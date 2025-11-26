Black Friday rime cette année avec HUAWEI. La marque propose à l'approche des fêtes des offres sur ces meilleurs appareils de l'année. Que vous cherchiez un nouveau smartphone, une montre connectée ou encore des écouteurs, vous êtes au bon endroit pour obtenir des appareils à la pointe de la technologie, et au meilleur prix.
À l’occasion des Black Days HUAWEI, la marque propose jusqu’à 700 € de réduction sur certains de ses appareils les plus récents. En tête d’affiche : le Mate X6, smartphone pliable à la frontière entre téléphone et tablette, du côté des accessoires, la Watch GT 5 Pro, et pour finir, les FreeClip, écouteurs à design ouvert. Des réductions substantielles sur trois produits complémentaires, pensés pour répondre à des usages variés du quotidien.
Les offres Black Friday HUAWEI à ne pas manquer
- HUAWEI Mate X6 à 1 299€ au lieu de 1 999€
- HUAWEI Watch GT5 Pro à 249,99€ au lieu de 379,99€
- HUAWEI FreeClip à 129,99€ au lieu de 199,99€
HUAWEI Mate X6 : un smartphone pour ceux qui veulent voir plus grand
Le HUAWEI Mate X6 est le futur du smartphone. Pliant, il vous propose un écran de près de 8 pouces dans votre poche pour en faire toujours plus avec votre téléphone. Ce n'est pas juste une question de design. Ce modèle intègre une caméra avant perfectionné par IA et une large batterie pour une autonomie longue durée.
Il s'affiche à 1 299€ au lieu de 1 999€ pendant le Black Friday HUAWEI.
Un format pliable qui change la donne
Le Mate X6 s’adresse à un public exigeant, en quête de polyvalence et de puissance dans un format innovant. Fermé, il affiche un écran de 6,4 pouces idéal pour les usages classiques : appels, navigation web, messages. Une fois déplié, l’appareil se transforme en véritable tablette 7,93 pouces, idéale pour travailler sur un tableau Excel, regarder un film ou une série dans les meilleures conditions ou consulter plusieurs documents côte à côte.
Avec seulement 239 grammes sur la balance, il reste étonnamment léger malgré son format. Son épaisseur varie de 4,6 mm déplié seulement à 9,9 mm plié, ce qui le rend agréable à manipuler, que ce soit dans les transports ou à la maison.
Une puissance haut de gamme, taillée pour le multitâche
HUAWEI promet une expérience multitâche optimisée, avec la possibilité d’afficher plusieurs fenêtres côte à côte sans ralentissements. Naviguer entre un PDF, une application de prise de notes et un navigateur devient naturel, surtout avec l’espace offert par l’écran déplié.
Le verre Kunlun de seconde génération, plus résistant aux chocs, renforce la durabilité du téléphone. Côté autonomie, la batterie de 5 110 mAh associée à une charge rapide 66 W (filaire) et 50 W (sans fil) assure de tenir la journée, même en usage intensif. Ne vous souciez plus d'embarquer votre chargeur avec vous, le HUAWEI Mate X6 est conçu pour vous accompagner durant toute la journée…et même plus.
Un appareil photo pour les passionnés d’image
L’expérience offerte par ce smartphone de nouvelle génération est complétée par un module Ultra Chroma promettant des photos plus riches et contrastées. Avec 1,5 million de canaux spectraux qui identifient et ajustent le plus petit détail de chacune des images que vous capturez, HUAWEI met l’accent sur la précision des couleurs. Une fonctionnalité qui séduira les amateurs de photographie mobile, notamment pour capturer des scènes complexes, en basse lumière ou avec des contrastes élevés.
HUAWEI Watch GT 5 Pro : une montre sport chic avec de vrais atouts santé
Associer style et suivi santé n'a pas été évident. En tout cas avant l'arrivée de HUAWEI sur le marché des montres connectées. Avec la HUAWEI Watch GT 5 Pro, le constructeur vous propose une remarquable pièce de technologie, à porter lors de vos entrainements, ainsi que durant toute votre journée.
Le Black Friday permet à cette montre de tomber au prix de 249,99€ au lieu de 379,99€.
Une autonomie remarquable
Avec une autonomie pouvant atteindre 14 jours, la Watch GT 5 Pro s’inscrit dans la tradition des montres connectées endurantes de HUAWEI. Même en usage intensif (GPS activé, capteurs santé en continu, notifications), elle dépasse facilement 5 à 7 jours, là où de nombreux modèles concurrents doivent être rechargés tous les deux jours.
Une montre pensée pour accompagner l’utilisateur sans contrainte, que ce soit lors de longs trajets, de sessions sportives en plein air ou simplement au quotidien.
Un vrai suivi santé, avec ECG et SpO2
Côté santé, la GT 5 Pro ne se limite pas aux classiques pas et calories. Elle intègre une analyse ECG (électrocardiogramme), la mesure du taux d’oxygène dans le sang (SpO2), le stress, le rythme cardiaque en continu et même le suivi du sommeil.
Des données utiles, notamment pour les personnes actives ou souhaitant surveiller leur condition physique, avec des alertes personnalisées en cas de valeurs anormales.
Des fonctionnalités sportives avancées pour repousser vos limites
Pensée pour les sportifs, la montre propose des cartes de parcours de golf, un suivi précis de plus de 100 sports, et une compatibilité Android et iOS. Son boîtier en titane, son écran AMOLED 46 mm et sa couronne rotative sculptée en font également un objet élégant, capable de s’adapter à toutes les tenues.
Durant la période du Black Friday, HUAWEI ajoute deux cadeaux à l’achat : les écouteurs FreeBuds SE3 et un bracelet de rechange pour varier les plaisirs, selon votre tenue du jour.
HUAWEI FreeClip : les écouteurs ouverts nouvelle génération
Un peu de musique durant la journée, c'est le réflexe indispensable pour se motiver et se détendre. Mieux vaut donc un produit transparent, qui s'intègre dans nos habitudes quotidiennes pour nous accompagner. Les HUAWEI FreeClip sont pensés pour être présents du lever au coucher, dans les transports comme au travail ou durant vos séances de sport, avec une autonomie longue durée et un design pensé pour le confort.
Les HUAWEI FreeClip profitent d'une belle remise, passant de 199,99€ à 129,99€ seulement.
Confort et stabilité pour un port prolongé
Avec leur design en forme de clip (C-bridge), les FreeClip se positionnent autour de l’oreille sans l’obstruer. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques, ils laissent passer les sons ambiants, idéal pour faire du vélo, courir en ville ou simplement travailler tout en restant attentif à son environnement.
Chaque écouteur pèse moins de 6 g, pour un confort renforcé lors d’une écoute prolongée, que ce soit pendant des réunions ou des trajets en train.
Une autonomie robuste et une résistance à toute épreuve
Côté endurance, les FreeClip offrent jusqu’à 8 heures d’écoute par charge, et 36 heures au total avec le boîtier. Leur résistance IP54 les protège contre les éclaboussures et la poussière : un bon choix pour ceux qui cherchent des écouteurs robustes mais discrets.
Ils sont également capables de se connecter à deux appareils simultanément, pratique pour jongler entre un smartphone et un ordinateur sans manipulation.
Des appels clairs grâce à l’IA
Les FreeClip misent aussi sur la clarté des appels. Leur système d’annulation du bruit assistée par l’IA isole la voix de l’utilisateur même dans un environnement bruyant. Idéal pour passer un appel en extérieur ou en open space, sans avoir à chercher un endroit calme.