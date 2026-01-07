Une seule appli, accès aux grandes IA du moment et un paiement une fois pour toutes. 1minAI propose un accès à ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral et d’autres modèles, avec 1 000 000 de crédits mensuels… pour seulement 22 € à vie. Une offre rare à l’heure où les abonnements mensuels se multiplient.
On passe notre temps à jongler entre IA… et à payer plusieurs abonnements
ChatGPT pour écrire, Gemini pour résumer, Claude pour analyser de longs documents, Mistral pour la rapidité… En quelques mois, l’intelligence artificielle est devenue un outil quotidien. Mais avec elle, un nouveau problème est apparu : multiplier les comptes, les onglets, les abonnements mensuels et les cartes bancaires enregistrées partout.
C’est précisément là que 1minAI vient bousculer les habitudes. L’idée est simple mais terriblement efficace : rassembler les meilleurs modèles IA du moment au même endroit, dans une interface unique, accessible partout, et surtout avec un paiement unique. On règle une fois 22 €, et l’accès est valable à vie.
Trois bonnes raisons de choisir 1minAI :
- Accès à toutes les IA majeures : ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral et d’autres modèles avancés sont accessibles depuis une seule interface.
- 1 000 000 de crédits chaque mois : une enveloppe très large qui permet un usage intensif, même pour des projets professionnels ou créatifs.
- Aucun abonnement à gérer : une seule fois et c’est réglé : pas de renouvellement mensuel ni de hausse de tarif imprévue.
Toutes les grandes IA au même endroit, sans prise de tête
1minAI ne se contente pas d’un modèle maison. La plateforme donne accès aux références du moment : ChatGPT, Google Gemini, Claude, Mistral AI, et d’autres modèles spécialisés pour la traduction, l’écriture créative, le code ou l’analyse de texte. Concrètement, cela signifie que l’on choisit l’IA la plus adaptée à chaque tâche sans changer de site ni recréer de compte. Un bouton, un champ de texte, une réponse. On peut passer d’un modèle à l’autre en un clic pour comparer, améliorer, reformuler ou pousser plus loin une idée.
Pour ceux qui travaillent, étudient ou créent du contenu avec l’IA, le gain de temps est énorme.
1 000 000 de crédits par mois : largement de quoi tout faire
L’un des points forts de l’offre est aussi sa générosité. Avec 1 million de crédits mensuels, on ne se retrouve pas en permanence en train de compter ses requêtes ou ses caractères. On peut rédiger des textes longs, générer des idées, analyser des PDF, résumer des cours, préparer des mails, scripts, contenus de réseaux sociaux, sans cette sensation frustrante de quotas qui tombent trop vite.
Et surtout, contrairement à beaucoup de services qui font payer plus dès que l’on dépasse, ici l’accès est à vie. Pas d’augmentation l’année prochaine, pas d’abonnement surprise.
Une vraie alternative aux abonnements mensuels qui s’accumulent
ChatGPT Plus, abonnements pro, options premium, add-ons… On a vite l’impression que chaque service IA demande sa petite mensualité. Individuellement, cela paraît raisonnable. Mis bout à bout, cela fait très vite plusieurs dizaines d’euros par mois.
Avec 1minAI, l’approche est différente. On règle une seule fois et on dispose d’un outil polyvalent qui fait la majorité du travail. Pour de nombreux usages personnels, étudiants, freelances ou créatifs, c’est largement suffisant.
✅ Avis Clubic : une offre à vie très difficile à ignorer à ce prix
À la rédaction, ce type d’offre attire forcément l’attention. 22 € à vie pour un agrégateur d’IA regroupant ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral et d’autres modèles fait partie de ces bons plans qui valent le détour, surtout à une époque où tout passe à l’abonnement.
Entre la simplicité d’utilisation, la diversité des modèles et les 1 000 000 de crédits mensuels, 1minAI s’impose comme une solution maligne pour profiter de l’IA au quotidien sans exploser son budget.
