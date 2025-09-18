La rentrée est l’occasion parfaite pour renouveler vos écouteurs, surtout si vous en voulez des performants, bien intégrés dans l’écosystème Apple.
En ce moment, Amazon propose les AirPods 4 (ANC) à 179,90 € au lieu de 199 €, soit près de 10 % de réduction. Un tarif intéressant pour qui souhaite un bon équilibre entre confort, qualité audio et caractéristiques modernes.
Pourquoi choisir les AirPods 4 avec ANC ?
- Réduction active de bruit : idéale pour les transports, les open spaces ou les environnements bruyants.
- Mode transparence amélioré : pour rester conscient de votre environnement quand vous en avez besoin.
- Autonomie solide : jusqu’à 6 heures d’écoute avec ANC activé, et jusqu’à 30 heures grâce à l’étui de recharge.
Pour quels usages, ce modèle est-il particulièrement pertinent ?
Un choix idéal si :
- Vous cherchez une immersion totale dans votre musique ou vos films grâce à l’ANC.
- Vous voyagez souvent et voulez réduire les bruits de train, d’avion ou de métro.
- Vous utilisez plusieurs appareils Apple et appréciez la fluidité de l’écosystème.
Peut-être moins adapté si :
- Vous n’avez pas besoin de réduction active du bruit (les AirPods 4 “classiques” suffisent pour un usage plus basique, à prix plus doux).
- Vous cherchez un son ultra-isolé type intra-pro très serrés (Sony WF ou Bose QC).
Comparaison rapide avec les autres modèles
Noté 8/10 lors de son test sur Clubic, ce modèle proposé par Amazon face aux autres modèles d'écouteurs :
- AirPods 4 sans ANC : même design et puce H2, mais sans réduction active du bruit — plus abordable mais moins immersif.
- AirPods Pro 2 : encore plus performants sur l’ANC et le mode transparence, mais à un prix nettement plus élevé.
- Concurrent Sony ou Bose : un ANC souvent très puissant, mais moins d’intégration fluide avec iOS et macOS.
Les AirPods 4 avec ANC sont une excellente option pour ceux qui veulent allier confort, design discret et réduction active de bruit efficace sans aller jusqu’au prix des AirPods Pro. En promo chez Amazon, ils deviennent un achat malin pour cette rentrée, que ce soit pour vos trajets quotidiens, le travail ou vos moments de détente.