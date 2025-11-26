Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Bouygues Telecom ne propose pas ici un modèle d’entrée de gamme ou bradé pour l’occasion. La TV Samsung 55’’ incluse dans ce Black Friday est un véritable modèle de référence pour les foyers cherchant à moderniser leur configuration.

Avec sa diagonale XXL de 138 cm, elle garantit une immersion parfaite, que ce soit pour les films, les séries ou le gaming. La dalle UHD 4K assure un niveau de détail impressionnant et une image lumineuse, même dans les scènes complexes. Le processeur Crystal 4K, exclusivité Samsung, optimise automatiquement chaque contenu pour renforcer les contrastes et fluidifier le rendu, une vraie différence visible à l’usage.

La TV embarque également :

les applications de streaming intégrées (Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Apple TV…) ;

le Gaming Hub, qui permet de jouer via le cloud sans console physique ;

le système de sécurité Samsung Knox, garantissant une protection élevée des données.

En résumé, on est ici sur un produit polyvalent, moderne, et parfaitement calibré pour exploiter les débits fibre les plus rapides. Une TV qui tient largement la comparaison avec des modèles vendus plusieurs centaines d’euros.