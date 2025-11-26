Bouygues Telecom frappe fort pour le Black Friday en proposant une Smart TV 4K Samsung 55’’ à… 1€. Oui, 1€. Une promotion choc accessible immédiatement grâce à une remise exceptionnelle et limitée dans le temps. Une opportunité rare pour équiper ou renouveler son salon avant la rupture de stock inévitable.
Tout ce que vous gagnez avec ce pack fibre + TV
À l’approche du Black Friday, la bataille des offres tech devient chaque année plus féroce. Mais certaines se démarquent par leur agressivité, et celle de Bouygues Telecom est clairement dans le haut du panier. Entre pénurie d’écrans à prix abordables, inflation et recherche de bon plans vraiment utiles, cette Smart TV UHD à prix symbolique répond exactement aux attentes du moment.
En plus de la promotion spectaculaire, l’offre est couplée à une souscription fibre Bbox Must ou Ultym. Un combo simple, rapide à mettre en place et particulièrement rentable.
Trois bonnes raisons de foncer sur cette offre
- Un prix totalement inédit : 1€ pour une TV 4K neuve
- Une installation fibre premium avec WiFi 6 ou WiFi 7 pour sublimer le 4K
- Un écosystème TV + Box simplifié pour un quotidien plus fluide
Une offre télévisuelle hors norme : tout savoir sur la Smart TV Samsung 4K
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Bouygues Telecom ne propose pas ici un modèle d’entrée de gamme ou bradé pour l’occasion. La TV Samsung 55’’ incluse dans ce Black Friday est un véritable modèle de référence pour les foyers cherchant à moderniser leur configuration.
Avec sa diagonale XXL de 138 cm, elle garantit une immersion parfaite, que ce soit pour les films, les séries ou le gaming. La dalle UHD 4K assure un niveau de détail impressionnant et une image lumineuse, même dans les scènes complexes. Le processeur Crystal 4K, exclusivité Samsung, optimise automatiquement chaque contenu pour renforcer les contrastes et fluidifier le rendu, une vraie différence visible à l’usage.
La TV embarque également :
- les applications de streaming intégrées (Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Apple TV…) ;
- le Gaming Hub, qui permet de jouer via le cloud sans console physique ;
- le système de sécurité Samsung Knox, garantissant une protection élevée des données.
En résumé, on est ici sur un produit polyvalent, moderne, et parfaitement calibré pour exploiter les débits fibre les plus rapides. Une TV qui tient largement la comparaison avec des modèles vendus plusieurs centaines d’euros.
L’offre fibre Bbox : Must ou Ultym, laquelle choisir ?
Pour obtenir la TV Samsung à 1€, la souscription à une offre fibre spécifique est obligatoire. Bonne nouvelle : les deux options proposées par Bouygues Telecom couvrent l’ensemble des besoins, du foyer classique au consommateur ultra-connecté.
Bbox Must Smart TV
- Tarif : 43,99€/mois
- Débit fibre : jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement, 900 Mb/s en upload
- WiFi 6 pour une connexion rapide et stable
- 1 répéteur WiFi sur demande
- Accès à 180 chaînes via B.tv+
Cette formule suffit largement pour du streaming 4K, du gaming occasionnel et un usage familial complet.
Bbox Ultym Smart TV
- Tarif : 52,99€/mois
- Débit fibre : jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement ET en upload
- WiFi 7 nouvelle génération
- 2 répéteurs WiFi
- 180 chaînes sur deux écrans simultanés
- Clé 4G 200 Go/mois incluse
Parfaite pour les gamers exigeants, les télétravailleurs ou les foyers où plusieurs usages gourmands cohabitent.
💡 Bonus Black Friday : les 48€ de frais de mise en service sont offerts, ce qui rend la bascule encore plus avantageuse.
Prix et économie : pourquoi c’est le meilleur deal TV du moment ?
Sur le marché actuel, s’offrir une télévision 55 pouces estampillée Samsung nécessite généralement un budget compris entre 400 et 600 euros. Voir ce type d’écran tomber à seulement 1€ relève presque de l’impossible… et pourtant, Bouygues Telecom le fait réellement pour le Black Friday. La remise appliquée atteint 99 %, un niveau rarement égalé, d’autant plus qu’elle est immédiate : aucun formulaire à remplir, aucune ODR, aucune attente. Le prix est simplement ajusté au moment de la commande grâce au coupon envoyé après l’activation de votre Bbox.
Si l’on détaille l’économie réalisée, elle est impressionnante : le téléviseur coûte normalement 429 euros, mais il passe à 1 euro une fois l’offre activée. Autrement dit, vous économisez 428 euros en un clic. Et ce n’est pas tout : Bouygues Telecom inclut également les frais de mise en service, habituellement facturés 48 euros, ce qui allège encore davantage la facture. Le changement d’opérateur devient lui aussi plus simple grâce au remboursement pouvant atteindre 100 euros pour couvrir vos frais de résiliation. Pour couronner le tout, le service Internet Garanti vous donne accès immédiatement à une clé 4G afin de rester connecté dès le premier jour, sans coupure ni attente.
L’ensemble donne une équation particulièrement convaincante : une TV 4K Samsung quasi offerte, une installation fibre premium, des frais réduits au strict minimum et un accompagnement pensé pour faciliter la transition. À ce prix-là, difficile de trouver un meilleur rapport valeur/avantage sur le marché.
Comment profiter concrètement de la TV Samsung à 1€ ?
Le processus est simple et fluide :
- Souscrivez en ligne à la Bbox Must ou Ultym Smart TV.
- Lorsque votre box est livrée et installée, procédez à son activation.
- Vous recevez ensuite un email officiel de Samsung contenant un coupon unique.
- Rendez-vous sur la page dédiée Samsung, commandez votre TV et appliquez le coupon → le prix passe immédiatement à 1€.
- La livraison intervient sous 2 à 10 jours ouvrés selon les stocks.
Pas de dossier compliqué, pas de démarche administrative : tout est instantané.
Une expérience TV + Fibre unifiée, pensée pour le quotidien
Ce bon plan ne permet pas seulement d’obtenir une TV à prix cassé, il transforme aussi le confort à la maison. La combinaison entre la puissance de la fibre Bouygues et les performances de la TV Samsung optimise chaque usage : streaming 4K, cloud gaming, multitâche, domotique…
L’application B.tv+ intégrée directement au téléviseur évite l’ajout d’un décodeur, supprime les câbles inutiles et allège l’installation. Votre salon gagne en sobriété, et vos contenus sont accessibles en un clic.
De plus, Bouygues Telecom sécurise la transition :
- Internet garanti dès le 1er jour via la clé 4G fournie ;
- Assistance 7j/7 pour l’installation ;
- Remboursement des frais de résiliation si vous changez d’opérateur ;
- Une réception rapide de votre TV.
Un accompagnement complet, parfaitement adapté à celles et ceux qui veulent changer de matériel sans stress.
✅ Notre avis sur l’offre Smart TV Samsung à 1€ de Bouygues Telecom
Difficile de faire plus percutant pour ce Black Friday : une Smart TV 4K 55’’ quasi offerte, une connexion fibre premium et une expérience utilisateur simplifiée. L’offre coche toutes les cases du bon plan massif et réellement utile. Entre l’économie immédiate de 428€, le matériel haut de gamme et la qualité du service Bouygues, c’est clairement l’un des deals les plus intelligents à saisir avant la fin des stocks.