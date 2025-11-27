La Bbox déstockage se distingue par un rapport qualité-prix extrêmement compétitif. Pour 19,99 € par mois durant les 12 premiers mois, vous profitez d’une connexion fibre très haut débit allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en upload. Une performance largement suffisante pour télétravailler, jouer en ligne, streamer en 4K ou connecter plusieurs appareils simultanément.

Côté divertissement, Bouygues inclut plus de 180 chaînes TV accompagnées d’un décodeur 4K, un atout notable pour un tarif aussi bas. Accès à Netflix, Prime Video, YouTube, commandes vocales ou encore fonction de reprise d’un programme : l'expérience TV est digne d’offres bien plus coûteuses.

Enfin, la téléphonie fixe n’est pas en reste avec les appels illimités vers la France et plus de 110 destinations internationales. Une solution idéale pour garder le contact avec vos proches à l’étranger.

Détail clair et complet de l’offre :