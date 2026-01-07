250 Go de data, 5G, appels et SMS illimités et un prix qui reste sous la barre des 8 € par mois. Le forfait 5G Cdiscount Mobile frappe très fort pour le début des soldes et s’impose comme l’un des meilleurs rapports data/prix du moment.

soldes cdiscount mobile forfait

Les soldes commencent, et c’est souvent le moment idéal pour changer de forfait

Chaque début d’année, beaucoup d’utilisateurs font le même constat en regardant leur facture mobile. Le prix a augmenté discrètement, la data n’est plus suffisante, ou le forfait ne correspond plus à leurs usages actuels. Les soldes d’hiver sont justement une période où les opérateurs dégainent leurs meilleures offres.

Le forfait 5G Cdiscount Mobile 250 Go à 7,99 € par mois s’inscrit clairement dans cette logique. Beaucoup de data, un prix très bas, la 5G incluse et surtout l’absence d’engagement qui permet de tester sans pression.

Découvrir le forfait 5G 250 Go Cdiscount Mobile

250 Go de data : on arrête de compter les gigas

250 Go, c’est un volume qui change complètement la manière d’utiliser son smartphone. On peut regarder des vidéos en 4G ou 5G, jouer en ligne, utiliser le partage de connexion sur un PC, écouter de la musique en streaming et naviguer sans avoir en permanence la petite inquiétude du hors-forfait.

Ce forfait vise clairement ceux qui utilisent leur téléphone comme un véritable centre multimédia, ou ceux qui veulent une solution confortable pour le télétravail nomade ou les déplacements fréquents.

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

150Go

Réseau 5G

7,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Bouygues Télécom

Data (Go)

150Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Cdiscount Mobile

Réseau

Bouygues Télécom

4G/5G

5G

Data (Go)

150Go

Data (Go) à l'étranger

25Go

Liste de destinations

Union Européenne et DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

1€

La 5G à moins de 8 € par mois, un prix très agressif pour les soldes

La particularité de cette offre n’est pas seulement son volume de données, mais surtout son prix. Voir un forfait 5G 250 Go à 7,99 € par mois reste rare, même en période de promotions.

Pour beaucoup, c’est l’opportunité d’accéder enfin à la 5G sans avoir à payer 15 ou 20 € par mois. Si vous avez déjà un smartphone compatible, vous profitez de meilleurs débits, de téléchargements rapides et d’un surf plus fluide, le tout avec une facture minimaliste.

Sans engagement : la liberté de rester… parce qu’on est satisfait

L’absence d’engagement fait aussi partie des forces de cette offre. Vous n’êtes pas bloqué sur 12 ou 24 mois. Vous testez, vous comparez, vous restez si cela vous convient. Cette souplesse est idéale dans un marché mobile où les promotions évoluent très vite.

C’est aussi l’occasion parfaite pour se débarrasser d’un ancien forfait devenu trop cher au fil des années.

Appels et SMS illimités, l’essentiel est évidemment là

Ce forfait ne se contente pas d’offrir de la data. On retrouve bien sûr appels et SMS illimités, de quoi couvrir tous les usages classiques sans surprise. On ne paie donc pas uniquement pour Internet, mais bien pour un forfait complet et moderne.

Profiter du forfait 5G 250 Go à 7,99 € par mois

✅ Avis Clubic : l’un des meilleurs rapports data/prix des soldes d’hiver

Du côté de la rédaction, ce forfait 5G Cdiscount Mobile 250 Go à 7,99 € coche toutes les cases du bon plan mobile de début d’année. Beaucoup de data, 5G incluse, prix extrêmement bas et absence d’engagement : l’équation est solide.

Si vous cherchiez une bonne excuse pour changer d’offre mobile pendant les soldes, celle-ci risque clairement de faire basculer la décision.

Forfait 5G Cdiscount mobile 250Go
  • scheduleSans engagement
  • Bouygues Télécom
  • language150Go
  • callAppels illimités
  • all_inclusiveOui
7 / 10

Essayer Forfait 5G Cdiscount mobile 250Go maintenant !
Les plus
  • Des forfaits avec des prix très compétitifs
  • Une bonne couverture réseau avec Bouygues Télécom
  • Des forfaits utilisables partout en Europe
Les moins
  • Un seul et unique réseau disponible
  • Des offres promotionnelles parfois floues

Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic

Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.

N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.