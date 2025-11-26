Avec la ScanWatch 2 et la ScanWatch Nova, Withings renouvelle totalement son approche du suivi santé. Les deux modèles bénéficient du nouvel algorithme HealthSense Gen 4, d’un suivi de température en continu et d’une analyse du sommeil encore plus précise, pensée pour répondre aux besoins de chacun au quotidien.

Leur promesse est simple : vous aider à mieux comprendre votre corps et à agir plus tôt sur les variations de santé grâce à des données exploitables et fiables. Ces promotions arrivent au moment parfait pour ceux qui souhaitent adopter une montre réellement utile, aussi bien pour l’énergie, la récupération, la performance ou la prévention.