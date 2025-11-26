Un forfait 5G XXL à moins de 10 € par mois ? Pour le Black Friday, Cdiscount Mobile frappe fort avec une offre exceptionnelle : 400 Go en 5G pour seulement 9,99 €/mois, le tout sans engagement. Un tarif inédit qui repositionne complètement le marché des forfaits mobiles.
À chaque Black Friday, les opérateurs se livrent une bataille acharnée pour proposer les forfaits les plus compétitifs. Mais cette année, Cdiscount Mobile prend clairement une longueur d’avance avec son offre gigantesque : 400 Go de data en 5G pour moins de 10 €. Une enveloppe qui couvre très largement les besoins des utilisateurs intensifs, gamers, télétravailleurs ou fans de streaming. Dans cet article, nous revenons en détail sur ce bon plan impressionnant et sur la manière dont Cdiscount Mobile impose une pression sans précédent aux autres opérateurs.
Un forfait Black Friday hors norme : 400 Go en 5G pour 9,99 €/mois, sans engagement
Cdiscount Mobile a choisi le Black Friday pour dévoiler une offre qui ne ressemble à aucune autre : un forfait 400 Go à 9,99 €/mois, avec la 5G incluse, et surtout sans engagement. Sur un marché où les forfaits à gros volume de data dépassent souvent les 20 € par mois, voire beaucoup plus dès que la 5G entre en jeu, cette proposition sortie de nulle part crée une véritable onde de choc.
- scheduleSans engagement
- Bouygues Télécom
- language400Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
- Des forfaits avec des prix très compétitifs
- Une bonne couverture réseau avec Bouygues Télécom
- Des forfaits utilisables partout en Europe
- Un seul et unique réseau disponible
- Des offres promotionnelles parfois floues
Ce forfait se démarque d’abord par son volume de données colossal. Avec 400 Go, il devient possible de regarder des vidéos en HD à volonté, jouer en ligne sur mobile, utiliser son smartphone comme modem pour du télétravail ponctuel, télécharger des applications lourdes ou profiter du streaming musical durant des heures. En pratique, seules les personnes consommant de manière extrêmement intensive pourraient atteindre un tel plafond.
Autre point clé : le prix. À 9,99 €/mois, difficile de trouver une alternative aussi compétitive. D’autant que la 5G est incluse, là où beaucoup d’opérateurs facturent encore un supplément ou réservent ce débit aux offres premium. Le fait que ce forfait soit sans engagement renforce encore le caractère attractif de la proposition : vous restez libre de partir à tout moment, sans frais, si vos besoins évoluent.
Enfin, Cdiscount Mobile s’appuie sur le réseau Bouygues Telecom, reconnu pour son excellente couverture 4G/5G en France. Vous bénéficiez donc d’une qualité de service solide, même sur un forfait à prix réduit.
En résumé, cette offre Black Friday réunit trois éléments rarement compatibles : énorme enveloppe data + 5G incluse + prix mini, et c’est ce qui la rend particulièrement intéressante.
Cdiscount Mobile casse les codes : un forfait qui met la concurrence sous pression
Depuis plusieurs années, le marché des MVNO (opérateurs virtuels) a largement contribué à faire baisser les prix des forfaits mobiles. Mais avec cette offre Black Friday, Cdiscount Mobile franchit un cap : il propose un forfait qui surpasse clairement la majorité des offres concurrentes, même celles des opérateurs historiques.
D’un côté, la concurrence peine à rivaliser sur le rapport data/prix. Très peu de forfaits 5G dépassent les 200 Go sous la barre des 10 €. Les opérateurs misent souvent sur des enveloppes plus modestes ou sur des promotions temporaires limitées à quelques mois. Cdiscount Mobile prend l’option inverse : une enveloppe massive, un prix fixe, et une simplicité qui séduit immédiatement. Pour les consommateurs, cela change tout : plus besoin de jongler entre plusieurs abonnements ou de guetter une promotion tous les six mois.
Cette politique agressive montre que Cdiscount Mobile entend s’imposer comme un acteur majeur pour les utilisateurs intensifs. À une époque où les usages explosent (streaming vidéo, jeux en cloud, applications gourmandes, réseaux sociaux en haute résolution) disposer d’une marge confortable de données devient indispensable. Un forfait comme celui-ci répond parfaitement à cette évolution, tout en restant accessible à n’importe quel budget.
L’effet sur le marché est immédiat : les autres opérateurs devront réagir s’ils veulent rester compétitifs pendant le Black Friday. Cette offre remet en question la segmentation classique entre forfaits “premium” et “entrée de gamme”. Cdiscount Mobile fait voler en éclats cette distinction en apportant un niveau de service quasi premium (énorme data + 5G) pour un tarif ultra-agressif.
Le tout sans engagement, un argument décisif pour les consommateurs qui ne veulent plus se sentir liés à un opérateur sur le long terme. Cela renforce aussi la confiance : si l’offre ne convient plus, il suffit de changer. Cdiscount l’a bien compris, et c'est une stratégie qui crée un sentiment de liberté très apprécié aujourd’hui.
En définitive, ce forfait 400 Go à 9,99 €/mois s’impose comme l’une des meilleures offres Black Friday du moment. Une proposition qui pourrait redéfinir les attentes des consommateurs et forcer le marché à revoir ses standards dans les semaines à venir.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.