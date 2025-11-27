Bouygues Telecom frappe fort avec son offre Bbox WiFi 5 en déstockage, proposée avec une remise exceptionnelle et les frais de mise en service offerts. Une formule fibre complète, TV incluse, disponible pour une durée limitée dans le cadre du Black Friday. Une opportunité rare pour profiter d’une connexion ultra-rapide à prix mini avant épuisement des stocks.
Pourquoi cette offre Bbox fait la différence ce Black Friday
Le Black Friday est devenu un rendez-vous incontournable pour qui veut optimiser son budget Internet, et Bouygues Telecom ne manque pas l’occasion de marquer les esprits. L’opérateur déploie une opération de déstockage Bbox WiFi 5 particulièrement agressive : fibre jusqu’à 1 Gb/s, bouquet TV généreux, frais de mise en service gratuits et prix plancher la première année.
C’est l’offre parfaite pour les familles connectées, les amateurs de streaming et tous ceux qui veulent basculer vers la fibre sans exploser leurs dépenses.
Trois bonnes raisons de choisir la Bbox Bouygues Telecom :
- Un prix imbattable la première année
- Une offre fibre complète et polyvalente (Internet + TV + Téléphonie)
- Des frais de mise en service totalement offerts pour le Black Friday
Tout savoir sur l’offre Bbox déstockage de Bouygues Telecom
La Bbox déstockage se distingue par un rapport qualité-prix extrêmement compétitif. Pour 19,99 € par mois durant les 12 premiers mois, vous profitez d’une connexion fibre très haut débit allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en upload. Une performance largement suffisante pour télétravailler, jouer en ligne, streamer en 4K ou connecter plusieurs appareils simultanément.
Côté divertissement, Bouygues inclut plus de 180 chaînes TV accompagnées d’un décodeur 4K, un atout notable pour un tarif aussi bas. Accès à Netflix, Prime Video, YouTube, commandes vocales ou encore fonction de reprise d’un programme : l'expérience TV est digne d’offres bien plus coûteuses.
Enfin, la téléphonie fixe n’est pas en reste avec les appels illimités vers la France et plus de 110 destinations internationales. Une solution idéale pour garder le contact avec vos proches à l’étranger.
Détail clair et complet de l’offre :
- Internet : Fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement / 700 Mb/s en envoi
- Télévision : 180+ chaînes + décodeur 4K + replay + start-over
- Téléphonie : Appels illimités vers les fixes en France et 110 pays
- Engagement : 12 mois
- Frais de mise en service : Offerts (valeur 48 €)
- 19,99 € / mois pendant 12 mois
Prix, économies et opportunité à saisir maintenant
Si l’on compare cette offre aux tarifs habituels du marché fibre, la Bbox déstockage se situe parmi les moins chères, tout en affichant des caractéristiques qui rivalisent avec des box vendues bien plus cher chez d’autres opérateurs.
Le tarif de 19,99 € par mois la première année est particulièrement attractif, surtout qu’il est maintenu pendant toute la durée d’engagement d’un an. Vous réalisez également une économie immédiate grâce aux frais de mise en service complètement offerts, soit 48 € de gagnés dès la souscription.
Pour les foyers cherchant à passer à la fibre sans se ruiner, cette offre constitue l’option la plus rentable du moment. Toutefois, l’appellation "déstockage" n’est pas anodine : les quantités sont réellement limitées, et Bouygues met régulièrement fin à ce type d’opération une fois les objectifs remplis.
Comment Bouygues facilite la transition vers la fibre
Passer d’un opérateur à un autre peut parfois être source de stress. Bouygues Telecom a prévu plusieurs dispositifs pour simplifier la vie des nouveaux abonnés, un point essentiel en période de promotions intensives comme le Black Friday.
Aucune coupure : c’est la promesse du système Internet Garanti. Dès la souscription, Bouygues fournit une clé 4G de secours (200 Go offerts) afin de rester connecté en attendant l’installation de la fibre. Télétravail, visioconférences, streaming… tout continue de fonctionner normalement.
Bouygues gère intégralement la résiliation auprès de votre ancien fournisseur grâce à votre code RIO. Résultat : pas de démarches complexes, pas d’attente interminable, pas de risque double facturation.
La portabilité du numéro fixe est également incluse, ce qui permet de conserver votre numéro historique sans frais supplémentaires.
Pour accompagner les nouveaux clients, Bouygues rembourse jusqu’à 100 € de frais de résiliation liés à votre ancien opérateur. De quoi éliminer tout frein au changement et alléger la transition.
Une assistance accessible et un pilotage à distance
Bouygues Telecom complète son offre avec une assistance client réactive, joignable 7j/7 au 1064. C’est un atout rassurant pour les utilisateurs qui veulent pouvoir compter sur un support humain, même les week-ends.
L’application mobile Bouygues Telecom joue aussi un rôle clé dans l’expérience utilisateur. Elle permet :
- de gérer le WiFi de la maison,
- de suivre ses factures,
- de prendre contact avec l’assistance,
- d’accéder à toutes les informations de l’offre.
Simple, intuitive et complète, elle accompagne l’utilisateur au quotidien pour un pilotage sans effort.
✅ Notre avis sur la Bbox déstockage de Bouygues Telecom
Cette offre Black Friday coche toutes les cases du bon plan Internet : un prix agressif, un contenu généreux, une vitesse fibre solide et des avantages rarement cumulés (décodeur 4K, Internet Garanti, frais de mise en service gratuits). Pour moins de 20 € par mois la première année, difficile de trouver une formule aussi complète sur le marché.
Si vous recherchiez une box fiable, puissante et économique, cette Bbox déstockage est clairement l’opportunité idéale, mais il faudra être rapide : les stocks sont limités et l’offre peut disparaître à tout moment.