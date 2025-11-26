Le Mate X6 s’adresse à un public exigeant, en quête de polyvalence et de puissance dans un format innovant. Fermé, il affiche un écran de 6,4 pouces idéal pour les usages classiques : appels, navigation web, messages. Une fois déplié, l’appareil se transforme en véritable tablette 7,93 pouces, idéale pour travailler sur un tableau Excel, regarder un film ou une série dans les meilleures conditions ou consulter plusieurs documents côte à côte.

Avec seulement 239 grammes sur la balance, il reste étonnamment léger malgré son format. Son épaisseur varie de 4,6 mm déplié seulement à 9,9 mm plié, ce qui le rend agréable à manipuler, que ce soit dans les transports ou à la maison.