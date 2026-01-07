ChatGPT pour écrire, Gemini pour résumer, Claude pour analyser de longs documents, Mistral pour la rapidité… En quelques mois, l’intelligence artificielle est devenue un outil quotidien. Mais avec elle, un nouveau problème est apparu : multiplier les comptes, les onglets, les abonnements mensuels et les cartes bancaires enregistrées partout.

C’est précisément là que 1minAI vient bousculer les habitudes. L’idée est simple mais terriblement efficace : rassembler les meilleurs modèles IA du moment au même endroit, dans une interface unique, accessible partout, et surtout avec un paiement unique. On règle une fois 22 €, et l’accès est valable à vie.