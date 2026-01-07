Chaque début d’année, beaucoup d’utilisateurs font le même constat en regardant leur facture mobile. Le prix a augmenté discrètement, la data n’est plus suffisante, ou le forfait ne correspond plus à leurs usages actuels. Les soldes d’hiver sont justement une période où les opérateurs dégainent leurs meilleures offres.

Le forfait 5G Cdiscount Mobile 250 Go à 7,99 € par mois s’inscrit clairement dans cette logique. Beaucoup de data, un prix très bas, la 5G incluse et surtout l’absence d’engagement qui permet de tester sans pression.