Pour le Black Friday, Withings propose sa ScanWatch 2 et sa ScanWatch Nova à des prix particulièrement attractifs. Deux montres santé premium, dotées de capteurs cliniques, d’une autonomie record et de fonctionnalités exclusives. Une opportunité idéale pour s’équiper avant la fin des stocks, disponible seulement pendant le Black Friday.
Une nouvelle génération de montres santé, enfin accessibles
Avec la ScanWatch 2 et la ScanWatch Nova, Withings renouvelle totalement son approche du suivi santé. Les deux modèles bénéficient du nouvel algorithme HealthSense Gen 4, d’un suivi de température en continu et d’une analyse du sommeil encore plus précise, pensée pour répondre aux besoins de chacun au quotidien.
Leur promesse est simple : vous aider à mieux comprendre votre corps et à agir plus tôt sur les variations de santé grâce à des données exploitables et fiables. Ces promotions arrivent au moment parfait pour ceux qui souhaitent adopter une montre réellement utile, aussi bien pour l’énergie, la récupération, la performance ou la prévention.
Pourquoi choisir une ScanWatch Withings en 2025 ?
- 🔋 35 jours d’autonomie : le meilleur duo batterie/santé du marché
- ❤️ ECG validé cliniquement & suivi cardiaque intelligent
- 🌡️ Suivi continu de la température (prédiction du cycle, détection précoce des variations anormales)
- 😴 Analyse du sommeil ultra précise + Smart Wake-Up
- 🌊 Étanchéité 5 ATM (SW2) ou 10 ATM (Nova)
- 🎯 Indicateur de vitalité + insights basés sur l’IA (Withings+)
ScanWatch 2 : polyvalente, précise et pensée pour la santé au quotidien
La ScanWatch 2 se distingue par son design intemporel en acier inoxydable, son verre saphir extrêmement résistant et son autonomie pouvant atteindre 35 jours. Pensée comme un véritable outil d’analyse de votre état de forme, elle suit la variabilité de la fréquence cardiaque, la température, la fréquence respiratoire, les cycles du sommeil, les phases REM et les interruptions nocturnes. Elle inclut également un ECG de qualité médicale capable de détecter de manière proactive les signes d’arythmie.
Withings a également amélioré le suivi du cycle menstruel grâce à une analyse basée sur la température nocturne, permettant d’anticiper les fenêtres d’ovulation, les règles, et de mieux comprendre les variations hormonales. Elle prend en charge le SpO₂ à la demande, enregistre les symptômes directement depuis la montre, analyse la récupération et vous aide à ajuster votre énergie au quotidien grâce à des conseils personnalisés. Cette polyvalence fait de la ScanWatch 2 un modèle particulièrement adapté aux besoins variés de la vie quotidienne.
ScanWatch Nova : un modèle premium, puissant et taillé pour la performance
Avec la ScanWatch Nova, Withings propose une version plus robuste et premium, inspirée des montres de plongée traditionnelles. Elle reprend tout l’ADN santé de la ScanWatch 2, mais dans un boîtier plus solide avec une lunette en céramique, un bracelet métal Oyster inclus, une étanchéité à 10 ATM et un style plus affirmé. Elle offre également des mesures respiratoires avancées, un suivi plus fin des perturbations nocturnes et un indice de forme cardio avec estimation VO2 max pour aider les sportifs à comprendre leur progression.
Elle excelle aussi dans la prévention grâce au suivi des variations de température de référence, une première mondiale permettant d’identifier tôt les signes d’une maladie ou d’un déséquilibre physiologique. Entre son design soigné, son verre saphir et son autonomie d’un mois, la Nova est un choix idéal pour ceux qui veulent autant une montre élégante qu’un outil de santé de pointe.
Un rapport qualité-prix imbattable pour deux montres de référence
Les deux modèles bénéficient actuellement d’un tarif attractif : la ScanWatch 2 est proposée à 279,95 € au lieu de 349,95 €, tandis que la ScanWatch Nova est affichée à 509,95 € au lieu de 599,95 €. À ces niveaux de prix, et compte tenu de leurs matériaux haut de gamme (acier, saphir, céramique), de leur autonomie record et du mois gratuit inclus avec Withings+, ce sont probablement deux des offres santé-tech les plus intéressantes du moment. Les stocks étant souvent limités sur certains coloris, notamment les versions Blue ou Black, il est conseillé d’en profiter sans attendre pour éviter toute rupture.
✅ Notre avis sur ScanWatch 2 & ScanWatch Nova
Withings confirme une nouvelle fois son savoir-faire avec deux montres complètes, fiables et réellement orientées vers l’amélioration de la santé. La ScanWatch 2 conviendra parfaitement à ceux qui cherchent un modèle polyvalent et discret, tandis que la Nova s’adresse aux utilisateurs en quête d’un design plus premium et d’une robustesse supérieure.
Les deux modèles offrent un suivi santé d’un niveau rarement atteint dans l’univers des montres connectées.