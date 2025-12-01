Dans un marché mobile où les offres se renouvellent constamment, SFR propose une formule qui associe l’achat d’un iPhone à un forfait 5G+ illimité avec engagement de 24 mois. Cette offre se structure autour de deux points principaux : une remise cumulée pouvant atteindre 330 € minimum sur l’iPhone 17 Pro Max (même sans engagement) et la possibilité d’obtenir les AirPods 4 pour 1 € lors de l’achat simultané d’un iPhone 16e.

Avec un réseau 5G+ en développement continu et un forfait illimité conçu pour accompagner les usages intensifs, SFR propose une combinaison pertinente pour celles et ceux qui souhaitent conjuguer renouvellement, matériel et connectivité avancée.