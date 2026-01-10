Si l’objectif est de monter en gamme sans exploser le budget, les soldes d’hiver chez Bouygues Telecom tombent à point nommé. L’opérateur cible clairement les usages intensifs, qu’il s’agisse de streaming 4K, de cloud gaming ou de multitâche mobile, avec des offres pensées pour accompagner des forfaits très généreux en data. Les remises dépassent souvent les 200€ sur certains modèles récents, tout en donnant accès aux meilleurs smartphones du moment chez Apple, Samsung ou Google.

Bouygues Telecom mise aussi sur un prix d’appel attractif pour rendre ces smartphones premium plus accessibles, complété par la possibilité de choisir un accessoire en bonus à tarif soldé. Le tout s’accompagne de solutions de paiement plus souples, combinant un apport initial raisonnable et des mensualités étalées, afin de lisser la dépense sur la durée. Autrement dit, tout est réuni pour s’équiper maintenant, sans compromis sur la puissance ni sur le confort d’usage. Reste un point à ne pas négliger, les stocks sont limités et les meilleures offres partent vite, mieux vaut donc ne pas trop attendre pour en profiter.