l’intégration de l’écosystème Apple, notamment ceux qui souhaitent améliorer leur expérience audio au quotidien.
L’iPhone 16e se positionne comme un modèle polyvalent, adapté à une large variété d’usages. Son format et ses performances conviennent aussi bien à une utilisation personnelle qu’à un contexte professionnel. Le passage à une offre 5G+ vient ici renforcer les capacités de l’appareil, qu’il s’agisse de streaming, d’appels en haute définition ou d’applications nécessitant une connexion rapide.
Les AirPods 4 proposés à 1 €, permettent de faciliter les appels, l’écoute de musique ou le visionnage de contenus en mobilité. La facilité de connexion, l’intégration avec l’iPhone et la gestion simple des appareils font de cet accessoire un complément naturel pour les utilisateurs déjà habitués à l’univers Apple.
L’intérêt principal de cette offre réside dans la possibilité d’acquérir un ensemble complet : smartphone + forfait + audio, à un tarif plus accessible que si les achats étaient effectués séparément. Elle s’adresse particulièrement aux utilisateurs déjà familiers des produits Apple, mais peut également convenir à ceux qui souhaitent découvrir cet écosystème en profitant d’un accompagnement tarifaire.
Des remises cumulées pour l’iPhone 17 Pro Max et une transition facilitée
Enfin, SFR propose une remise cumulée de 330 € minimum appliquée à l’iPhone 17 Pro Max. SFR détaille trois composantes :
- 80 € de réduction immédiate, appliqués directement lors de l’achat.
- 100 € remboursés sur demande, qui nécessitent l’envoi d’un dossier après l’acquisition du produit.
- 150 € de bonus reprise, ajoutés à la valeur réelle du smartphone renvoyé par le client.
Cette structure rend l’accès au modèle plus accessible pour les utilisateurs souhaitant migrer vers l’iPhone 17 Pro Max sans nécessairement s’engager sur une formule complexe. La reprise se montre avantageuse pour ceux qui souhaitent valoriser leur ancien appareil tout en limitant la dépense immédiate. Elle s’adresse également aux personnes qui envisagent un renouvellement depuis plusieurs générations d’iPhone ou d’autres marques, puisque la reprise est ouverte à différents modèles tant qu’ils présentent une valeur minimale.
L’iPhone 17 Pro Max, positionné comme le modèle le plus récent de la gamme Apple, met en avant ses atouts autour de l’écran, des performances et des fonctionnalités liées à la photo et à la vidéo. Pour les utilisateurs qui réalisent des contenus ou cherchent simplement une expérience fluide sur les applications quotidiennes, ce modèle répond à une large variété de scénarios : travail, communication, divertissement ou mobilité. Le forfait illimité 5G+ vient ici compléter ces usages en offrant un environnement adapté à un smartphone exigeant en connectivité.